10 брендів, які представили Україну на світовій виставці Ambiente 2024

Світова виставка Ambiente 2024. Фото: ambiente.messefrankfurt.com

Кераміка, вироби з дерева та етнічні мотиви — 26-30 січня у Франкфурті відбулась виставка Ambiente, на якій були представлені десять українських брендів, заснованих жінками. Це престижний захід, який збирає найкращих світових дизайнерів та виробників предметів інтерʼєру.

Українські підприємиці презентували свої товари в межах колективного стенда Oplich, який вже вдруге везе на захід вироби made in Ukraine. Мета стенда — заявити про українських підприємців як потужних та інноваційних гравців на ринку предметного дизайну, показати їхній потенціал та популяризувати українську культуру.

Читайте також:

Серед брендів — як відомі імена, так й амбіційні новачки.

Хто вони?

Бренд речей, вироблених на основі традиційних етнічних культур. Кожна річ поєднує в собі творче мислення, глибокий етнічний підтекст та майстерність дизайнерів.

Завдання Gunia Project — відродити традиційні ремесла, інтегрувати українську етніку в сучасність. Для цього бренд робить етнографічні дослідження та вивчає українське народне мистецтво.

2. AMAZE

Виробник мультифункціональних керамічних виробів. Його заснувала архітекторка Анаіт Данієлян у 2022 році. Бренд прагне створювати вироби поза часом та стилем. Так, перша лінійка AMAZE складається з керамічних ваз чорного та білого кольорів аркоподібної форми.

Основна мета бренду — створити такі предмети інтерʼєру, які можна інтегрувати у будь-який дизайн.

3. Art-hall ceramics

Бренд кераміки, що "уособлює естетику повсякденного життя". Серед виробів Art-hall ceramics — чашки з дитячими кониками, цукерниці з кроликами, тарілки з автентичним розписом.

Кераміка є повністю українською: від ідеї та мотивів до сировини, з якої її роблять. У бренді кажуть, що з кожним їхнім виробом замовник отримує частину самої України.

4. Clayp

Студія sustainable світильників, яку заснували у 2022 році. Наразі Clayp має три лінійки ламп, зокрема люстр та бра, які виробляються вручну. Натхненням для бренду стала ідея єднання з природою, тому їхні вироби виконані з екологічних матеріалів — глини з додаванням рослин, паперового волокна тощо.

"Ці світильники, подібно до футуристичних шедеврів, є втіленням людської творчості", — так описують свої вироби у Clayp.

5. Gushka Wool

Крафтове виробництво товарів для дому з шерсті, які виготовляють вручну. Сьогодні бренд створює вовняні килими, ліжники, подушки, пуфи, а також традиційний одяг.

Вироби Gushka Wool — це робота майстринь, які займаються ткацтвом і перейняли це ремесло у своїх бабусь. Так Gushka Wool зберігають родинні традиції, майстерство Карпат та дарують тепло людям.

6. KUST ceramics

Ще один український бренд кераміки, проте з акцентом на майстеркласи та воркшопи. KUST ceramics виробляють лампи, скульптури, вази та прикраси на стіну.

У бренді кажуть, що розвиток власної креативності може зробити життя кращим та яскравішим.

7. Litvinenko Design

Студія дизайну інтер’єрів, меблів та декору. Проєкт поєднує індустріальне виробництво та крафтові техніки — столярство, керамічну майстерність тощо.

Litvinenko Design використовують прості натуральні матеріали й перетворюють їх на витончені вироби. Це дозволяє створити дизайн, який буде актуальним у будь-який час.

8. Shishka Project

Ком’юніті виробників предметів інтер’єру. Їхня мета — популяризувати предметний дизайн, який поєднує мистецтво, творчий процес та функціональність.

Серед виробів Shishka Project — дивани, крісла, столи та стільчики, світильники, пуфи, килими й предмети декору.

9. Wooden Dreams

Сімейна майстерня, яка виготовляє посуд, раковини, люстри та декор із натурального дерева. У бренді впевнені, що природа й так створює красиві речі, тому їхня задача — підкреслити це простими органічними формами виробів.

"Ти маєш дослухатися до дерева — воно саме підкаже ідеальну форму для лампи чи вази, або навіть надихне на створення скульптури", — розповідає співзасновник проєкту Віталій Пукас.

10. YAKUSH

Екофрендлі бренд посуду та текстилю. Серед товарів YAKUSH — чашки, тарілки, вази, келихи тощо, які виготовляють зі скла й кераміки. Для більшості виробів бренд використовує гутне скло. Це стародавня українська техніка, коли майстер формує скло біля скловарної печі вручну.

Текстиль (скатертини, серветки) YAKUSH виготовляє з конопляної тканини.

Колективний стенд Oplich на міжнародній виставці Ambiente 2024 організовує ГО "Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі" за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (CEP) та Міжнародної організації з міграції (МОМ).