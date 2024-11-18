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На XVI Всеукраїнському конкурсі "Банк Року-2024", який щорічно організовує International Financial Club "BANKIR", Агропросперіс Банк здобув відзнаку в категорії "Найкращий банк для агробізнесу". Перемога в цій номінації підтверджує високий рівень експертизи банку в кредитуванні сільського господарства та його непохитну підтримку вітчизняних аграріїв.

Переваги для агробізнесу

Агропросперіс Банк завоював довіру фермерів завдяки глибокому розумінню потреб сільськогосподарського бізнесу та дотриманню принципів відповідального фінансування. Створений аграріями для аграріїв, він має прямий доступ до найкращих практик агробізнесу, а отже – унікальну експертизу в галузі.

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Нагорода на Всеукраїнському конкурсі "Банк Року-2024." Фото: Агропросперіс Банк

Позичальники отримують тут не лише кредити на обігові кошти чи інвестиційні проєкти, а індивідуальні рішення, які враховують специфічні потреби та особливості саме їхнього господарства. Ба більше, клієнтам доступні кваліфіковані консультації щодо вибору агротехнологій та техніки, що допоможуть оптимізувати їхню роботу та підвищити прибутковість.

Завдяки індивідуальним рішенням і високому рівню сервісу Агропросперіс вже багато років залишається надійним партнером для українських фермерів, підтримуючи їхню стійкість та ефективність на кожному етапі діяльності.

Досягнення в агрокредитуванні

У поточному році Агропросперіс Банк значно наростив фінансування сільгоспвиробників, виділивши понад 1 млрд грн на підтримку агробізнесу, і за динамікою кредитного портфеля потрапив до першої десятки. Цьогоріч фінустанова запровадила рішення для фінансування придбання сільгоспземель та проєктів з енергонезалежності, включно з сонячними електростанціями, а також долучилася до державної програми часткової компенсації придбання обладнання вітчизняного виробництва.

При цьому, поряд з активним нарощуванням кредитування вдалося зберегти надзвичайну якість кредитного портфеля, втримавши частку проблемних позик на рекордно низькій позначці 3,9% за підсумками на 01.10.2024. Цей показник яскраво підтверджує відповідальний та виважений підхід до роботи з аграрним сектором.

Про Агропросперіс Банк

Інвестором Агропросперіс Банку є NCH Capital Inc. (Нью-Йорк, США) – один з найбільших світових інвесторів-операторів агробізнесу. Аналізуючи багаторічний успішний досвід NCH Capital в Україні та світі, Агропросперіс Банк розробляє для українських агровиробників лише перевірені ефективні рішення.

Першим серед українських фінустанов почав фінансувати під заставу аграрних розписок у 2016 році та за весь час надав українським фермерам понад 1 млрд грн за допомогою даного інструменту. Є уповноваженим з державної компенсації відсотків та вартості с/г техніки та учасником програми "Доступні кредити 5-7-9%", а також є партнером EFSE у фінансуванні аграріїв України відповідно до ініціативи Європейського Союзу EU4Business.