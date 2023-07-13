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Співак у прямому ефірі Новини.LIVE розповів про Зеленського на саміті НАТО

13 липня 2023 18:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ефір Новини.LIVE: Дмитро Співак розповів про саміт НАТО, виступ Зеленського та гарантії безпеки для України
Політичний експерт Дмитро Співак. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Політичний експерт Дмитро Співак став гостем вечірнього ефіру на каналі Новини.LIVE. Зокрема, вони обговорять саміт НАТО та виступ президента України Володимира Зеленського у Вільнюсі.

Прямий ефір можна переглянути на каналі Новини.LIVE.

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Дмитро Співак в ефірі Новини.LIVE

Окрім цього, значну увагу приділено обговоренню "історичних гарантій" безпеки від країн G7. А також законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні.

 

Нагадаємо, раніше гостями ефіру Новини.LIVE стали кандидати політичних наук Богдан Ференс та Олексій Якубін, а також дипломат Руслан Осипенко. Вони обговорили історичний саміт НАТО та нічну атаку російських окупантів на Україну.

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