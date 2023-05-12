Які категорії жінок мають право на дострокову пенсію

Матері, які виховали хворих дітей, мають право на дострокову пенсію

В Україні пенсійний вік становить 60 років, а для виходу на пенсію у 2023 році необхідно мати не менше 30 років страхового стажу. Проте, деякі категорії громадян мають право вийти на пенсію достроково. Нещодавно Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив інформацію про категорії жінок, які мають право на дострокову пенсію.

Нещодавно ця інформація з’явилася в "Zn.ua".

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Згідно зі статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на пенсію мають матері, які виховали тяжкохворих дітей до шести років (яким не встановлено інвалідність) по досягненню 50 років і за умови наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

Деякі мами мають право на дострокову пенсію. Фото: Pexels

Термін "важкохвора дитина, якій не встановлено інвалідність" визначено статтею 1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До цієї категорії належать діти:

яким не встановлено інвалідність

хворі рідкісними орфанними захворюваннями

з дитячим церебральним паралічем

з тяжкими психічними розладами

з тяжкими вродженими вадами розвитку

з гострою або хронічною хворобою нирок IV ступеня

з тяжкими перинатальними ураженнями нервової системи

з цукровим діабетом I типу (інсулінозалежний)

з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями

що потребують паліативної допомоги чи трансплантації органів або отримали важку травму.

Що потрібно для отримання дострокової пенсії?

Для отримання дострокової пенсії матері повинні надати довідку з медзакладу, яка підтверджує наявність у дитини такого захворювання. У цій довідці повинно бути зазначено, що захворювання виникло до шестирічного віку.

Варто зазначити, що це положення стосується лише матерів. Батьки або інші особи, які здійснюють догляд за важкохворими дітьми, не мають права на дострокову пенсію за віком. Це положення спрямоване на визнання значного внеску матерів у догляд за своїми тяжкохворими дітьми.

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