Чоловік з ноутбуком. Фото: Рexels

Веб-дизайн постійно розвивається, і 2024 рік не стане винятком. Нові технології, мінливі переваги користувачів і прагнення до більш персоналізованого досвіду підштовхують ІТ-фахівців до пошуку оригінальних рішень. Які тренди веб-дизайну в 2024 році будуть на піку популярності? Про все по порядку!

Що заслуговує на увагу дизайнерів?

Щоб бути в курсі останніх трендів і початківцям, і досвідченим дизайнерам потрібно стежити за:

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Оновленнями алгоритмів пошукових систем. Google та інші пошукові системи постійно покращують власні алгоритми. І всі сайти повинні відповідати цим змінам, щоб залишатися в топі пошукової видачі.

Популярними трендами в соцмережах. Нові функції та формати в соцмережах можуть впливати на те, яким чином юзери будуть взаємодіяти з сайтами.

Розвитком мобільних технологій. Дедалі більше людей використовують телефони та планшети для доступу до інтернету. А отже, сайти мають бути оптимізовані для перегляду контенту на невеликих екранах. Таким чином, адаптивний дизайн стає все більш актуальним напрямком.

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Тренди веб-дизайну 2024

Жінка з ноутбуком. Фото: Рexels

У 2024 році очікується, що у веб-дизайні домінуватимуть такі тренди:

Акцент на користувацькому досвіді (UX). Дизайнери повинні ще більше уваги приділяти створенню інтуїтивно зрозумілих і зручних сайтів, які відповідатимуть усім запитам користувачів. Це передбачає використання простої і зрозумілої навігації, створення контенту, який легко читається і проглядається, оптимізацію всіх сторінок сайту для швидкого завантаження.

Персоналізація. Сайти повинні ставати більш персоналізованими, щоб відповідати індивідуальним запитам і перевагам кожного користувача. Це може бути реалізовано за допомогою рекомендаційних систем, динамічного контенту, персоналізованих пропозицій.

Мінімалізм. Тренд на мінімалізм у веб-дизайні продовжиться і 2024 року. Йдеться про використання "порожнього простору", відмову від зайвих елементів і незграбності, використання всього 2-3 нейтральних відтінків.

Анімація та інтерактивність. Дизайнери повинні використовувати більше анімації та інтерактивних елементів, що зробить сайти більш привабливими і незвичайними. Реалізувати це можна за допомогою анімованих логотипів, інтерактивних кнопок і відеофонів.

Використання штучного інтелекту. Штучний інтелект відіграватиме дедалі більшу роль у веб-дизайні, адже допоможе дизайнерам створювати більш персоналізовані та ефективні сайти. Для цього можна використовувати чат-боти, інструменти для створення контенту на ШІ, системи аналітики.

Крім цих основних трендів, цього року також буде популярним використання тривимірного моделювання і доповненої реальності (AR), створення більш інклюзивних сайтів, які будуть доступні для людей з обмеженими можливостями, використання темних відтінків для фону і шрифтів із зарубками. Дизайнери повинні постійно стежити за новинками і бути готовими до експериментів. Адже це запорука створення не тільки красивих, а й сучасних, корисних та ефективних сайтів.