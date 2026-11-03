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Главная Актуально 40 художников из 19 стран: 30 октября в музее "Чернобыль" откроется выставка CHORNOBYL40

40 художников из 19 стран: 30 октября в музее "Чернобыль" откроется выставка CHORNOBYL40

Ua ru
3 ноября 2026 15:24
Международная выставка «Чернобыль 40: новые смыслы ради устойчивого будущего»
Афиша выставки. Фото: CHORNOBYL40

30 октября 2026 года в Национальном музее "Чернобыль" в Киеве откроется международная выставка "Чернобыль 40: Новые смыслы ради устойчивого будущего". Она объединит 40 художников из 19 стран и 30 работ, созданных на стыке искусства, науки и технологий — с помощью виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, 3D-технологий, видео, пространственного звука и интерактивных медиа. Киевская премьера продлится всего 14 дней, после чего выставку покажут в Берлине, Тулузе и Мадриде.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и программы "Креативная Европа". Вход на выставку бесплатный, по предварительной регистрации.

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Выставка "Чернобыль 40: Новые смыслы ради устойчивого будущего» будет интересна как ценителям современного искусства, так и семьям с детьми. Она сочетает познавательную часть с художественными высказываниями и позволяет исследовать сложные темы с помощью видео, интерактивных инсталляций, XR-технологий и работ в VR-шлемах. Посетителей будут сопровождать медиаторы на украинском и английском языках.

виставка Чорнобиль у Києві
Анонс выставки о Чернобыле. Фото: CHORNOBYL40

CHORNOBYL40 рассматривает Чернобыль не только как катастрофу прошлого, но и как систему знаний, необходимых сегодня: о цене замалчивания, пределах технологического контроля, ядерной безопасности, экологических последствиях, потере дома, человеческой ответственности и решениях, последствия которых переживают целые поколения.

Лекционная программа выставки будет включать три тематических дня:

Читайте также:
  • о ликвидаторах, ЧАЭС и ядерной безопасности;
  • экологии, науке и будущем зоны отчуждения;
  • культуру, музеи и совместную ответственность Украины и Европы, а также презентации VR-фильма "Прометей" и XR-выставки "Уроки Чернобыля".

Профильные организации и школы смогут зарегистрировать групповые посещения, а расписание мероприятий будет опубликовано в социальных сетях проекта.

Кураторская концепция выставки переносит внимание с устоявшихся образов руин и заброшенной Зоны на людей, знания и выбор. Чернобыль предстает как опыт, способный помочь современному миру говорить о памяти, свободе, технологиях, правде и ответственности перед будущими поколениями.

"Для города, живущего в условиях войны, это возможность познакомиться с международным художественным проектом в момент его зарождения. Увидеть, как украинская история становится предметом внимательной работы авторов из разных уголков мира. Почувствовать, как много современная Украина способна сказать Европе о памяти, свободе, ответственности и будущем. И стать одними из первых зрителей выставки, которая затем отправится в Мадрид, Берлин и Тулузу", — комментирует Валерий Коршунов, главный куратор выставки CHORNOBYL40, председатель ОО "Европейский институт Чернобыля".

виставка про Чорнобиль в Києві
Анонс выставки о Чернобыле. Фото: CHORNOBYL40

Национальный музей "Чернобыль" понес значительные разрушения в результате российской ракетной атаки. Экспозиционные залы уничтожены, однако уцелел новый выставочный зал, где и пройдет выставка. Начало международной выставки именно здесь имеет особое значение. Российские ракеты могут повредить здание и уничтожить часть экспозиции, но они не способны остановить работу музея. Он продолжает говорить правду, создавать новые смыслы и передавать украинские свидетельства миру.

Разрушение музея наглядно показало, почему цифровизация коллекций, документирование и долгосрочное сохранение культурного наследия — не второстепенные технические задачи, а вопрос безопасности памяти.

"Можно физически уничтожить стены музея, но память уничтожить невозможно, если мир объединяется ради её сохранения. Музей должен продолжать свою миссию: говорить правду, обучать, объединять людей и хранить историю для будущих поколений. Международное партнерство, солидарность и совместные усилия — залог того, что Чернобыль останется не просто страницей прошлого, а важным посланием для будущих поколений всего мира", — Виталина Мартыновская, генеральный директор Национального музея "Чернобыль".

Для посетителя выставки — это возможность почувствовать, насколько разнообразным может быть современное искусство: как оно работает с телесным присутствием, меняет масштаб нашего взгляда, превращает факты в чувственный опыт и открывает новые способы понимания сложных событий.

виставка про Чорнобиль в Києві
Анонс выставки о Чернобыле. Фото: CHORNOBYL40

Масштаб CHORNOBYL40 вытекает из масштаба сотрудничества. На этот раз каталог художников объединяет авторов из 19 стран, которые работают в Украине, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Австралии, Бельгии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Омане, Южной Корее, Польше, Румынии, Сингапуре, Словении, США и Финляндии. За этой географией стоят различные художественные школы, профессиональные среды, личный опыт и способы постановки вопросов. Их объединила готовность посвятить время украинской истории и работать с ней внимательно, в диалоге с её носителями.

