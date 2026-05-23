2U Tech Forum у Києві: синергія між бізнесом, державою та інноваціями

2U Tech Forum у Києві 28 травня. Фото: пресслужба

28 травня UNIT.City прийматиме велику технологічну подію — 2U Tech Forum. Це простір, в якому будується екосистема взаємодії між основними гравцями на ринку цифрових технологій.

Подія, організована Diia.City Union та UNIT.City, збере 2000+ учасників, які стають драйверами технологічних змін. Це представники українського та світового tech-комʼюніті: стартапів, AI та defense-tech команд, фаундерів і C-level великих бізнесів, представників венчурних інвестицій та державного сектору. Головна мета — створити умови, де через колаборації та практичні рішення будується нове цифрове майбутнє України.

Так, на одному івенті можна буде зустріти українських міністрів, оборонні стартапи та представників Amazon, які обговорюватимуть шляхи масштабування українських технологій. Не через абстрактні дискусії, а через практичні кейси, партнерства та реальні рішення.

Що буде на 2U Tech Forum

На заході працюватимуть чотири тематичні сцени: Main Stage, AI Stage, Defense Stage та Startup Stage.

Серед ключових тем:

AI та його вплив на бізнес;

defense-tech та безпекові питання;

цифрова трансформація держави;

глобальна конкуренція та роль України у технологічній економіці світу;

масштабування українських технологій на міжнародні ринки.

У межах форуму також відбудуться:

GovTech & Global Talks — дискусії між державою, бізнесом та глобальними компаніями про майбутнє цифрової економіки;

Startup World Cup Ukraine — український відбір до світового фіналу одного з найвідоміших стартап-змагань, переможець якого представить Україну в Кремнієвій долині та побореться за 1 млн доларів інвестицій;

Human or AI? Битва Інтелектів — інтерактивні шоу, де людина змагається зі штучним інтелектом у реальному часі;

MythBusters & Expert Blitz — інтерактивні сесії, де топ-експерти розвінчують технологічні міфи та відповідають на гострі запитання аудиторії.

2U Tech Forum робить ставку на практичні формати — кейси, відкриті дискусії, інтерв’ю та живу взаємодію між різними учасниками цифрової сфери.

Атмосфера та партнерські зони

Окрему частину заходу займатимуть партнерські зони та фудкорт. Під час події PieSpot готуватиме неаполітанську піцу у дров’яній печі, а Monkey Shoulder та Hendrick’s проведуть дегустацію коктейлів.

Також у програмі keynote speech Сергія Жадана про "Хартію", акустичний виступ фронтмена BAH.ROMA Романа Бахарєва та стендап від Влада Галицького.

Наостанок для гостей підготували розіграш подарунків від партнерів форуму.

Реєстрація

Дата: 28 травня

Локація: UNIT.City, Київ

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією.

