ZYN в Одесі: відкрився новий концептуальний поп-ап

Концептуальний поп-ап. Фото: ZYN

Марина Кісаделі Редактор

Погодься, у літа є дві опції: "О, сонечко, як круто, пішли на пляж!" і "Ой, капець, спекотно, треба шукати затінок". І, як правило, ми буваємо в обох режимах, які ще й змінюються кілька разів на день.

Але є й третя опція. Коли хочеться і на пляж, і в затінок, і взагалі кудись, де літо відчувається по-новому. І таке місце є! У самому серці пляжної столиці України — Одесі. У найвідомішому курортному районі міста — Аркадії.

Концептуальний поп-ап. Фото: ZYN

Ти його впізнаєш одразу, гарантуємо. Це ніби басейн, який вийшов на поверхню прогулятися і світить безліччю своїх синіх квадратиків.

Всередині цього "басейну" є басейн. Так, ось така тавтологія. Поп-ап, присвячений темі літнього відпочинку, не може бути без басейну. І його не може бути багато. Він навіть із трампліном. Але, на жаль, ти в нього не пірнеш — там немає води. А от фото… Це, будь ласка, скільки завгодно! Чим більше, тим краще, бо яскраві літні спогади грітимуть і в зимові холоди.

Концептуальний поп-ап. Фото: ZYN

У поп-апі тебе зустрінуть сейлз-експерти. Їхня стійка знаходиться біля входу. Вони стануть твоїми гідами простором і смаками нікотинових подушечок ZYN Slim* і ZYN Mini*. Повнолітні споживачі нікотинової продукції зможуть їх тут придбати.

Концептуальний поп-ап. Фото: ZYN

Забув рушник, кепку чи шопер на пляж? Хіба це проблема? Шукаєш мерч-шоп і екіпіруєшся по повній, бо ж і до сонця, і до тіньочку треба бути готовим. І, до речі, до дайвінгу теж! Морські глибини треба бачити на власні очі. А для цього потрібні окуляри. Значить, дивись: шукаєш автомат із "хапайкою", ловиш їх собі і забираєш.

Якщо ти дійшов до цього місця і ще не втомився, то маємо для тебе утішливий бонус. Приз. Гарну новину. Ходи, скажу на вушко: тут є бар. А в ньому — прохолодні напої. У спекотний літній день… Мммм…

Ти його можеш не одразу впізнати – і це нормально, бо він трохи зашифрувався і на бар не зовсім схожий. Тому шукай підводний корабель. От як тільки побачиш ілюмінатори замість звичайних вікон, знай — то він.

Ось ми і закінчили нашу невелику екскурсію новим поп-апом в Одесі. Шукай його на Аркадійській алеї, 1 зліва від головної арки. Орієнтир — лого ZYN і вже згадана блакитна плитка басейну. Поп-ап відкритий для повнолітніх споживачів нікотиновмісних виробів з 10:00 до 22:00. Локація працюватиме до кінця сезону.

*Не виключає усіх ризиків. Містить нікотин, що викликає залежність. Тільки для використання повнолітніми особами.