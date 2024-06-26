Агропросперис Банк. Фото: Агропросперис Банк

21 июня 2024 года Агропросперис Банк открыл свое новое отделение в центре Львова по адресу ул. Томашевского, 7.

Отделение предлагает широкий спектр услуг для частных клиентов и бизнеса. Физические лица смогут разместить здесь выгодные депозиты, арендовать индивидуальные банковские сейфы и оформить карту Мрия с начислением процентов на остаток и возможностью установления кредитного лимита.

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Для бизнес-клиентов банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание с бесплатным открытием счета, зарплатные проекты, доступные кредиты 5-7-9%, срочные депозиты и вклады до востребования. Банк обеспечивает высокое качество обслуживания, индивидуальный подход к потребностям клиентов и всестороннюю помощь в подборе оптимальных банковских продуктов и решений.

Новое отделение оснащено альтернативными источниками связи и энергии и входит в объединенную банковскую сеть Power Banking, что позволяет обслуживать клиентов даже при длительном отключении электроэнергии.

Режим работы и контактные данные отделения можно найти на официальном сайте банка.

Про Агропросперис Банк

Агропросперис Банк — это украинский банк со 100% иностранным капиталом США и Европы, среди опосредованных акционеров которого — Европейский банк реконструкции и развития. Инвестором банка является NCH Capital Inc. с головным офисом в Нью-Йорке, США. Основанный в 1993 году, на сегодняшний день NCH Capital является одним из крупнейших инвесторов-операторов аграрного бизнеса в мире. В 2006 году NCH начал инвестиции в сельское хозяйство Украины, а в 2015-м создал Агропросперис Банк — единственный в Украине банк для фермеров, который совместно с группой компаний "Агропросперис" предоставляет украинским агропроизводителям полный комплекс услуг по выращиванию зерна и экспорту урожая.

Агропросперис Банк фокусируется на кредитовании малого и среднего бизнеса, в основном в сельском хозяйстве. В 2016 году банк первым в Украине предоставил финансирование под залог финансовой аграрной расписки, а с 2020 года является активным участником государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Банк имеет кредитный рейтинг uaAA по национальной шкале и самый высокий рейтинг надежности депозитов (РА "Эксперт Рейтинг"). Благодаря привлекательным условиям депозитных программ и высокой надежности Агропросперис Банк был неоднократно признан одним из лучших банков для размещения вкладов, в частности получил награду "Банк-лидер за надежностью сбережений физических лиц" по итогам конкурса "Банк Года" в 2022-2023 годах и стал призером номинации "Лучший депозит" на премии FinAwards 2024.

Лицензия НБУ №241 от 23.02.2022г. №319 в Государственном реестре банков от 28.11.2007.