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Головна Актуально Телеканал Maincast Sport — лідер у номінації Дебют на IX BigData Awards

Телеканал Maincast Sport — лідер у номінації Дебют на IX BigData Awards

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 16:01
Maincast Sport здобув перемогу в номінації Дебют на IX BigData Awards
Нагорода від BigData Awards. Фото: Maincast Sport

Спортивний канал Maincast Sport отримав визнання як найкращий дебют сезону на IX щорічній премії BigData Awards. Телеканал, який розпочав мовлення восени 2025 року, був відзначений рейтинговим агентством Big Data UA за видатний старт.

Перемога Maincast Sport у номінації "Дебют" на DFLAGS IX BigData Awards підкреслює його успішний вихід на ринок. Ця щорічна нагорода вручається найкращим телеканалам на основі щомісячного аналізу показників переглядів OTT/IPTV-сервісів.

Maincast Sport
Логотип Maincast Sport

За рік своєї діяльності Maincast Sport уклав угоди на трансляцію в Україні значної кількості спортивних подій, зокрема НБА, Кубок Іспанії з футболу, Турецьку Суперлігу, Бразильську Серію А, Кубок Лібертадореса, а також гонки MotoGP і NASCAR.

"Ця відзнака підтверджує правильність обраного нами шляху. Ми продовжимо інвестувати у високоякісні трансляції та україномовний контент, щоб Maincast Sport залишався сучасним, амбітним і привабливим для української аудиторії. Висловлюємо подяку нашій команді, партнерам і, найголовніше, глядачам за довіру та підтримку", — заявив Максим Кріппа, генеральний директор холдингу ARS Capital.

За дистрибуцію каналу відповідає медіагрупа Starlight Media.

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Maincast Sport, що належить бізнесмену Максиму Криппі, став першим українським мовником, який транслював матчі НБА та іспанської баскетбольної ліги з місця подій. Окрім прямих трансляцій канал активно розвиває супутній контент: аналітичні програми, подкасти та розважальні шоу, пов’язані зі світом спорту.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що Максим Криппа, відомий як власник кіберспортивного клубу NAVI, готелю "Україна" та столичного хмарочоса "Парус", повністю викупив Міжнародний виставковий центр.

Також Новини.LIVE повідомляли, що національна збірна України з кіберспорту готується до участі в Esports Nations Cup 2026.

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Кубок Іспанії Maincast Sport BigData Awards
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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