Ефір Новини.LIVE: Дмитро Співак розповів про саміт НАТО, виступ Зеленського та гарантії безпеки для України

Політичний експерт Дмитро Співак. Фото: Новини.LIVE

Політичний експерт Дмитро Співак став гостем вечірнього ефіру на каналі Новини.LIVE. Зокрема, вони обговорять саміт НАТО та виступ президента України Володимира Зеленського у Вільнюсі.

Прямий ефір можна переглянути на каналі Новини.LIVE.

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Окрім цього, значну увагу приділено обговоренню "історичних гарантій" безпеки від країн G7. А також законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Нагадаємо, раніше гостями ефіру Новини.LIVE стали кандидати політичних наук Богдан Ференс та Олексій Якубін, а також дипломат Руслан Осипенко. Вони обговорили історичний саміт НАТО та нічну атаку російських окупантів на Україну.