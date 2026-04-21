2 миллиона для фронта: в Киеве состоится концерт "Музыка свободы"

Артисты. Фото: БФ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПОГРАНИЧНИКОВ"

30 апреля в 18:00 в МЦКИ (Октябрьский дворец) состоится большой благотворительный концерт, посвященный Дню пограничника Украины.

Это не просто концерт - это вечер, где музыка становится действием. Цель - собрать 2 миллиона гривен на поддержку боевых бригад ГПСУ.

Все средства пойдут на критически важное снаряжение: дроны-перехватчики, тепловизоры и технику, которая ежедневно спасает жизни на передовой.

"Музыка свободы" — это целостная история, которую вы проживете вместе с артистами: от первого трека до финала, где каждый в зале становится частью чего-то большего. На сцене — артисты, которых вы любите: Alena Omargalieva, CHEEV, Tember Blanche, ROMAX, LAMA, YURCASH, Андрей Кравченко, E.K.A, LUIKU, Мята, DIMA PROKOPOV, Kristonko, DIRESH, Алина Горбатовская и МУАЯД в сопровождении Академического ансамбля и оркестра ГПСУ.

"Мы инициировали этот концерт как пространство, где каждая песня имеет свое особое значение. Каждое выступление артиста будет искренней благодарностью нашим смелым защитникам и защитницам, которая станет реальной помощью им здесь и сейчас", — отмечает организатор события, Председатель БО "БФ "ФУНДАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИКОРДОННИКОВ" Ольга Пономаренко.

Это будет вечер, где звучит не только музыка - звучит благодарность, поддержка и сила единства. Билеты доступны здесь: https://surl.li/dvwvjo.

Партнер мероприятия: УКРАИНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО АВТОРСКИМ И СМЕЖНЫМ ПРАВАМ;

Спонсор концерта: SICH-Tourniquet.