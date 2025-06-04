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Турнір з переговорів — Master Conduct Negotiation Tournament

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Дата публікації: 4 червня 2025 16:13
У Києві пройде турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament
Турнір з переговорів. Фото: Crowe

У Києві 18 червня відбудеться турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament. На учасників чекають реалістичні сценарії переговорів — від бізнесу до війни.

Crowe Negotiators Club — перший професійний простір в Україні, який об’єднує експертів, керівників, підприємців, військових, дипломатів і громадських діячів, які практикують і вдосконалюють мистецтво переговорів.

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Місія — створити сильну спільноту стратегічних переговорників, які не бояться складних ситуацій і здатні досягати результату там, де інші здаються.

Якщо ви хочете:

  • Вміти домовлятися в конфліктних або кризових обставинах
  • Отримати миттєвий фідбек від професійних медіаторів і переговорників
  • Навчитися мислити стратегічно, гнучко, з холодною головою
  • Вийти з переговорів не з поразкою, а з результатом
  • Розширити мережу контактів із тими, хто теж працює з впливом, рішеннями та людьми

Що на вас чекає:

  • Реалістичні сценарії переговорів — від бізнесу до війни
  • Ролі, стрес, час і супротивник — як у справжньому житті
  • Командне змагання з оціночними листами й аналізом кожної дії
  • Прямий фідбек від сертифікованих медіаторів ЄС
  • Робота з реальними кейсами від компаній, громадського сектору, військових

Модератор турніру:
Вадим Рахліс — сертифікований медіатор ЄС, фахівець з переговорів у високостресових середовищах (військових, політичних, корпоративних).

Со-модератор:
Володимир Заїка — бізнес-тренер з переговорів, фасилітатор, коучер.

Захід відбудеться у Києві 18 червня о 16:00. Реєстрація обов’язкова за посиланням

Київ війна переговори тренінг бізнес
Олена Максимова - редактор
Автор:
Олена Максимова
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