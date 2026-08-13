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Головна Актуально Що потрібно для купівлі автомобіля зі США

Що потрібно для купівлі автомобіля зі США

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Дата публікації: 13 серпня 2026 14:34
Що потрібно для купівлі автомобіля зі США
Чоловік обирає автомобіль

Популярна послуга купівлі автомобілів із США від Factum Auto дозволяє швидко та безпечно придбати якісний перевірений транспорт за вигідною ціною (на 30–40 % нижчою, порівняно з вторинним ринком України).

Що потрібно від покупця на кожному етапі

  • Визначте бажану марку, модель, рік випуску, допустимий рівень пошкоджень і, звичайно ж, бюджет на покупку.
  • Підписання договору про надання послуг, у якому чітко зафіксовані обов’язки сторін, гарантії та бюджетні рамки.
  • Перерахування гарантійно-заставного депозиту, який активує доступ до торгів.
  • Затвердження варіантів, що пройшли детальну перевірку експертами Factum Auto за базами даних Carfax/AutoCheck.
  • Прямий банківський SWIFT-переказ на рахунок аукціону в США за викуплений автомобіль та аукціонний збір.
  • Поетапна оплата послуг фрахту, автовоза, митного оформлення та сертифікації згідно з остаточною калькуляцією.
Покупка авто зі США
Підписання документів під час купівлі автомобіля

Пакет документів для оформлення угоди

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Щоб придбати автомобіль на аукціоні у США, перейдіть за посиланням https://factum-auto.com/ru/aukcion-avto-ssha та зв’яжіться з експертами компанії.

FAQ: 4 важливі відповіді щодо порядку купівлі

Яка сума страхового депозиту потрібна для початку участі в торгах?

Розмір депозиту зазвичай становить 10% від запланованої максимальної ставки на аукціоні.

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Чи можна змінити вимоги до автомобіля або відмовитися від пошуку до виграшу лота?

Так. До моменту виграшу лота на аукціоні ви можете скоригувати бюджет, змінити критерії пошуку або повністю розірвати договір із гарантованим поверненням страхового депозиту.

Як відбувається оплата виграного автомобіля?

Після успішного завершення торгів аукціон виставляє офіційний інвойс. Покупець оплачує його безпосередньо через банк SWIFT-переказом на рахунок майданчика в США протягом 2-3 робочих днів.

Купівля автомобіля
Оформлення документів під час купівлі автомобіля

Що робить Factum Auto, якщо під час торгів ціна перевищує встановлений бюджет?

Якщо торги за лот виходять за межі вашого бюджету, торгівля зупиняється, і підбір продовжується за наступними варіантами.

США автомобіль купівля
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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