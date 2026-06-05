11 июня Forbes Ukraine проведет Forbes Development: про конференцию
11 июня Forbes Ukraine проведет Forbes Development — ежегодную стратегическую встречу собственников и топ-менеджеров девелоперских компаний, руководителей строительных групп и производителей строительных материалов, партнеров инвестиционных фондов и банков, основателей архитектурных и инженерных бюро, а также представителей государства и местного самоуправления.
Тема конференции – "Новая география"
Сегодня будущее девелопмента определяют три вопроса: где будут жить люди, где будет капитал и где можно будет строить. Ответы на них формируют новую экономическую и демографическую карту Украины, а вместе с ней — новые возможности и вызовы для бизнеса.
Участники Forbes Development обсудят, как меняется спрос на жилье, какие регионы и общины имеют наибольший потенциал для развития, какие правила игры будут формировать рынок в ближайшие годы и что нужно компаниям для привлечения международного финансирования.
В программе конференции:
- новая демографическая география Украины и ее влияние на рынок недвижимости;
- градостроительные реформы и развитие территорий;
- конкуренция общин за инвестиции;
- международный капитал и требования институциональных инвесторов;
- будущее ипотеки и государственных программ поддержки;
- вызовы кадрового дефицита;
- новая украинская архитектура и видение современного города.
Среди спикеров Forbes Development:
- Евгений Фаворов, председатель Украинской ассоциации девелоперов;
- Леонардо Кавалли, основатель международного архитектурного бюро One Works и автор концептуального мастер-плана Николаева;
- Елена Рыжова, коммерческий директор "Интергал-Буд";
- Ростислав Мельник, основатель РИЕЛ;
- Игорь Райков, основатель "Киевская школа девелопмента" и "Сообщество — Девелопер новой генерации";
- Елена Шуляк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
- представители ведущих девелоперских компаний, инвестиционных институтов, общин и органов государственной власти.
Forbes Development — это площадка для разговора о том, как будут выглядеть украинские города, общины и рынок недвижимости в следующем десятилетии и какие решения нужно принимать уже сегодня.
Билеты на событие — по ссылке.