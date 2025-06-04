У Києві пройде турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament

Турнір з переговорів. Фото: Crowe

У Києві 18 червня відбудеться турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament. На учасників чекають реалістичні сценарії переговорів — від бізнесу до війни.

Crowe Negotiators Club — перший професійний простір в Україні, який об’єднує експертів, керівників, підприємців, військових, дипломатів і громадських діячів, які практикують і вдосконалюють мистецтво переговорів.

Реклама

Читайте також:

Місія — створити сильну спільноту стратегічних переговорників, які не бояться складних ситуацій і здатні досягати результату там, де інші здаються.

Якщо ви хочете:

Вміти домовлятися в конфліктних або кризових обставинах

Отримати миттєвий фідбек від професійних медіаторів і переговорників

Навчитися мислити стратегічно, гнучко, з холодною головою

Вийти з переговорів не з поразкою, а з результатом

Розширити мережу контактів із тими, хто теж працює з впливом, рішеннями та людьми

Що на вас чекає:

Реалістичні сценарії переговорів — від бізнесу до війни

Ролі, стрес, час і супротивник — як у справжньому житті

Командне змагання з оціночними листами й аналізом кожної дії

Прямий фідбек від сертифікованих медіаторів ЄС

Робота з реальними кейсами від компаній, громадського сектору, військових

Модератор турніру:

Вадим Рахліс — сертифікований медіатор ЄС, фахівець з переговорів у високостресових середовищах (військових, політичних, корпоративних).



Со-модератор:

Володимир Заїка — бізнес-тренер з переговорів, фасилітатор, коучер.

Захід відбудеться у Києві 18 червня о 16:00. Реєстрація обов’язкова за посиланням.