Як повернутися до активного життя після ампутації — у MCOP Україна проведуть групу підтримки

Чоловік на протезі проходить реабілітацію у MCOP. Фото: Medical Center Orthotics & Prosthetics Ukraine

У центрі протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics (МСОР) Україна у Києві відбудеться чергова зустріч групи підтримки. Захід запланований на 25 лютого. Долучитися закликають ветеранів та цивільних, які втратили кінцівки.

Тема лютневої зустрічі — "Як відкрити нові сторони себе після втрати кінцівки". Учасники обговорять пошук нових сенсів, роль фізичної активності у відновленні, трансформацію ідентичності та особисті амбіції після травми. Захід проведуть у форматі відкритої дискусії та обміну досвідом у безпечному колі однодумців.

Під час Support Group відбудеться показове та пробне тренування з бугурту від ГО "Асоціація Бугуртного Спорту в Україні"!

Бугурт — це командний середньовічний бій у повному захисному спорядженні, що поєднує фізичну витривалість, тактичну взаємодію та командну підтримку. Для ветеранів та людей з ампутаціями такий вид спорту може стати інструментом соціальної адаптації та відновлення впевненості у власних силах.

Питання, які обговорять під час зустрічі:

Яку роль відіграють амбіції у вашому відновленні та щоденному житті?

Які види спорту стали для вас терапією?

Чи відчуваєте ви, що фізична активність допомагає швидше прийняти новий стан?

Як тренування впливають на вашу впевненість у собі?

Які уроки з бойових традицій чи військових звичаїв відгукуються вам сьогодні?

Які щоденні практики (ментальні, фізичні чи духовні) допомагають залишатися врівноваженими, прагнучи більшого?

Як люди з ампутацією можуть стати прикладом для інших у суспільстві?

Що для вас означає "успіх" зараз — у особистому житті, кар’єрі чи спорті?

Як ви балансуєте між прийняттям теперішнього стану та викликом самому собі?

Які частини вашої ідентичності залишилися незмінними, а які — змінилися?

Як групи підтримки, такі як МСОР Kyiv та BUHURT SICH, можуть співпрацювати для створення нових можливостей для ветеранів із втратою кінцівок?

Модераторкою зустрічі буде Вероніка Кравченко, фізична терапевтка центру протезування та відновлення МСОР Україна.

Коли: 25 січня 2026, 15:00.

Де: центр протезування та відновлення МСОР Україна, вул. Казимира Малевича, 86Д.

Участь безоплатна, однак потрібно попередньо обов'язково записатися за телефоном:

+38 067 334 33 13 (Владислав, адміністратор з роботи з пацієнтами).

Про центр MCOP Україна

Міжнародний центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) вже понад 20 років забезпечує високотехнологічне протезування та відновлення, зокрема для ветеранів Іраку та Афганістану. З березня центр працює в Україні у Києві. Вже понад 100 українських ветеранів змогли повернутися до звичного життя, хобі, знайти роботу та створити сім'ю завдяки сучасному протезуванню та програмам адаптації від MCOP.

Про групи підтримки

Безоплатні групи підтримки для людей з втраченими кінцівками проводять у MCOP Україна щомісяця. Зустрічі проходять у форматі лекції та можуть поєднуватися зі спортивними розвагами. Учасники спілкуються на теми, які турбують, отримують корисну інформацію та підтримку спільноти. Крім того, організовують адаптивні спортивні заходи (сапбординг, вейкбординг, лижі тощо). Такі групи підтримки — це відкритий майданчик для різних форматів заходів, покликаних допомогти захисникам та цивільним українцям, які втратили кінцівки через війну.