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Главная Актуально 11 июня Forbes Ukraine проведет Forbes Development: про конференцию

11 июня Forbes Ukraine проведет Forbes Development: про конференцию

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 15:04
11 июня Forbes Ukraine проведет Forbes Development: про конференцию
Форбс Девелопмент . Фото: Forbes Украина

11 июня Forbes Ukraine проведет Forbes Development — ежегодную стратегическую встречу собственников и топ-менеджеров девелоперских компаний, руководителей строительных групп и производителей строительных материалов, партнеров инвестиционных фондов и банков, основателей архитектурных и инженерных бюро, а также представителей государства и местного самоуправления.

Тема конференции – "Новая география"

Сегодня будущее девелопмента определяют три вопроса: где будут жить люди, где будет капитал и где можно будет строить. Ответы на них формируют новую экономическую и демографическую карту Украины, а вместе с ней — новые возможности и вызовы для бизнеса.

Участники Forbes Development обсудят, как меняется спрос на жилье, какие регионы и общины имеют наибольший потенциал для развития, какие правила игры будут формировать рынок в ближайшие годы и что нужно компаниям для привлечения международного финансирования.

В программе конференции:

  • новая демографическая география Украины и ее влияние на рынок недвижимости;
  • градостроительные реформы и развитие территорий;
  • конкуренция общин за инвестиции;
  • международный капитал и требования институциональных инвесторов;
  • будущее ипотеки и государственных программ поддержки;
  • вызовы кадрового дефицита;
  • новая украинская архитектура и видение современного города.

Среди спикеров Forbes Development:

Читайте также:
  • Евгений Фаворов, председатель Украинской ассоциации девелоперов;
  • Леонардо Кавалли, основатель международного архитектурного бюро One Works и автор концептуального мастер-плана Николаева;
  • Елена Рыжова, коммерческий директор "Интергал-Буд";
  • Ростислав Мельник, основатель РИЕЛ;
  • Игорь Райков, основатель "Киевская школа девелопмента" и "Сообщество — Девелопер новой генерации";
  • Елена Шуляк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
  • представители ведущих девелоперских компаний, инвестиционных институтов, общин и органов государственной власти.

Forbes Development — это площадка для разговора о том, как будут выглядеть украинские города, общины и рынок недвижимости в следующем десятилетии и какие решения нужно принимать уже сегодня.

Билеты на событие  по ссылке.

конференция Forbes Ukraine Forbes Development
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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