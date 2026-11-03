Афіша виставки. Фото: CHORNOBYL40

30 жовтня 2026 року в Національному музеї "Чорнобиль" у Києві відкриється міжнародна виставка "Чорнобиль 40: Нові сенси заради сталого майбутнього". Вона об’єднає 40 митців із 19 країн та 30 робіт, створених на перетині мистецтва, науки й технологій — за допомогою віртуальної та доповненої реальності, штучного інтелекту, 3D-технологій, відео, просторового звуку та інтерактивних медіа. Київська прем’єра триватиме лише 14 днів, після чого виставку покажуть у Берліні, Тулузі та Мадриді.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду та програми "Креативна Європа". Вхід на виставку безкоштовний, за попередньою реєстрацією.

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Виставка "Чорнобиль 40: Нові сенси заради сталого майбутнього" буде цікавою і поціновувачам сучасного мистецтва, і родинам з дітьми. Вона поєднує пізнавальну частину з мистецькими висловлюваннями та дає змогу досліджувати складні теми через відео, інтерактивні інсталяції, XR-технології й роботи у VR-шоломах. Відвідувачів супроводжуватимуть медіатори українською та англійською мовами.

Анонс виставки про Чорнобиль. Фото: CHORNOBYL40

CHORNOBYL40 розглядає Чорнобиль не лише як катастрофу минулого, а як систему знань, необхідних сьогодні: про ціну замовчування, межі технологічного контролю, ядерну безпеку, екологічні наслідки, втрату дому, людську відповідальність і рішення, вплив яких переживають покоління.

Лекторська програма виставки включатиме три тематичні дні:

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про ліквідаторів, ЧАЕС і ядерну безпеку;

екологію, науку та майбутнє зони відчуження;

культуру, музеї й спільну відповідальність України та Європи, а також презентації VR-фільму "Прометей" і XR-виставки "Уроки Чорнобиля".

Профільні організації та школи зможуть зареєструвати групові відвідування, а розклад подій буде оприлюднено в соціальних мережах проєкту.

Кураторське бачення виставки зміщує увагу з усталених образів руїни й покинутої Зони до людей, знань і виборів. Чорнобиль постає як досвід, здатний допомогти сучасному світові говорити про пам’ять, свободу, технології, правду та відповідальність перед майбутніми поколіннями.

"Для міста, яке живе під час війни, це можливість зустрітися з міжнародним мистецьким проєктом у момент його народження. Побачити, як українська історія стає предметом уважної роботи авторів із різних частин світу. Відчути, як багато сучасна Україна здатна сказати Європі про пам’ять, свободу, відповідальність і майбутнє. І стати серед перших глядачів виставки, яка далі вирушить до Мадрида, Берліна й Тулузи", — коментує Валерій Коршунов, головний куратор виставки CHORNOBYL40, голова ГО "Європейський Інститут Чорнобиля".

Анонс виставки про Чорнобиль. Фото: CHORNOBYL40

Національний музей "Чорнобиль" зазнав значних руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Експозиційні зали знищено, проте вціліла нова виставкова зала, де і пройде виставка. Початок міжнародної виставки саме тут має особливе значення. Російські ракети можуть пошкодити будівлю та знищити частину експозиції, але вони не здатні зупинити роботу музею. Він продовжує говорити правду, створювати нові сенси й передавати українські свідчення світові.

Руйнування музею гостро показало, чому цифровізація колекцій, документування і довготривале збереження культурної спадщини — не другорядні технічні завдання, а питання безпеки пам’яті.

"Можна фізично знищити стіни Музею, але пам’ять знищити неможливо, якщо світ об’єднується заради її збереження. Музей має продовжувати свою місію: говорити правду, навчати, об’єднувати людей і берегти історію для майбутніх поколінь. Міжнародне партнерство, солідарність та спільні зусилля є запорукою того, що Чорнобиль залишиться не лише сторінкою минулого, а важливим посланням для майбутніх поколінь усього світу", — Віталіна Мартиновська, генеральна директорка Національного музею "Чорнобиль".

Для відвідувача виставки — це можливість відчути, наскільки різним може бути сучасне мистецтво: як воно працює з тілесною присутністю, змінює масштаб нашого погляду, перетворює дані на чуттєвий досвід і відкриває нові способи розуміти складні події.

