Главная Актуально 4,5 млн украинцев получили помощь от Фонда Вадима Столара

4,5 млн украинцев получили помощь от Фонда Вадима Столара

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 16:16
Фонд Вадима Столара — как украинцам помогли волонтеры во время войны
Помощь от фонда Вадима Столара

С первого дня масштабного вторжения Фонд Вадима Столара приступил к работе по обеспечению всем необходимым гражданских и военных украинцев. В течение четырех лет под эгидой мецената-основателя помощь получили 4,5 миллиона человек.

По словам волонтера Фонда Натальи Приходько, несмотря на то, что эти четыре года были тяжелыми для команды, каждый на своем месте готов продолжать помогать людям и работать на благо страны столько, сколько это будет нужно.

"Четыре года ежедневной напряженной работы, боль и страдания людей, которые ты пропускаешь сквозь себя, попытки помочь всем, до кого можем дотянуться, постоянный поиск необходимого Устали ли мы? - Конечно. Или истощены? — Нет! Мы осознаем, для чего делаем то, что делаем. Это — наш вклад в то, чтобы украинцы продержались. Как на фронте, так и в тылу. Наш вклад в будущую мирную жизнь, в восстановление Украины. Которая — я верю в это — расцветет и станет еще лучше, чем была. Эта вера и понимание пользы нашей работы не позволяет опускать руки", — заявила Наталья Приходько.

"Благодарен нашим защитникам, которые уже четыре года противостоят полномасштабной агрессии врага. А также — всем украинцам, которые несмотря на страшные реалии войны продолжают работать на благо Родины, поддерживать друг друга и приближать мир. Вместе мы преодолеем все трудности", — сказал основатель Фонда Вадим Столар.

Подробно об объемах и направлениях помощи Фонда Вадима Столара за годы полномасштабной войны — смотрите инфографику.

Фонд Вадима Столара
Статистика о помощи. Фото: благотворительный фонд Вадима Столара
Допомога від фонду Вадима Столара
Как волонтеры помогали украинцам. Фото: благотворительный фонд Вадима Столара
Волонтери Вадима Столара
Помощь украинцам. Фото: благотворительный фонд Вадима Столара

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
