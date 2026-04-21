2 мільйони для фронту: у Києві відбудеться концерт “Музика свободи"

Артисти. Фото: БФ "ФУНДАЦІЯ ПІДТРИМКИ ПРИКОРДОННИКІВ"

30 квітня о 18:00 у МЦКМ (Жовтневий палац) відбудеться великий благодійний концерт, присвячений Дню прикордонника України.

Це не просто концерт — це вечір, де музика стає дією. Ціль — зібрати 2 мільйони гривень на підтримку бойових бригад ДПСУ.

Усі кошти підуть на критично важливе спорядження: дрони-перехоплювачі, тепловізори та техніку, яка щодня рятує життя на передовій.

"Музика свободи" — це цілісна історія, яку ви проживете разом із артистами: від першого треку до фіналу, де кожен у залі стає частиною чогось більшого. На сцені — артисти, яких ви любите: Alena Omargalieva, CHEEV, Tember Blanche, ROMAX, LAMA, YURCASH, Андрій Кравченко, E.K.A, LUIKU, М'ята, DIMA PROKOPOV, Kristonko, DIRESH, Аліна Горбатовська та МУАЯД у супроводі Академічного ансамблю та оркестру ДПСУ.

"Ми ініціювали цей концерт як простір, де кожна пісня має своє особливе значення. Кожен виступ артиста буде щирою подякою нашим сміливим захисникам та захисницям, яка стане реальною допомогою їм тут і зараз", — зазначає організаторка події, Голова БО "БФ "ФУНДАЦІЯ ПІДТРИМКИ ПРИКОРДОННИКІВ" Ольга Пономаренко.

Це буде вечір, де звучить не лише музика — звучить вдячність, підтримка і сила єдності. Квитки доступні тут: https://surl.li/dvwvjo.

Партнер заходу: УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ З АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ;

Спонсор концерту: SICH-Tourniquet.