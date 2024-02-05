10 брендов, представивших Украину на мировой выставке Ambiente 2024

Всемирная выставка Ambiente 2024. Фото: ambiente.messefrankfurt.com

Керамика, изделия из дерева и этнические мотивы — 26-30 января во Франкфурте состоялась выставка Ambiente, на которой были представлены десять украинских брендов, основанных женщинами. Это престижная мера, которая собирает лучших мировых дизайнеров и производителей предметов интерьера.

Украинские предприниматели представили свои товары в рамках коллективного стенда Oplich, который уже второй раз везет на мероприятие изделия made in Ukraine. Цель стенда — заявить об украинских предпринимателях как мощных и инновационных игроках на рынке предметного дизайна, показать их потенциал и популяризировать украинскую культуру.

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Среди брендов — как известные имена, так и амбициозные новички.

Кто они?

Бренд вещей, производимых на основе традиционных этнических культур. Каждая вещь объединяет творческое мышление, глубокий этнический подтекст и мастерство дизайнеров.

Задача Gunia Project — возродить традиционные ремесла, интегрировать украинскую этнику в современность. Для этого бренд производит этнографические исследования и изучает украинское народное искусство.

2. AMAZE

Производитель мультифункциональных керамических изделий. Его основала архитектор Анаит Даниелян в 2022 году. Бренд стремится создавать изделия вне времени и стиля. Так, первая линейка AMAZE состоит из керамических ваз черного и белого цвета арковидной формы.

Основная цель бренда — создать такие предметы интерьера, которые можно интегрировать в любой дизайн.

3. Art-hall ceramics

Бренд керамики, "олицетворяющий эстетику повседневной жизни". Среди изделий Art-hall ceramics — чашки с детскими кузнечиками, конфеты с кроликами, тарелки с аутентичной росписью.

Керамика полностью украинская: от идеи и мотивов до сырья, из которого его делают. В бренде говорят, что с каждым изделием заказчик получает часть самой Украины.

4. Clayp

Студия sustainable светильники, основанные в 2022 году. В настоящее время Clayp имеет три линейки ламп, в том числе люстр и бра, которые производятся вручную. Вдохновением для бренда стала идея единения с природой, поэтому их изделия выполнены из экологичных материалов — глины с добавлением растений, бумажного волокна и т.д.

"Эти светильники, подобно футуристическим шедеврам, являются воплощением человеческого творчества", — так описывают свои изделия в Clayp.

5. Gushka Wool

Крафтовое производство товаров для дома из шерсти, изготавливаемых вручную. Сегодня бренд создает шерстяные ковры, покрывала, подушки, пуфы, а также традиционную одежду.

Изделия Gushka Wool — это работа мастериц, занимающихся ткачеством и перенявших это ремесло у своих бабушек. Так, Gushka Wool сохраняют семейные традиции, мастерство Карпат и дарят тепло людям.

6. KUST ceramics

Еще один украинский бренд керамики, однако с акцентом на мастер-классы и воркшопы. KUST ceramics производят лампы, скульптуры, вазы и украшения на стене.

В бренде говорят, что развитие собственной креативности может сделать жизнь лучше и ярче.

7. Litvinenko Design

Студия дизайна интерьеров, мебели и декора. Проект объединяет индустриальное производство и крафтовые техники — столярство, керамическое мастерство и т.д.

Litvinenko Design используют простые натуральные материалы и превращают их в изящные изделия. Это позволяет создать дизайн, который будет актуален в любое время.

8. Shishka Project

Комюнити производителей предметов интерьера. Их цель — популяризировать предметный дизайн, сочетающий искусство, творческий процесс и функциональность.

Среди изделий Shishka Project — диваны, кресла, столы и стульчики, светильники, пуфы, ковры и предметы декора.

9. Wooden Dreams

Семейная мастерская, которая производит посуду, раковины, люстры и декор из натурального дерева. В бренде уверены, что природа и так создает красивые вещи, поэтому их задача подчеркнуть это простыми органическими формами изделий.

"Ты должен прислушиваться к дереву — оно самое подскажет идеальную форму для лампы или вазы, или даже вдохновит на создание скульптуры", — рассказывает соучредитель проекта Виталий Пукас.

10. ЯКУШ

Экофрендли бренд посуды и текстиля. Среди товаров YAKUSH — чашки, тарелки, вазы, бокалы и т.п., которые производятся из стекла и керамики. Для большинства изделий бренд использует гутное стекло. Это древняя украинская техника, когда мастер формирует стекло у стекловаренной печи вручную.

Текстиль (скатерти, салфетки) YAKUSH производит из конопляной ткани.

Коллективный стенд Oplich на международной выставке Ambiente 2024 организует ОО "Украинский центр содействия инвестициям и торговле" при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (CEP) и Международной организации по миграции (МОМ).