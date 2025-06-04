У Києві пройде турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament

Турнір з переговорів — Master Conduct Negotiation Tournament
У Києві 18 червня відбудеться турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament. На учасників чекають реалістичні сценарії переговорів — від бізнесу до війни.
Crowe Negotiators Club — перший професійний простір в Україні, який об’єднує експертів, керівників, підприємців, військових, дипломатів і громадських діячів, які практикують і вдосконалюють мистецтво переговорів.
Місія — створити сильну спільноту стратегічних переговорників, які не бояться складних ситуацій і здатні досягати результату там, де інші здаються.
Якщо ви хочете:
- Вміти домовлятися в конфліктних або кризових обставинах
- Отримати миттєвий фідбек від професійних медіаторів і переговорників
- Навчитися мислити стратегічно, гнучко, з холодною головою
- Вийти з переговорів не з поразкою, а з результатом
- Розширити мережу контактів із тими, хто теж працює з впливом, рішеннями та людьми
Що на вас чекає:
- Реалістичні сценарії переговорів — від бізнесу до війни
- Ролі, стрес, час і супротивник — як у справжньому житті
- Командне змагання з оціночними листами й аналізом кожної дії
- Прямий фідбек від сертифікованих медіаторів ЄС
- Робота з реальними кейсами від компаній, громадського сектору, військових
Модератор турніру:
Вадим Рахліс — сертифікований медіатор ЄС, фахівець з переговорів у високостресових середовищах (військових, політичних, корпоративних).
Со-модератор:
Володимир Заїка — бізнес-тренер з переговорів, фасилітатор, коучер.
Захід відбудеться у Києві 18 червня о 16:00. Реєстрація обов’язкова за посиланням.
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