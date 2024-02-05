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10 брендів, які представили Україну на світовій виставці Ambiente 2024

5 лютого 2024 14:09
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
10 брендів, які представили Україну на світовій виставці Ambiente 2024
Світова виставка Ambiente 2024. Фото: ambiente.messefrankfurt.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кераміка, вироби з дерева та етнічні мотиви — 26-30 січня у Франкфурті відбулась виставка Ambiente, на якій були представлені десять українських брендів, заснованих жінками. Це престижний захід, який збирає найкращих світових дизайнерів та виробників предметів інтерʼєру.

Українські підприємиці презентували свої товари в межах колективного стенда Oplich, який вже вдруге везе на захід вироби made in Ukraine. Мета стенда — заявити про українських підприємців як потужних та інноваційних гравців на ринку предметного дизайну, показати їхній потенціал та популяризувати українську культуру.

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Серед брендів — як відомі імена, так й амбіційні новачки. 

Хто вони?

  1. Gunia Project

Бренд речей, вироблених на основі традиційних етнічних культур. Кожна річ поєднує в собі творче мислення, глибокий етнічний підтекст та майстерність дизайнерів. 

Завдання Gunia Project — відродити традиційні ремесла, інтегрувати українську етніку в сучасність. Для цього бренд робить етнографічні дослідження та вивчає українське народне мистецтво. 

Світова виставка Ambiente 2024.

Світова виставка Ambiente 2024

2. AMAZE 

Виробник мультифункціональних керамічних виробів. Його заснувала архітекторка Анаіт Данієлян у 2022 році. Бренд прагне створювати вироби поза часом та стилем. Так, перша лінійка AMAZE складається з керамічних ваз чорного та білого кольорів аркоподібної форми. 

Основна мета бренду — створити такі предмети інтерʼєру, які можна інтегрувати у будь-який дизайн.

Світова виставка Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024

3. Art-hall ceramics

Бренд кераміки, що "уособлює естетику повсякденного життя". Серед виробів Art-hall ceramics — чашки з дитячими кониками, цукерниці з кроликами, тарілки з автентичним розписом.

Кераміка є повністю українською: від ідеї та мотивів до сировини, з якої її роблять. У бренді кажуть, що з кожним їхнім виробом замовник отримує частину самої України.

Світова виставка Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024

4. Clayp

Студія sustainable світильників, яку заснували у 2022 році. Наразі Clayp має три лінійки ламп, зокрема люстр та бра, які виробляються вручну. Натхненням для бренду стала ідея єднання з природою, тому їхні вироби виконані з екологічних матеріалів — глини з додаванням рослин, паперового волокна тощо.

"Ці світильники, подібно до футуристичних шедеврів, є втіленням людської творчості", — так описують свої вироби у Clayp.

Світова виставка Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024

5. Gushka Wool

Крафтове виробництво товарів для дому з шерсті, які виготовляють вручну. Сьогодні бренд створює вовняні килими, ліжники, подушки, пуфи, а також традиційний одяг.

Вироби Gushka Wool — це робота майстринь, які займаються ткацтвом і перейняли це ремесло у своїх бабусь. Так Gushka Wool зберігають родинні традиції, майстерство Карпат та дарують тепло людям. 

Світова виставка Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024

6. KUST ceramics

Ще один український бренд кераміки, проте з акцентом на майстеркласи та воркшопи. KUST ceramics виробляють лампи, скульптури, вази та прикраси на стіну.

У бренді кажуть, що розвиток власної креативності може зробити життя кращим та яскравішим.

Світова виставка Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024

7. Litvinenko Design

Студія дизайну інтер’єрів, меблів та декору. Проєкт поєднує індустріальне виробництво та крафтові техніки — столярство, керамічну майстерність тощо.

Litvinenko Design використовують прості натуральні матеріали й перетворюють їх на витончені вироби. Це дозволяє створити дизайн, який буде актуальним у будь-який час.

Світова виставка Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024

8. Shishka Project

Ком’юніті виробників предметів інтер’єру. Їхня мета — популяризувати предметний дизайн, який поєднує мистецтво, творчий процес та функціональність.

Серед виробів Shishka Project — дивани, крісла, столи та стільчики, світильники, пуфи, килими й предмети декору. 

Світова виставка Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024

9. Wooden Dreams

Сімейна майстерня, яка виготовляє посуд, раковини, люстри та декор із натурального дерева. У бренді впевнені, що природа й так створює красиві речі, тому їхня задача — підкреслити це простими органічними формами виробів. 

"Ти маєш дослухатися до дерева — воно саме підкаже ідеальну форму для лампи чи вази, або навіть надихне на створення скульптури", — розповідає співзасновник проєкту Віталій Пукас.

Світова виставка Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024

10. YAKUSH 

Екофрендлі бренд посуду та текстилю. Серед товарів YAKUSH — чашки, тарілки, вази, келихи тощо, які виготовляють зі скла й кераміки. Для більшості виробів бренд використовує гутне скло. Це стародавня українська техніка, коли майстер формує скло біля скловарної печі вручну. 

Текстиль (скатертини, серветки) YAKUSH виготовляє з конопляної тканини. 

Світова виставка Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024

Колективний стенд Oplich на міжнародній виставці Ambiente 2024 організовує ГО "Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі" за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (CEP) та Міжнародної організації з міграції (МОМ).

традиції
Україна
декорації
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