Анонс виставки про Чорнобиль. Фото: CHORNOBYL40

Масштаб CHORNOBYL40 виростає з масштабу співпраці. Цього разу каталог митців об’єднує авторів із 19 країн, які працюють в Україні, Франції, Німеччині, Великій Британії, Австрії, Австралії, Бельгії, Латвії, Литві, Нідерландах, Норвегії, Омані, Південній Кореї, Польщі, Румунії, Сінгапурі, Словенії, США та Фінляндії. За цією географією — різні мистецькі школи, професійні середовища, особисті досвіди й способи ставити запитання. Їх об’єднала готовність присвятити час українській історії та працювати з нею уважно, у діалозі з її носіями.

Українська присутність у цій співпраці особливо вагома: у каталозі резиденції — 22 українські автори й авторки. Серед них — Вероніка Чередниченко, Марія Прошковська, Олександр Сірус, Аліна Волкова, Віталій Янковий, Олеся Білик, Яна Макух. До київської програми також долучаються Астіан Рей та Олег Харч. Поруч із ними в міжнародній спільноті проєкту — Arnaud Cassone, Jean-Marc Matos, Milad Forouzandeh, Wingel Mendoza та інші автори. Так виникає середовище, у якому український досвід зустрічається з багатьма художніми перспективами й отримує нову силу звучання.

Окремий привід прийти на виставку — міжнародна VR-добірка. У ній заявлено роботи Mélanie Courtinat, Thierry Loa та Ugo Arsac. Серед них — роботи, представлені у Venice Immersive Венеційського кінофестивалю та програмі SXSW, а також робота — лауреат FIPADOC.

Київська публіка отримає доступ до мистецтва, яке вже представлене на міжнародних фестивальних майданчиках, у спільній програмі з новими українськими та міжнародними роботами. Побачити їх саме тут, у Національному музеї "Чорнобиль", означає отримати ще один, особливий контекст: тут розмова про технологічний світ, довкілля й людську вразливість відбувається поруч зі свідченнями історії, яка змінила уявлення про ці речі.

Історія створення нових експонатів виставки CHORNOBYL40 також унікальна — вона спирається на досвід проєктів "Артефакт Чорнобиль 33/34" і "Чорнобиль 35", багаторічних досліджень, міжнародних мистецьких програм та експериментів із цифровими форматами команди ГО "Європейський інститут Чорнобиля".

Анонс виставки про Чорнобиль. Фото: CHORNOBYL40

Експонати для цих виставок митці створюють під час міжнародної артрезиденції у форматі art & science, де вони тісно співпрацюють із науковцями, ліквідаторами, дослідниками, кураторами й технологічними менторами. Така співпраця дає змогу поєднати в експонатах авторську свободу, мистецьке самовираження й новітні технології з перевіркою історичного та наукового контексту.

Упродовж двох місяців учасники проєкту слухали лекції, працювали з історичними джерелами, обговорювали екологію, енергетику, ядерну безпеку та етику роботи з травматичною пам’яттю, розвивали свої концепції разом із кураторами й технологічними менторами. Це принципово важливо для теми, навколо якої десятиліттями виникали міфи, сенсаційні образи та спрощення. Таким чином, CHORNOBYL40 створює простір для уважної, етично відповідальної роботи з пам’яттю. В результаті сформовано 20 нових концепцій експонатів, які будуть представлені на виставках в європейській частині проєкту — у Берліні, Тулузі та Мадриді.

CHORNOBYL40 — міжнародний проєкт, але його кураторська рамка формується українською командою. Проєкт реалізує ГО"Європейський інститут Чорнобиля" у партнерстві з Transfera Media Arts / MADATAC у Мадриді, Gate22 у Тулузі та Labo’s World у Берліні. Куратор проєкту — Валерій Коршунов.

Саме українська команда відкриває доступ до джерел і свідчень, визначає етичні межі, ставить запитання та формує мову, якою цей досвід буде представлено світові. Міжнародний погляд працює не замість українського, а разом із ним. Таким чином Україна не лише зберігає власну пам’ять, а й пропонує світові рамку для осмислення спільних викликів: ядерної безпеки, екологічної відповідальності, технологічного розвитку, дезінформації та захисту культурної спадщини.

Виставка працюватиме з 30 жовтня до 12 листопада 2026 року, щодня з 11:00 до 19:00.

Місце: Національний музей "Чорнобиль", Київ, провулок Хорива, 1.

Національний музей "Чорнобиль", Київ, провулок Хорива, 1. Вхід: безкоштовний, за попередньою реєстрацією на конкретний час за посиланням https://forms.gle/wk1cGA744g87CwZ7A

"Чорнобиль 40: Нові сенси заради сталого майбутнього" — це можливість побачити, як український досвід перетворюється на мову, зрозумілу світові. І бути присутніми в момент, коли ця розмова лише починається.

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