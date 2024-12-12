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Українські діти отримали подарунки від Фонду Вадима Столара

12 грудня 2024 14:56
Марина Кісаделі - Редактор
Українські діти отримали подарунки від Фонду Вадима Столара
Діти з подарунками. Фото: БФ Вадима Столара.
Марина Кісаделі - Редактор

Діти з п’яти українських міст отримали 5000 подарунків від Фонду Вадима Столара в межах проєкту "Вогник дитинства". Також волонтери влаштували для малечі справжнє свято.

"Вогник дитинства" — святковий проєкт Фонду, започаткований у грудні 2022 року. Його мета — підтримати дітей та створити для них новорічний настрій, навіть попри постійні обстріли та затяжні блекаути. Цього разу команда Фонду завітала до Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва та Одеси. З міркувань безпеки локації для події обиралися поблизу облаштованих укриттів.

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Діти з аніматорами. Фото: БФ Вадима Столара 

"Наш святковий проєкт "Вогник дитинства" — не лише про солодкі подарунки, які ми самостійно закуповуємо, пакуємо та розвозимо у різні міста України. Під час зустрічей з дітьми ми також влаштовуємо маленьке свято за участі аніматорів, ігри на свіжому повітрі, тепле спілкування з малечею, що створює для них справжню атмосферу Різдва та Нового року", — розповіла Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

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Вантажівка з подарунками. Фото: БФ Вадима Столара 

Подарунки до свят отримали діти з родин, яким допомагає Фонд Вадима Столара: діти загиблих захисників, полонених і зниклих безвісти військових, а також малеча з багатодітних та малозабезпечених родин.

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Дитяче свято. Фото: БФ Вадима Столара 

"Українські діти, як і всі діти у світі, мають рости та радіти життю у мирній та безпечній країні. І поки наші захисники роблять усе можливе для цього на фронті, ми разом із командою Фонду намагаємося додати позитиву в життя маленьких українців. Бачити щасливу малечу — безцінно", — сказав Вадим Столар, засновник Фонду.

Вадим Столар свята діти подарунки благодійність

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