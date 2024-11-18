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На XVI Всеукраинском конкурсе "Банк Года-2024", который ежегодно организует International Financial Club "BANKIR", Агропросперис Банк получил отличие в категории "Лучший банк для агробизнеса". Победа в этой номинации подтверждает высокий уровень экспертизы банка в кредитовании сельского хозяйства и его стабильную поддержку отечественных аграриев.

Преимущества для агробизнеса

Агропросперис Банк завоевал доверие фермеров благодаря глубокому пониманию потребностей сельскохозяйственного бизнеса и соблюдению принципов ответственного финансирования. Созданный аграриями для аграриев, он имеет прямой доступ к лучшим практикам агробизнеса, а значит – уникальную экспертизу в отрасли.

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Награда на Всеукраинском конкурсе "Банк Года-2024." Фото: Агропросперис Банк

Заемщики получают здесь не только кредиты на оборотные средства или инвестиционные проекты, но и индивидуальные решения, учитывающие специфические потребности и особенности их хозяйства. Более того, клиентам доступны квалифицированные консультации по выбору агротехнологий и техники, которые помогут оптимизировать их работу и повысить прибыльность.

Благодаря индивидуальным решениям и высокому уровню сервиса, Агропросперис уже много лет остается надежным партнером для украинских фермеров, поддерживая их устойчивость и эффективность на каждом этапе деятельности.

Достижения в агрокредитовании

В текущем году Агропросперис Банк значительно нарастил финансирование сельхозпроизводителей, выделив более 1 млрд грн в поддержку агробизнеса, и по динамике кредитного портфеля попал в первую десятку. В этом году финучреждение реализовано решение для финансирования приобретения сельхозземель и проектов по энергонезависимости, включая солнечные электростанции, а также присоединилась к государственной программе частичной компенсации приобретения оборудования отечественного производства.

При этом наряду с активным наращиванием кредитования удалось сохранить чрезвычайное качество кредитного портфеля, удержав долю проблемных ссуд на рекордно низкой отметке 3,9% по итогам 01.10.2024. Этот показатель подтверждает ответственный и взвешенный подход к работе с аграрным сектором.

Об Агропросперис Банке

Инвестором Агропросперис Банка является NCH Capital Inc. (Нью-Йорк, США) – один из крупнейших мировых инвесторов-операторов агробизнеса. Анализируя успешный опыт NCH Capital в Украине и мире, Агропросперис Банк разрабатывает для украинских агропроизводителей только проверенные эффективные решения.

Первым среди украинских финучреждений начал финансировать под залог аграрных расписок в 2016 году и за все время предоставил украинским фермерам более 1 млрд грн с помощью данного инструмента. Является уполномоченным по государственной компенсации процентов и стоимости сельскохозяйственной техники и участником программы "Доступные кредиты 5-7-9%", а также партнером EFSE в финансировании аграриев Украины в соответствии с инициативой Европейского Союза EU4Business.