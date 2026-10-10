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Головна Актуально 50-тисячна відвідувачка Ukraine WOW отримала подарунок від S.T.A.L.K.E.R. 2

50-тисячна відвідувачка Ukraine WOW отримала подарунок від S.T.A.L.K.E.R. 2

Ua ru
10 жовтня 2026 19:25
50-тисячна відвідувачка Ukraine WOW отримала подарунок від S.T.A.L.K.E.R. 2
Лілія, яка стала 50-тисячною відвідувачкою Ukraine WOW. Фото: пресслужба

Інтерактивну виставку Ukraine WOW, партером якої виступив холдинг ARS Capital, відвідала 50-тисячна гостя. Нею стала пані Лілія, яка приїхала з Волині разом із невістками та двотижневим онуком. На честь цієї події вона отримала подарунок від гри S.T.A.L.K.E.R. 2.

50-тисячна відвідувачка Ukraine WOW
50-тисячна відвідувачка виставки Ukraine WOW. Фото: пресслужба

Пані Лілія розповіла, що її сини — фанати культової української гри. Тож подарунок від S.T.A.L.K.E.R. 2 стане для них приємним сюрпризом.

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Серед визначних експонатів на  виставці також була представлена тематична зона MK Foundation, благодійного фонду українського бізнесмена Максима Кріппи, Автомобіль, оформлений у стилістиці S.T.A.L.K.E.R. 2. символізує транспорт, який фонд передає Силам оборони України для забезпечення військової логістики.

Подарунок від S.T.A.L.K.E.R. 2
Лілія з подарунком від S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: пресслужба

MK Foundation передав українським захисникам понад 2100 автомобілів. Транспорт допомагає військовим виконувати бойові завдання, перевозити особовий склад, обладнання та необхідне забезпечення.

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Автор:
Аркадій Пастула

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