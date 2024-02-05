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10 брендов, представивших Украину на мировой выставке Ambiente 2024

5 февраля 2024 14:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
10 брендов, представивших Украину на мировой выставке Ambiente 2024
Всемирная выставка Ambiente 2024. Фото: ambiente.messefrankfurt.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Керамика, изделия из дерева и этнические мотивы — 26-30 января во Франкфурте состоялась выставка Ambiente, на которой были представлены десять украинских брендов, основанных женщинами. Это престижная мера, которая собирает лучших мировых дизайнеров и производителей предметов интерьера.

Украинские предприниматели представили свои товары в рамках коллективного стенда Oplich, который уже второй раз везет на мероприятие изделия made in Ukraine. Цель стенда — заявить об украинских предпринимателях как мощных и инновационных игроках на рынке предметного дизайна, показать их потенциал и популяризировать украинскую культуру.

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Среди брендов — как известные имена, так и амбициозные новички.

Кто они?

  1. Gunia Project

Бренд вещей, производимых на основе традиционных этнических культур. Каждая вещь объединяет творческое мышление, глубокий этнический подтекст и мастерство дизайнеров.

Задача Gunia Project — возродить традиционные ремесла, интегрировать украинскую этнику в современность. Для этого бренд производит этнографические исследования и изучает украинское народное искусство.

Всемирная выставка Ambiente 2024 года.

Всемирная выставка Ambiente 2024

2. AMAZE

Производитель мультифункциональных керамических изделий. Его основала архитектор Анаит Даниелян в 2022 году. Бренд стремится создавать изделия вне времени и стиля. Так, первая линейка AMAZE состоит из керамических ваз черного и белого цвета арковидной формы.

Основная цель бренда — создать такие предметы интерьера, которые можно интегрировать в любой дизайн.

Всемирная выставка Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024

3. Art-hall ceramics

Бренд керамики, "олицетворяющий эстетику повседневной жизни". Среди изделий Art-hall ceramics — чашки с детскими кузнечиками, конфеты с кроликами, тарелки с аутентичной росписью.

Керамика полностью украинская: от идеи и мотивов до сырья, из которого его делают. В бренде говорят, что с каждым изделием заказчик получает часть самой Украины.

Всемирная выставка Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024

4. Clayp

Студия sustainable светильники, основанные в 2022 году. В настоящее время Clayp имеет три линейки ламп, в том числе люстр и бра, которые производятся вручную. Вдохновением для бренда стала идея единения с природой, поэтому их изделия выполнены из экологичных материалов — глины с добавлением растений, бумажного волокна и т.д.

"Эти светильники, подобно футуристическим шедеврам, являются воплощением человеческого творчества", — так описывают свои изделия в Clayp.

Всемирная выставка Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024

5. Gushka Wool

Крафтовое производство товаров для дома из шерсти, изготавливаемых вручную. Сегодня бренд создает шерстяные ковры, покрывала, подушки, пуфы, а также традиционную одежду.

Изделия Gushka Wool — это работа мастериц, занимающихся ткачеством и перенявших это ремесло у своих бабушек. Так, Gushka Wool сохраняют семейные традиции, мастерство Карпат и дарят тепло людям.

Всемирная выставка Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024

6. KUST ceramics

Еще один украинский бренд керамики, однако с акцентом на мастер-классы и воркшопы. KUST ceramics производят лампы, скульптуры, вазы и украшения на стене.

В бренде говорят, что развитие собственной креативности может сделать жизнь лучше и ярче.

Всемирная выставка Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024

7. Litvinenko Design

Студия дизайна интерьеров, мебели и декора. Проект объединяет индустриальное производство и крафтовые техники — столярство, керамическое мастерство и т.д.

Litvinenko Design используют простые натуральные материалы и превращают их в изящные изделия. Это позволяет создать дизайн, который будет актуален в любое время.

Всемирная выставка Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024

8. Shishka Project

Комюнити производителей предметов интерьера. Их цель — популяризировать предметный дизайн, сочетающий искусство, творческий процесс и функциональность.

Среди изделий Shishka Project — диваны, кресла, столы и стульчики, светильники, пуфы, ковры и предметы декора.

Всемирная выставка Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024

9. Wooden Dreams

Семейная мастерская, которая производит посуду, раковины, люстры и декор из натурального дерева. В бренде уверены, что природа и так создает красивые вещи, поэтому их задача подчеркнуть это простыми органическими формами изделий.

"Ты должен прислушиваться к дереву — оно самое подскажет идеальную форму для лампы или вазы, или даже вдохновит на создание скульптуры", рассказывает соучредитель проекта Виталий Пукас.

Всемирная выставка Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024

10. ЯКУШ

Экофрендли бренд посуды и текстиля. Среди товаров YAKUSH — чашки, тарелки, вазы, бокалы и т.п., которые производятся из стекла и керамики. Для большинства изделий бренд использует гутное стекло. Это древняя украинская техника, когда мастер формирует стекло у стекловаренной печи вручную.

Текстиль (скатерти, салфетки) YAKUSH производит из конопляной ткани.

Всемирная выставка Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024

Коллективный стенд Oplich на международной выставке Ambiente 2024 организует ОО "Украинский центр содействия инвестициям и торговле" при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (CEP) и Международной организации по миграции (МОМ).

традиции
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