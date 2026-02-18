Видео
Главная Актуально Активность после ампутации - в MCOP проведут встречу группы поддержки

Активность после ампутации - в MCOP проведут встречу группы поддержки

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:04
У MCOP Украина проведут встречу группы поддержки для людей, что потеряли конечности
Мужчина на протезе проходит реабилитацию в MCOP. Фото: Medical Center Orthotics &amp; Prosthetics Ukraine

В среду, 25 февраля, состоится очередная встреча группы поддержки для ветеранов и гражданских лиц, потерявших конечности. Мероприятие организуют в центре протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics (МСОР) Украина в Киеве.

Главная тема встречи, которая состоится в феврале — "Как открыть новые стороны себя после потери конечности". Участники смогут поговорить о поиске новых смыслов, роли физической активности в восстановлении, трансформации идентичности и личных амбициях после травмы. Формат мероприятия предусматривает открытую дискуссию и обмен опытом.

Во время Support Group состоится показательная и пробная тренировка по бугурту от ОО "Ассоциация Бугуртного Спорта в Украине"!

Бугурт — это командный средневековый бой в полном защитном снаряжении, сочетающий физическую выносливость, тактическое взаимодействие и командную поддержку. Для ветеранов и людей с ампутациями такой вид спорта может стать инструментом социальной адаптации и восстановления уверенности в собственных силах.

Вопросы, которые обсудят во время встречи:

  • Какую роль играют амбиции в вашем восстановлении и повседневной жизни?
  • Какие виды спорта стали для вас терапией?
  • Чувствуете ли вы, что физическая активность помогает быстрее принять новое состояние?
  • Как тренировки влияют на вашу уверенность в себе?
  • Какие уроки из боевых традиций или военных обычаев отзываются вам сегодня?
  • Какие ежедневные практики (ментальные, физические или духовные) помогают оставаться уравновешенными, стремясь к большему?
  • Как люди с ампутацией могут стать примером для других в обществе?
  • Что для вас означает "успех" сейчас — в личной жизни, карьере или спорте?
  • Как вы балансируете между принятием нынешнего состояния и вызовом самому себе?
  • Какие части вашей идентичности остались неизменными, а какие — изменились?
  • Как группы поддержки, такие как МСОР Kyiv и BUHURT SICH, могут сотрудничать для создания новых возможностей для ветеранов с потерей конечностей?

Модератором встречи будет Вероника Кравченко, физический терапевт центра протезирования и восстановления МСОР Украина.

  • Когда: 25 января 2026 года, 15:00.
  • Где: центр протезирования и восстановления МСОР Украина, ул. Казимира Малевича, 86Д.

Участие бесплатное, однако нужно предварительно обязательно записаться по телефону:

  • +38 067 334 33 13 (Владислав, администратор по работе с пациентами).

Работа центра MCOP Украина

Международный центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) уже более 20 лет обеспечивает высокотехнологичное протезирование и восстановление, в частности для ветеранов Ирака и Афганистана. С марта центр работает в Украине в Киеве. Уже более 100 украинских ветеранов смогли вернуться к привычной жизни, хобби, найти работу и создать семью благодаря современному протезированию и программам адаптации от MCOP.

Группы поддержки MCOP

Бесплатные группы поддержки для людей с потерянными конечностями проводят в MCOP Украина ежемесячно. Встречи проходят в формате лекции и могут сочетаться со спортивными развлечениями. Участники общаются на темы, которые беспокоят, получают полезную информацию и поддержку сообщества. Кроме того, организуют адаптивные спортивные мероприятия (сапбординг, вейкбординг, лыжи и т.д.). Такие группы поддержки — это открытая площадка для различных форматов мероприятий, призванных помочь защитникам и гражданским украинцам, которые потеряли конечности из-за войны.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
