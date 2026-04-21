Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально 2 мільйони для фронту: у Києві відбудеться концерт “Музика свободи"

2 мільйони для фронту: у Києві відбудеться концерт “Музика свободи"

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 14:02
2 мільйони для фронту: у Києві відбудеться концерт “Музика свободи"
Артисти. Фото: БФ "ФУНДАЦІЯ ПІДТРИМКИ ПРИКОРДОННИКІВ"

30 квітня о 18:00 у МЦКМ (Жовтневий палац) відбудеться великий благодійний концерт, присвячений Дню прикордонника України. 

Це не просто концерт — це вечір, де музика стає дією. Ціль — зібрати 2 мільйони гривень на підтримку бойових бригад ДПСУ. 

Усі кошти підуть на критично важливе спорядження: дрони-перехоплювачі, тепловізори та техніку, яка щодня рятує життя на передовій. 

"Музика свободи" — це цілісна історія, яку ви проживете разом із артистами: від першого треку до фіналу, де кожен у залі стає частиною чогось більшого. На сцені — артисти, яких ви любите: Alena Omargalieva, CHEEV, Tember Blanche, ROMAX, LAMA, YURCASH, Андрій Кравченко, E.K.A, LUIKU, М'ята, DIMA PROKOPOV, Kristonko, DIRESH, Аліна Горбатовська та МУАЯД у супроводі Академічного ансамблю та оркестру ДПСУ. 

"Ми ініціювали цей концерт як простір, де кожна пісня має своє особливе значення. Кожен виступ артиста  буде щирою подякою нашим сміливим захисникам та захисницям, яка стане реальною допомогою їм тут і зараз", — зазначає організаторка події, Голова БО "БФ "ФУНДАЦІЯ ПІДТРИМКИ ПРИКОРДОННИКІВ" Ольга Пономаренко. 

Це буде вечір, де звучить не лише музика — звучить вдячність, підтримка і сила єдності. Квитки доступні тут: https://surl.li/dvwvjo.

Партнер заходу: УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ З АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ;  

Спонсор концерту: SICH-Tourniquet.

прикордонники благодійність конкурс
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації