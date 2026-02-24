Фонд Вадима Столара — як українцям допомогли волонтери під час війни

Допомога від фонду Вадима Столара

З першого дня масштабного вторгнення Фонд Вадима Столара взявся до роботи із забезпечення усім необхідним цивільних і військових українців. Протягом чотирьох років під егідою мецената-засновника допомогу отримали 4,5 мільйона людей.

За словами волонтерки Фонду Наталії Приходько, попри те, що ці чотири роки були важкими для команди, кожен на своєму місці готовий продовжувати допомагати людям і працювати на благо країни стільки, скільки це буде потрібно.

"Чотири роки щоденної напруженої роботи, біль і страждання людей, які ти пропускаєш крізь себе, намагання допомогти всім, до кого можемо дотягнутися, постійний пошук необхідного... Чи ми втомлені? – Звісно. Чи виснажені? – Ні! Ми свідомі того, для чого робимо те, що робимо. Це – наш внесок у те, щоб українці протрималися. Як на фронті, так і в тилу. Наш внесок у майбутнє мирне життя, у відбудову України. Яка – я вірю в це – розквітне і стане ще кращою, ніж була. Ця віра і розуміння користі нашої роботи не дозволяє опускати руки", – заявила Наталія Приходько.

"Вдячний нашим захисникам, які вже чотири роки протистоять повномасштабній агресії ворога. А також – всім українцям, які попри страшні реалії війни продовжують працювати на благо Батьківщини, підтримувати одне одного та наближати мир. Разом ми здолаємо всі труднощі", – сказав засновник Фонду Вадим Столар.

Детально про обсяги та напрями допомоги Фонду Вадима Столара за роки повномасштабної війни – дивіться інфографіку.

Статистика про допомогу. Фото: благодійний фонд Вадима Столара

Як волонтери допомагали українцям. Фото: благодійний фонд Вадима Столара