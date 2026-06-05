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Головна Актуально 11 червня Forbes Ukraine проведе Forbes Development: про конференцію

11 червня Forbes Ukraine проведе Forbes Development: про конференцію

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 15:04
11 червня Forbes Ukraine проведе Forbes Development: про конференцію
Forbes Development . Фото: Forbes Ukraine

11 червня Forbes Ukraine проведе Forbes Development – щорічну стратегічну зустріч власників і топменеджерів девелоперських компаній, керівників будівельних груп і виробників будівельних матеріалів, партнерів інвестиційних фондів та банків, засновників архітектурних і інженерних бюро, а також представників держави та місцевого самоврядування.

Тема конференції — "Нова географія"

Сьогодні майбутнє девелопменту визначають три питання: де будуть жити люди, де буде капітал і де можна буде будувати. Відповіді на них формують нову економічну та демографічну карту України, а разом із нею – нові можливості та виклики для бізнесу.

Учасники Forbes Development обговорять, як змінюється попит на житло, які регіони та громади мають найбільший потенціал для розвитку, які правила гри формуватимуть ринок у найближчі роки та що потрібно компаніям для залучення міжнародного фінансування.

У програмі конференції:

  • нова демографічна географія України та її вплив на ринок нерухомості;
  • містобудівні реформи та розвиток територій;
  • конкуренція громад за інвестиції;
  • міжнародний капітал і вимоги інституційних інвесторів;
  • майбутнє іпотеки та державних програм підтримки;
  • виклики кадрового дефіциту;
  • нова українська архітектура та бачення сучасного міста.

Серед спікерів Forbes Development:

Читайте також:
  • Євген Фаворов, голова Української асоціації девелоперів;
  • Леонардо Каваллі, засновник міжнародного архітектурного бюро One Works та автор концептуального майстер-плану Миколаєва;
  • Олена Рижова, комерційна директорка "Інтергал-Буд";
  • Ростислав Мельник, засновник РІЕЛ;
  • Ігор Райков, засновник "Київська школа девелопменту" та "Спільнота – Девелопер нової генерації";
  • Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • представники провідних девелоперських компаній, інвестиційних інституцій, громад та органів державної влади.

Forbes Development — це майданчик для розмови про те, як виглядатимуть українські міста, громади та ринок нерухомості в наступному десятилітті та які рішення потрібно ухвалювати вже сьогодні.

Квитки на подію — за посиланням.

конференція Forbes Ukraine Forbes Development
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
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