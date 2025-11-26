До Міжнародного дня людей з інвалідністю Uklon спільно з партнерами організовує акцію

М’яке місто: День інклюзивної культури. Фото: Uklon

У книгарні "Сенс" у суботу, 29 листопада, проведуть одноденний освітньо-мистецький захід "М’яке Місто: День інклюзивної культури". Подію організовують напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, який щороку відзначають 3 грудня.

Ініціатива, яку спільно реалізують компанія Uklon — один із провідних учасників ринку міської мобільності, книгарня "Сенс", медіа про сучасні міста "Віледж" та музей у темряві "Третя після опівночі", спрямована на розвиток культури інклюзивності та безбар’єрності. Її мета — формувати середовище, у якому основою взаємодії є повага, емпатія й людяність, а міський простір та інфраструктура відповідають новим викликам, що постали перед країною.

М’яке місто: День інклюзивної культури

Після початку великої війни кількість людей з інвалідністю в нашій країні суттєво зросла — серед них ветерани, цивільні, які постраждали від обстрілів, а також люди з психологічними травмами.

"М’яке місто" має стати майданчиком для розмов, обміну знаннями, осмислення та розвитку інклюзивної культури й взаємодії. У межах події відбудуться освітні заходи для молоді, фахові обговорення, мистецький вечірній перформанс та особливий імерсивний досвід.

У заході візьмуть участь представники провідних організацій та спільнот, які займаються розвитком та впровадженням безбарʼєрності, відновленням та реабілітацією ветеранів війни, серед яких реабілітаційний центр Superhumans, що об’єднує медицину, реабілітацію та освіту для повноцінного відновлення ветеранів; громадська організація "Доступно.UA"; платформа Veteran Hub, що працює з підтримкою, психологічною адаптацією та освітніми програмами для ветеранів; Громадська організація Група активної реабілітації та провідне урбан-бюро Big City Lab.

Панельна дискусія. Фото: Uklon

Бізнес і суспільство у взаємодії з ветеранами. Фото: Uklon

Культурну програму події представлять співачка Софія Лешишак, поет Дмитро Лазуткін та Артистка Чуприненко.

"Інклюзивність — це один зі стратегічних напрямків роботи Uklon. Ми хочемо, щоб українські міста стали комфортним, "м’яким" простором, де потреби людей з інвалідністю не просто враховують, а поважають як невід’ємну частину нашої спільної культури. Подія "Мʼяке місто" — наш спільний з партнерами крок, що продовжує формувати культуру суспільства, де кожен почувається прийнятим і має рівні можливості для руху та розвитку. І ми дуже вдячні командам книгарні "Сенс", "Віледж" та музею "Третя після опівночі" та всім задіяним за підтримку даної ініціативи", — каже віцепрезидент з корпоративних комунікацій Uklon Денис Казван.

"Мені дуже хочеться, щоб у Києві та в Україні загалом безбарʼєрність перестала бути "особливою темою", а стала природною частиною міського життя. Тому ми раді долучитись до ініціативи "М‘яке місто" разом із партнерами, які розділяють ці цінності. Коли бізнеси, культурні інституції та громадські організації об’єднують зусилля, безбарʼєрність перестає бути гаслом — натомість стає ближчою до реальності", — додає засновник книгарні "Сенс" Олексій Ерінчак.

Вхід на захід безкоштовний за попередньою реєстрацією за посиланням.

Програма заходу

Програма акції. Фото: Uklon

12:30-13:45: Панельна дискусія "М’яке місто — як створити простір рівних можливостей".

Учасники: Андрій Соловко, ветеран російсько-української війни, амбасадор проєкту "Рух без барʼєрів"; Олексій Ерінчак, засновник "Сенсу"; Віталій Пчолкін, ГО "Група активної реабілітації" та Вікторія Тітова, CEO Big City Lab.

14:00-14:45: Панельна дискусія: "Бізнес і суспільство у взаємодії з ветеранами: як ми бачимо, говоримо і взаємодіємо з ветеранами у сучасній Україні".

Учасники: Олександр Будько "Терен", ветеран, письменник та активіст; Крістіна Макаровська, керівниця Uklon Інклюзивний; Івона Костина, співзасновниця Veteran Hub; та Юлія Селезньова, заступниця директора з будівництва та розвитку реабілітаційного центру Superhumans.

13:00-14:45: Розмова з ветераном Олександром Тереном та експертами з доступності від Доступно.UA (даний захід для спеціально сформованих шкільних та студентських груп).

Культурно-імерсивна частина заходу відкриє новий досвід — майже у повній темряві відчути, як світ сприймають люди з порушенням зору. Це момент, коли зникає візуальне, а залишається лише слух, голос і присутність.

18:10-18:40: Читання поезії в темряві від Дмитра Лазуткіна та Артистки Чуприненко.

18:40-19:20: Музичний виступ Софії Лешишак.

Організатори акції проведуть також онлайн-трансляцію на YouTube каналі Uklon.