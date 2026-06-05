11 червня Forbes Ukraine проведе Forbes Development: про конференцію
11 червня Forbes Ukraine проведе Forbes Development – щорічну стратегічну зустріч власників і топменеджерів девелоперських компаній, керівників будівельних груп і виробників будівельних матеріалів, партнерів інвестиційних фондів та банків, засновників архітектурних і інженерних бюро, а також представників держави та місцевого самоврядування.
Тема конференції — "Нова географія"
Сьогодні майбутнє девелопменту визначають три питання: де будуть жити люди, де буде капітал і де можна буде будувати. Відповіді на них формують нову економічну та демографічну карту України, а разом із нею – нові можливості та виклики для бізнесу.
Учасники Forbes Development обговорять, як змінюється попит на житло, які регіони та громади мають найбільший потенціал для розвитку, які правила гри формуватимуть ринок у найближчі роки та що потрібно компаніям для залучення міжнародного фінансування.
У програмі конференції:
- нова демографічна географія України та її вплив на ринок нерухомості;
- містобудівні реформи та розвиток територій;
- конкуренція громад за інвестиції;
- міжнародний капітал і вимоги інституційних інвесторів;
- майбутнє іпотеки та державних програм підтримки;
- виклики кадрового дефіциту;
- нова українська архітектура та бачення сучасного міста.
Серед спікерів Forbes Development:
- Євген Фаворов, голова Української асоціації девелоперів;
- Леонардо Каваллі, засновник міжнародного архітектурного бюро One Works та автор концептуального майстер-плану Миколаєва;
- Олена Рижова, комерційна директорка "Інтергал-Буд";
- Ростислав Мельник, засновник РІЕЛ;
- Ігор Райков, засновник "Київська школа девелопменту" та "Спільнота – Девелопер нової генерації";
- Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
- представники провідних девелоперських компаній, інвестиційних інституцій, громад та органів державної влади.
Forbes Development — це майданчик для розмови про те, як виглядатимуть українські міста, громади та ринок нерухомості в наступному десятилітті та які рішення потрібно ухвалювати вже сьогодні.
Квитки на подію — за посиланням.