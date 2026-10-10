50-тисячна відвідувачка Ukraine WOW отримала подарунок від S.T.A.L.K.E.R. 2
Інтерактивну виставку Ukraine WOW, партером якої виступив холдинг ARS Capital, відвідала 50-тисячна гостя. Нею стала пані Лілія, яка приїхала з Волині разом із невістками та двотижневим онуком. На честь цієї події вона отримала подарунок від гри S.T.A.L.K.E.R. 2.
Пані Лілія розповіла, що її сини — фанати культової української гри. Тож подарунок від S.T.A.L.K.E.R. 2 стане для них приємним сюрпризом.
Серед визначних експонатів на виставці також була представлена тематична зона MK Foundation, благодійного фонду українського бізнесмена Максима Кріппи, Автомобіль, оформлений у стилістиці S.T.A.L.K.E.R. 2. символізує транспорт, який фонд передає Силам оборони України для забезпечення військової логістики.
MK Foundation передав українським захисникам понад 2100 автомобілів. Транспорт допомагає військовим виконувати бойові завдання, перевозити особовий склад, обладнання та необхідне забезпечення.