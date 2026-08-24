Україна знає собі ціну: Kalush Orchestra та інші зірки привітали українців

Гурт Kalush Orchestra. Фото: Kalush Orchestra/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Готель "Україна" у центрі столиці, який належить українському підприємцю Максиму Кріппі, 24 серпня, у День Незалежності став майданчиком для особливого відеозвернення.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Артисти привітали з Днем Незалежності з готелю "Україна"

Просто з балкона готелю, звідки відкривається панорама Майдану Незалежності, українські артисти привітали співвітчизників із 35-тою річницею незалежності України. До святкового звернення долучилися акторки Ірина Кудашова, Наталка Денисенко та Ксенія Вертинська, співачки Христина Соловій, Наталка Карпа, Геля Зозуля та М’ята, співаки Шугар, Laud і Вадим Олійник, учасники гурту Kalush Orchestra та інші українські артисти.

Одним із найемоційніших стало звернення Христини Соловій. Співачка наголосила, що незалежність для українців — це не лише історична дата, а право залишатися собою та щодня захищати власну свободу:

"Незалежність — це не те, що нам одного разу подарували. Це право бути собою, яке українці виборюють знову і знову. Говорити своєю мовою вільно, співати свої пісні щиро, пам’ятати свою історію і не питати ні в кого дозволу, ким нам бути", — заявила співачка.

Соловій також нагадала про тих, завдяки кому Україна продовжує боротися за свою свободу.

"Наша незалежність має імена тих, хто її захищає, тому найкраща наша вдячність — це підтримувати військо. Я хочу України, яка не озирається, чи достатньо вона комусь подобається. України, яка знає собі ціну", — сказала вона.

Завершила своє звернення співачка побажанням українцям триматися одне одного:

"З 35-м днем відновлення незалежності, українці! Тримаймося одне одного міцно!"

До привітань долучилися й учасники Kalush Orchestra. Музиканти побажали українцям передусім перемоги та якнайшвидшого завершення війни:

"Вітаємо нас, вас, всіх людей, весь наш народ, з Днем Незалежності. Бажаємо міцного здоров’я, щоб все у всіх було добре, і найголовніше — бажаємо перемоги нам пошвидше. Слава Україні", — наголосив гурт.

КилимМен із Kalush Orchestra записав окреме звернення до українських військових. На тлі Майдану Незалежності він подякував Силам оборони за можливість українцям продовжувати жити, працювати та святкувати важливі для країни дати.

"Дякую нашим Збройним Силам за те, що оберігаєте цю красу. Дякую всім, хто допомагає і підтримує Збройні Сили України", — сказав артист.

Наталка Денисенко у своєму зверненні наголосила на силі української нації:

"Сьогодні я хочу, щоб ми згадали, наскільки сильна наша нація, наскільки цінна наша українська ідентичність і незалежність".

Шугар побажав країні миру та стрімкого розвитку в усіх сферах на роки вперед:

"35 років — це тільки початок становлення такої крутої країни. Я бажаю усім нам спокою, миру, щоб розвивалася культура, економіка та інші сфери. Щоб весь світ, який і так знає, що ми класні, ще більше захоплювався і хотів з нами дружити, а ми такі: "А-а-а, почекайте, ми собі самі". Вітаю всіх і кожного, хто долучається до розвитку країни", — наголосив співак.

"Україно, я люблю тебе за відчуття дому, за ранкову каву у своєму місті, за українську пісню, яку співаєш душею", — додала співачка М'ята.

Саме місце для запису привітань обрали невипадково.

Готель "Україна" — одна з найвпізнаваніших будівель столиці. 66-метрова споруда розташована на алеї Героїв Небесної Сотні, а з її верхніх поверхів відкривається панорамний вид на Хрещатик і Майдан Незалежності — серце Києва та одне з головних місць новітньої історії України.

Для готелю, який сам є частиною архітектурного образу столиці, це стало символічним способом долучитися до одного з головних державних свят України.

Новини.LIVE писали, що з 24 серпня по 6 вересня у столичному готелі "Україна" всі охочі зможуть побачити престижний трофей світового кіберспорту — кубок чемпіонів Major 2024. Відвідувачі матимуть можливість зробити фото з нагородою та взяти участь у розіграші офіційного мерчу NAVI.

Новини.LIVE інформували, що фонд українського бізнесмена Максима Кріппи передав Силам оборони України 20 Volkswagen Transporter. Автомобілі розподілили між підрозділами, які виконують бойові, розвідувальні, логістичні та медичні завдання на різних напрямках фронту.