Украинское присутствие в этом сотрудничестве особенно значимо: в каталоге резиденции22 украинских автора и авторы. Среди них — Вероника Чередниченко, Мария Прошковская, Александр Сирус, Алина Волкова, Виталий Янковый, Олеся Билык, Яна Макух. К киевской программе также присоединяются Астиан Рей и Олег Харч. Наряду с ними в международном сообществе проекта — Arnaud Cassone, Jean-Marc Matos, Milad Forouzandeh, Wingel Mendoza и другие авторы. Так возникает среда, в которой украинский опыт встречается со многими художественными перспективами и обретает новую силу звучания.

Отдельный повод прийти на выставку — международная VR-подборка. В ней представлены работы Мелани Куртина, Тьерри Лоа и Уго Арсака. Среди них — работы, представленные в рамках Venice Immersive Венецианского кинофестиваля и программы SXSW, а также работа — лауреат FIPADOC.

Киевская публика получит доступ к искусству, которое уже представлено на международных фестивальных площадках, в рамках совместной программы с новыми украинскими и международными работами. Увидеть их именно здесь, в Национальном музее "Чернобыль", означает обрести ещё один, особый контекст: здесь разговор о технологическом мире, окружающей среде и человеческой уязвимости происходит рядом со свидетельствами истории, которая изменила представления об этих вещах.

История создания новых экспонатов выставки CHORNOBYL40 также уникальна — она опирается на опыт проектов "Артефакт Чернобыль 33/34" и "Чернобыль 35", многолетних исследований, международных художественных программ и экспериментов с цифровыми форматами команды ОО "Европейский институт Чернобыля".

Анонс виставки про Чорнобиль
Анонс выставки о Чернобыле. Фото: CHORNOBYL40

Экспонаты для этих выставок художники создают во время международной арт-резиденции в формате art & science, где они тесно сотрудничают с учеными, ликвидаторами, исследователями, кураторами и технологическими наставниками. Такое сотрудничество позволяет объединить в экспонатах авторскую свободу, художественное самовыражение и новейшие технологии с проверкой исторического и научного контекста.

В течение двух месяцев участники проекта слушали лекции, работали с историческими источниками, обсуждали экологию, энергетику, ядерную безопасность и этику работы с травматической памятью, развивали свои концепции вместе с кураторами и технологическими наставниками. Это принципиально важно для темы, вокруг которой десятилетиями возникали мифы, сенсационные образы и упрощения. Таким образом, CHORNOBYL40 создает пространство для внимательной, этически ответственной работы с памятью. В результате сформировано 20 новых концепций экспонатов, которые будут представлены на выставках в европейской части проекта — в Берлине, Тулузе и Мадриде.

CHORNOBYL40 — международный проект, но его кураторская концепция разрабатывается украинской командой. Проект реализует ОО "Европейский институт Чернобыля" в партнерстве с Transfera Media Arts / MADATAC в Мадриде, Gate22 в Тулузе и Labo’s World в Берлине. Куратор проекта — Валерий Коршунов.

Именно украинская команда открывает доступ к источникам и свидетельствам, определяет этические границы, задает вопросы и формирует язык, на котором этот опыт будет представлен миру. Международный взгляд работает не вместо украинского, а вместе с ним. Таким образом Украина не только сохраняет собственную память, но и предлагает миру рамки для осмысления общих вызовов: ядерной безопасности, экологической ответственности, технологического развития, дезинформации и защиты культурного наследия.

Выставка будет работать с 30 октября по 12 ноября 2026 года, ежедневно с 11:00 до 19:00.

  • Место: Национальный музей "Чернобыль", Киев, переулок Хорива, 1.
  • Вход: бесплатный, по предварительной регистрации на конкретное время по ссылке https://forms.gle/wk1cGA744g87CwZ7A

"Чернобыль 40: Новые смыслы ради устойчивого будущего» — это возможность увидеть, как украинский опыт превращается в язык, понятный миру. И присутствовать в тот момент, когда этот разговор только начинается.

Софинансируется Европейским Союзом. Выраженные взгляды и мнения принадлежат исключительно автору(-ам) и не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза или Европейского исполнительного агентства по вопросам образования и культуры (EACEA). Ни Европейский Союз, ни орган, предоставляющий финансирование, не несут за них ответственности.

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Больше информации ищите на сайте проекта chornobyl.eu/chornobyl40 и в соцсетях:

FB: https://www.facebook.com/EuropeanInstituteOfChernobyl

IN: https://www.instagram.com/chornobyleu/

Киев музеи выставки Чернобыль
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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