"Саме таких автомобілів найбільше не вистачає": військові зі Львівщини отримали новий транспорт

Військові з прапорами. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Три військові частини зі Львівщини отримали підсилення автопарку. MK Foundation українського бізнесмена Максима Кріппи передав військовим три Volkswagen Transporter, які після ремонту, технічного обслуговування та підготовки на Волинському хабі фонду прибули до Львова.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Від початку війни фонд передав ЗСУ понад 2100 автомобілів

Автомобілі отримали 65-та окрема механізована бригада, 125-та окрема важка механізована бригада та 223-й зенітний ракетний полк. Наразі ці підрозділи виконують бойові завдання на сході України. За словами військовослужбовця 65-ї ОМБр Євгенія Денисевича, саме таких машин сьогодні найбільше потребують на фронті.

"На сьогодні саме таких автомобілів найбільше не вистачає: швидких, прохідних і економних. Ця машина врятує не одне життя завдяки своїй надійності та мобільності", — зазначив він.

Авто для військових. Фото: Новини.LIVE

Головний сержант 125-ї окремої важкої механізованої бригади Олег Павлишин підкреслив, що фонд передає вже повністю готовий до роботи транспорт. Передані буси використовуватимуть для логістики, перевезення особового складу, забезпечення роботи екіпажів безпілотних систем і мобільних вогневих груп.

З початку повномасштабної війни MK Foundation передав Силам оборони України понад 2100 автомобілів, кожен із яких проходить повне технічне обслуговування перед передачею військовим.

Як повідомляли Новини.LIVE, український бізнесмен Максим Кріппа останніми роками активно інвестує у великі активи в Україні. Раніше він став власником кіберспортивної організації NAVI, придбав готель "Україна" в центрі Києва, а також столичний бізнес-центр "Парус". Тепер бізнесмен розширив спектр нерухомості, повністю викупивши Міжнародний виставковий центр — найбільший виставковий комплекс України.

Як повідомляли Новини.LIVE, український бізнесмен Максим Кріппа неодноразово заявляв про важливість розвитку кіберспорту в Україні та підтримки профільних ініціатив. За його словами, одним із ключових елементів цього процесу є робота Української федерації кіберспорту (UESF), яка розвиває галузь і представляє Україну на міжнародній арені.