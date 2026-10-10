50-тысячная посетительница Ukraine WOW получила подарок от S.T.A.L.K.E.R. 2
Интерактивную выставку Ukraine WOW, партнером которой выступил холдинг ARS Capital, посетила 50-тысячная гостья. Ею стала Лилия, которая приехала из Волыни вместе с невестками и двухнедельным внуком. В честь этого события она получила подарок от игры S.T.A.L.K.E.R. 2.
Лилия рассказала, что её сыновья — фанаты культовой украинской игры. Поэтому подарок от S.T.A.L.K.E.R. 2 станет для них приятным сюрпризом.
Среди выдающихся экспонатов на выставке также была представлена тематическая зона MK Foundation, благотворительного фонда украинского бизнесмена Максима Криппы: автомобиль, оформленный в стилистике S.T.A.L.K.E.R. 2., символизирует транспорт, который фонд передает Силам обороны Украины для обеспечения военной логистики.
MK Foundation передал украинским защитникам более 2100 автомобилей. Транспорт помогает военным выполнять боевые задачи, перевозить личный состав, оборудование и необходимое снабжение.