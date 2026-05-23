Україна
Главная Актуально 2U Tech Forum в Киеве: синергия между бизнесом, государством и инновациями

2U Tech Forum в Киеве: синергия между бизнесом, государством и инновациями

Дата публикации 23 мая 2026 16:12
2U Tech Forum в Киеве 28 мая. Фото: пресс-служба

28 мая UNIT.City будет принимать большое технологическое событие — 2U Tech Forum. Это пространство, в котором строится экосистема взаимодействия между основными игроками на рынке цифровых технологий.

Событие, организованное Diia.City Union и UNIT.City, соберет 2000+ участников, которые становятся драйверами технологических изменений. Это представители украинского и мирового tech-комьюнити: стартапов, AI и defense-tech команд, фаундеров и C-level крупных бизнесов, представителей венчурных инвестиций и государственного сектора. Главная цель — создать условия, где через коллаборации и практические решения строится новое цифровое будущее Украины.

Так, на одном ивенте можно будет встретить украинских министров, оборонные стартапы и представителей Amazon, которые будут обсуждать пути масштабирования украинских технологий. Не через абстрактные дискуссии, а через практические кейсы, партнерства и реальные решения.

Что будет на 2U Tech Forum

На мероприятии будут работать четыре тематические сцены: Main Stage, AI Stage, Defense Stage и Startup Stage.

Среди ключевых тем:

  • AI и его влияние на бизнес;
  • defense-tech и вопросы безопасности;
  • цифровая трансформация государства;
  • глобальная конкуренция и роль Украины в технологической экономике мира;
  • масштабирование украинских технологий на международные рынки.

В рамках форума также состоятся:

  • GovTech & Global Talks — дискуссии между государством, бизнесом и глобальными компаниями о будущем цифровой экономики;
  • Startup World Cup Ukraine — украинский отбор в мировой финал одного из самых известных стартап-соревнований, победитель которого представит Украину в Кремниевой долине и поборется за 1 млн долларов инвестиций;
  • Human or AI? Битва Интеллектов — интерактивные шоу, где человек соревнуется с искусственным интеллектом в реальном времени;
  • MythBusters & Expert Blitz — интерактивные сессии, где топ-эксперты развенчивают технологические мифы и отвечают на острые вопросы аудитории.

2U Tech Forum делает ставку на практические форматы — кейсы, открытые дискуссии, интервью и живое взаимодействие между различными участниками цифровой сферы.

Атмосфера и партнерские зоны

Отдельную часть мероприятия будут занимать партнерские зоны и фудкорт. Во время события PieSpot будет готовить неаполитанскую пиццу в дровяной печи, а Monkey Shoulder и Hendrick's проведут дегустацию коктейлей.

Также в программе keynote speech Сергея Жадана о "Хартии", акустическое выступление фронтмена BAH.ROMA Романа Бахарева и стендап от Влада Галицкого.

Напоследок для гостей подготовили розыгрыш подарков от партнеров форума.

Регистрация

Дата: 28 мая

Локация: UNIT.City, Киев

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Будь среди тех, кто становится драйвером изменений!

Инна Буряк - редактор ленты новостей
Инна Буряк
