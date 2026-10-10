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Главная Актуально 50-тысячная посетительница Ukraine WOW получила подарок от S.T.A.L.K.E.R. 2

50-тысячная посетительница Ukraine WOW получила подарок от S.T.A.L.K.E.R. 2

Ua ru
10 октября 2026 19:25
50-тысячная посетительница Ukraine WOW получила подарок от S.T.A.L.K.E.R. 2
Лилия, ставшая 50-тысячной посетительницей Ukraine WOW. Фото: пресс-служба

Интерактивную выставку Ukraine WOW, партнером которой выступил холдинг ARS Capital, посетила 50-тысячная гостья. Ею стала Лилия, которая приехала из Волыни вместе с невестками и двухнедельным внуком. В честь этого события она получила подарок от игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

50-тисячна відвідувачка Ukraine WOW
50-тысячная посетительница выставки Ukraine WOW. Фото: пресс-служба

Лилия рассказала, что её сыновья — фанаты культовой украинской игры. Поэтому подарок от S.T.A.L.K.E.R. 2 станет для них приятным сюрпризом.

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Среди выдающихся экспонатов на выставке также была представлена тематическая зона MK Foundation, благотворительного фонда украинского бизнесмена Максима Криппы: автомобиль, оформленный в стилистике S.T.A.L.K.E.R. 2., символизирует транспорт, который фонд передает Силам обороны Украины для обеспечения военной логистики.

Подарунок від S.T.A.L.K.E.R. 2
Лилия с подарком от S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: пресс-служба

MK Foundation передал украинским защитникам более 2100 автомобилей. Транспорт помогает военным выполнять боевые задачи, перевозить личный состав, оборудование и необходимое снабжение.

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Автор:
Аркадий Пастула

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