У Києві відкрили освітньо-реабілітаційний центр “Трініті ХАБ” для людей із порушеннями зору

“Трініті ХАБ” для людей із порушеннями зору у Києві

Через війну в Україні продовжує збільшуватись кількість дітей та дорослих, у яких погіршується або втрачається зір внаслідок стресів, опіків, вогнепальних та мінно-вибухових поранень. Відповідно до даних Національної служби здоров’я України, від лютого 2022 до липня 2023 року включно 38 870 українцям було вперше поставлено діагноз, пов’язаний із втратою та зниженням зору, що становить 28% від загальної кількості травм, спричинених війною.

Що відомо про "Трініті ХАБ"

На виклик наявних проблем для осіб, які втратили зір або мають порушення зору, у Києві відкрився "Трініті ХАБ" — унікальний безбар’єрний соціально-освітній простір. Головними завданнями центру є реабілітація і навчання, профорієнтація, спорт і дозвілля реабілітантів. Гасло центру — "Активуй можливості!". Реабілітація проходить на безоплатній основі.

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Простір "Трініті ХАБ" створений згідно з прийнятою Національною стратегією зі створення безбар'єрного простору в Україні та відповідно до Указу Президента "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні". Ідея створення хабу належить видавництву "Антологія", що видає в Україні книги шрифтом Брайля та МБФ "Здоровʼя майбутнього" за сприяння благодійного фонду "Леруа Мерлен Солідарність".

"Трініті Хаб" у Києві

Робота з людьми з втратою або порушенням зору здійснюється за єдиною в Україні комплексною програмою реабілітації та соціалізації для відновлення, адаптації до сучасних умов життя. "Трініті ХАБ", що розмістився на площі в 750 кв.м, складається з відділів розвитку зорового сприймання, орієнтування та мобільності, відновлювальної терапії, рекреації та профорієнтації, танцювально-рухової терапії, життєвих компетенцій, освітніх технологій підтримки та супроводу родин, психологічної реабілітації.

Команда "Трініті ХАБ"

В центрі працює мультидисциплінарна команда фахівців, яка навчає реабілітантів всім необхідним життєвим навичкам, проводить курси підвищення кваліфікації для фахівців як суміжних, так і допоміжних професій, розробляє та впроваджує науково-практичні матеріали в реабілітаційний процес.

Наразі центр спроможний одночасно працювати з 60 учасниками освітньо-реабілітаційних програм на місяць, а в планах досягнути планки в 80 реабілітантів. Одним з реабілітантів центру є військовий Андрій Смоленський, який отримав важкі поранення поблизу Роботиного на Запоріжжі, втратив зір та руки. До великої війни Андрій працював антикризовим менеджером у великих міжнародних корпораціях.

"Головними цілями нашого центру є забезпечення захисників і захисниць України, а також цивільних, які мають порушення зору психосоціальною підтримкою та допомогою. Завдяки нашим партнерам з благодійного фонду "Леруа Мерлен Солідарність" ми на високому рівні проводимо адаптацію осіб, які втратили зір, для налагодження побутових, життєвих, професійних компетентностей, тісно співпрацюємо з рідними та близькими. Допомагаємо здобути навички читання та письма рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, цифрових компетентностей використання комп’ютерів, мобільних пристроїв та застосунків", — розповідає психологиня, кандидатка психологічних наук та заступниця директора "Трініті ХАБ" Тетяна Костенко.

Які заняття є у "Трініті ХАБ"

Простір має чималу бібліотеку літератури шрифтом Брайля. Кабінети для навчання рельєфно-крапковим шрифтом та цифрових гаджетів мають сучасне тифлообладнання — унікальні пристрої що дозволяють читати графіку за допомогою дотику та голосового супроводу.

Окремими видами реабілітації є спорт та іпотерапія, як невіддільний напрямок формування та становлення особистості з порушеннями зору. Реабілітанти мають змогу займатися верховою їздою, бадмінтоном, дартсом, падболом та піклболом, шахами, шашками, голболом, дзюдо, армреслінгом та скелелазінням.

Реабілітанти займаються спортом

Реабілітанти на верховій їзді

Реабілітанти займаються спортом

Тут активно проводяться заняття з танцювальної реабілітації, що допомагають незрячим особам більш ефективно сприймати заняття з орієнтації та мобільності.

Важливою складовою діяльності є формування та розвиток сенсорних навичок для подальшого їх використання у повсякденному житті. Серед етапів роботи цього унікального простору — комплексне використання спеціальних фізичних вправ для підвищення рухової активності незрячих осіб, чутливості стопи, їх впевненості при пересуванні як вдома, так і поза ним.

Майбутні плани "Трініті ХАБ"

У найближчих планах відкриття "Трініті хауса" для проживання іногородніх реабілітантів і їхніх родин на 20 осіб, також передбачена допомога у працевлаштуванні реабілітантів.

"Після повномасштабного вторгнення РФ значно збільшується кількість військових, які отримали поранення очей. Такі типи поранень є дуже складними у лікуванні та нерідко ведуть до часткової чи повної втрати зору. Родина, друзі, близькі люди тих, хто втратив зір, часто не мають відповідних знань і навичок для створення доступного, комфортного простору в помешканні, адаптації звичних речей, предметів для незрячого, правил супроводу тощо. Ми в "Трініті ХАБ" не просто допомагаємо реабілітантам, а популяризуємо проблеми, з якими стикаються люди, що мають порушення зору, надаємо необхідну вичерпну інформацію, та власним прикладом показуємо, як жити та професійно розвиватися", — розповідає фахівець з невізуальної доступності, співробітник "Трініті ХАБ" Ігор Кушнір.

"Трініті ХАБ" — це єдність, гармонія, синергія, що відображає візію безбар’єрності, де люди з різними досвідами, потребами та мріями можуть знаходити підтримку, розвиток та щастя.