Вийшла книга "Щоденник Катерини Савенко" — записи мешканки Маріуполя про облогу міста

Книга "Щоденник Катерини Савенко". Фото: Голоси Мирних.

Марина Кісаделі Редактор

В українських книгарнях з’явився "Щоденник Катерини Савенко" — документальне видання, створене на основі особистого щоденника загиблої мешканки Маріуполя, який вона вела під час російської облоги міста в лютому і березні 2022 року із передмовами Олександри Матвійчук і Антона Дробовича.

Історія Катерини Савенко вже привернула увагу міжнародної аудиторії: про неї розповіло британське видання The Sun, а Польське радіо підготувало чотирисерійний подкаст із читанням уривків щоденника.

"Мама до останнього хотіла, щоб світ дізнався, що насправді відбувалося в Маріуполі. Вона вела ці записи серед обстрілів, страху й невідомості, але навіть тоді думала не лише про себе — вона хотіла зберегти правду про людей, які переживали облогу. Для нашої родини ця книга — можливість виконати її прохання і зробити так, щоб її голос продовжував звучати", — поділилася донька Катерини Савенко Надія Савенко.

42-річна Катерина Савенко була матір’ю, дружиною, працівницею металургійного підприємства і мешканкою Маріуполя. Вона почала вести щоденник 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У 34 записах Катерина фіксувала життя своєї родини, сусідів і міста під час облоги Маріуполя: обстріли, руйнування, пошук води та їжі, втрату світла і зв’язку, життя у підвалах, страх і втому. Водночас щоденник зберігає і моменти повсякденного життя: турботу про близьких, взаємну підтримку людей, маленькі радощі, спогади про мирний Маріуполь і спроби зберегти звичайність та людяність у надзвичайних умовах.

Книга "Щоденник Катерини Савенко" повертає читача до цивільного досвіду Маріуполя — до того, що часто губиться за великими цифрами, військовими зведеннями та політичними оцінками. Це свідчення має документальну, історичну та людську цінність, бо зберігає не лише факти, а й інтонацію людини, яка перебувала всередині подій і не знала, чи її слова колись будуть прочитані. Записи Катерина почала вести російською мовою — саме так, як говорила у повсякденному житті. Але згодом перейшла на українську. Для друку весь текст було перекладено українською мовою.

Катерина та Віталій Савенки. Голоси Мирних.

29 березня 2022 року внаслідок обстрілу загинув чоловік Катерини — Віталій. Сама жінка отримала важкі поранення і потрапила до лікарні. Вцілілою рукою Катерина написала в телефоні прохання до доньки врятувати щоденник.

2 квітня внаслідок обстрілів у лікарні сталася пожежа. Катерина змогла вибратися з охопленої вогнем будівлі. 4 квітня 2022 року вона померла на руках у матері в підвалі її будинку.

Родина зберегла записи Катерини, які згодом передали Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Ці записи стали основою книги.

Щоденник Катерини Савенко. Фото: Голоси Мирних.

У 2024 році щоденник був уперше оприлюднений онлайн на сайті музею "Голоси Мирних". А 6 липня 2026 року — вийшов у повній версії окремою книжкою українською мовою — за ініціативи й підтримки Фонду Ріната Ахметова, Музею "Голоси Мирних" та Групи Метінвест.

"Музей "Голоси Мирних" працює зі свідченнями цивільних, бо саме вони зберігають досвід війни. Щоденник Катерини Савенко є особливим для нашого архіву: він був написаний під час облоги, у реальному часі, без знання фіналу. Видання книги дозволяє цьому свідченню вийти за межі архіву й стати частиною суспільної пам’яті про Маріуполь. Не лише в Україні, але й у світі. Вже зараз ми в Фонді працюємо над виданням Щоденника Катерини закордоном. Наша мета — щоб цей щоденник став світовим свідченням про цю війну, як щоденник Анни Франк — про Другу Світову", — зазначає Наталія Ємченко, Голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Над книжкою працювали історики, правозахисники та редактори, щоб зберегти документальну точність тексту й водночас не заглушити голос його авторки. Передмови до книги написали Олександра Матвійчук, правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року, та Антон Дробович, колишній голова Українського інституту національної пам’яті. Історичний редактор видання — Євген Монастирський, аспірант кафедри історії Гарвардського університету, викладач Київської школи економіки. Ілюстрації — Антона Логова.

"Коли родина зберігає такий текст, це вже акт пам’яті. Коли він стає книжкою, з’являється відповідальність перед авторкою, її близькими й читачами. Для нас було важливо видати щоденник Катерини Савенко так, щоб не перекрити її голос поясненнями, а дати йому прозвучати. Свідчення цивільних, зібрані та збережені відповідально, мають значення і для пам’яті, і для майбутнього встановлення правди та справедливості щодо злочинів, скоєних росією проти України", — коментує Наталія Ємченко, Голова наглядової ради Фонду.

Довідка

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова — найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни росії проти України. Музей збирає, зберігає та представляє свідчення цивільних. Станом на червень 2026 року Музею довірили понад 145 тисяч історій.

Фонд Ріната Ахметова — благодійна організація, яка понад 20 років реалізує гуманітарні та соціальні ініціативи в Україні. Нині головний напрям роботи — допомога українцям, які постраждали через війну, а також збереження свідчень про війну в Музеї "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.