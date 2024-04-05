Григорій Козловський робить ставку на молодь у ФК "Рух"

Григорій Петрович Козловський — засновник ФК "Рух", бізнесмен і меценат. Фото: ФК "Рух"

Український ФК "Рух" (Львів), засновником якого є Григорій Козловський, став наймолодшою командою світу за даними Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

"Жовто-чорні" очолили рейтинг наймолодших команд з понад 60 ліг світу, де багато ігрового часу мають футболісти до 21 року.

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ФК "Рух". Фото: ФК "Рух".

Середній показник "Руху" склав 52,4%, що означає, що футболісти до 23 років провели на полі 65,5% ігрового часу, до 22 — 55,4%, до 20 — 17,5%, а до 19 — 0,4%.

Факторами, які сприяли тому, що "Рух" став наймолодшою командою світу, стали:

Клубна політика: "Рух" робить ставку на розвиток молодих гравців з власної академії. А також шукає таланти серед молодих футболістів.

Якість роботи з молоддю: в ФК "Рух" налагоджена робота з молоддю, що дає змогу юним талантам розвиватися та пробиватися до основної команди.

Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський привітав футболістів та тренерів з новим досягненням та відзначив високий рівень футболістів.

ФК "Рух". Фото: ФК "Рух".

Рейтинг наймолодших команд очолив львівський "Рух" з показником 52,4%. Друге місце посіла словацька "Жиліна" — 44,5, а замкнув трійку лідерів австрійський "Ред Булл" із Зальцбурга — 42,7. Також до ТОП-5 потрапили нідерландські "Волендам" та "Аякс".

ФК "Рух". Фото: ФК "Рух".

"Важливо зазначити, що "Рух" — це не просто наймолодша команда світу, але й команда, яка демонструє хороші результати. У сезоні 2023/2024 "Рух" бореться за вихід до єврокубків. Це свідчить про те, що молоді таланти "Руху" здатні не лише багато грати, але й показувати якісний футбол", — зазначив Григорій Козловський.

ФК "Рух". Фото: ФК "Рух".

Та не тільки молодими футболістами опікується Григорій Петрович Козловський. Не залишає поза увагою львівський меценат українських військових. Григорій Козловський та "рухівці" повністю інтегровані у процеси підтримки української армії. З першого дня війни "жовто-чорна" родина тісно співпрацює з воїнами 45-ї окремої артилерійської бригади та іншими військовими, допомагаючи дронами, автівками, генераторами, безпілотниками та іншим необхідним обладнанням, наближаючи Перемогу.