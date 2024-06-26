Агропросперіс Банк. Фото: Агропросперіс Банк

21 червня 2024 року Агропросперіс Банк відкрив своє нове відділення у середмісті Львова за адресою вул. Томашівського, 7.

Відділення пропонує широкий перелік послуг для приватних клієнтів та бізнесу. Фізичні особи зможуть розмістити тут вигідні депозити, орендувати індивідуальні банківські сейфи та оформити картку Мрія з нарахуванням відсотків на залишок і можливістю встановлення кредитного ліміту.

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Для бізнес-клієнтів банк пропонує розрахунково-касове обслуговування з безплатним відкриттям рахунку, зарплатні проєкти, доступні кредити 5-7-9%, строкові депозити та вклади на вимогу. Банк забезпечує високу якість обслуговування, індивідуальний підхід до потреб клієнтів та всебічну допомогу в підборі оптимальних банківських продуктів та рішень.

Нове відділення оснащене альтернативними джерелами зв’язку та живлення і входить в об’єднану банківську мережу Power Banking, що дозволяє обслуговувати клієнтів навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Режим роботи та контактні дані відділення можна знайти на офіційному сайті банку.

Про Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк — це український банк зі 100% іноземним капіталом США та Європи, серед опосередкованих акціонерів якого — Європейський банк реконструкції та розвитку. Інвестором банку є NCH Capital Inc. з головним офісом у Нью-Йорку, США. Заснований 1993 року, на сьогодні NCH Capital є одним із найбільших інвесторів-операторів аграрного бізнесу у світі. У 2006 році NCH почав інвестиції у сільське господарство України, а у 2015-му створив Агропросперіс Банк — єдиний в Україні банк для фермерів, який спільно з групою компаній "Агропросперіс" надає українським агровиробникам повний комплекс послуг для вирощування зерна та експорту врожаю.

Агропросперіс Банк фокусується на кредитуванні малого та середнього бізнесу, здебільшого в сільському господарстві. У 2016 році банк першим в Україні надав фінансування під заставу фінансової аграрної розписки, а з 2020 року є активним учасником державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Банк має кредитний рейтинг uaAA за національною шкалою та найвищий рейтинг надійності депозитів (РА "Експерт Рейтинг"). Завдяки привабливим умовам депозитних програм та високій надійності Агропросперіс Банк був неодноразово визнаний одним з найкращих банків для розміщення вкладів, зокрема здобув нагороду "Банк-лідер за надійністю заощаджень фізичних осіб" за підсумками конкурсу "Банк Року" у 2022-2023 роках та став призером номінації "Найкращий депозит" на премії FinAwards 2024.

Ліцензія НБУ №241 від 23.02.2022. №319 в Державному реєстрі банків від 28.11.2007.