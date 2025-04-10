Острів Пасхи від ЕКО МАРКЕТ — вигравайте до 100% вартості покупки

Великодня акція від ЕКО МАРКЕТ. Фото: ЕКО МАРКЕТ.

Мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ запустила оригінальну Великодню акцію "Острів Пасхи", яка триватиме з 9 квітня по 6 травня. Протягом місяця покупці зможуть повернути до 100% вартості своїх покупок у вигляді бонусів на мобільний додаток ЕКО МАРКЕТ.

Подарунковий фонд акції — бонуси на наступні покупки і це продумане рішення, що поєднує приємний сюрприз з практичною вигодою для клієнта. Окрім стандартних акційних знижок на великодні товари, гості ЕКО МАРКЕТ отримують реальний шанс повернути витрачені кошти та використати їх повторно. Такий механізм не лише вигідний, але й формує довіру й лояльність.

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ЕКО МАРКЕТ цього року відійшов від традиційних великодніх образів — зайців, кошиків та крашанок. Натомість символом акції стала яскрава і незвична асоціація — Острів Пасхи, відкритий у Великодню неділю 1722 року голландським мореплавцем Якобом Роггевеном.

Віталій Старомінський, заступник генерального директора ЕКО МАРКЕТ з маркетингу. Фото: ЕКО МАРКЕТ

"Ми прагнули створити свіжу комунікацію, яка б відрізнялася від усіх, що вже були. Назва острова напряму пов’язана з Великоднем, але візуально — це нове свіже рішення. Воно впадає в око, викликає посмішку, змушує зацікавитись. Саме це нам і потрібно для більшої ефективності", — розповідає Віталій Старомінський, заступник генерального директора ЕКО МАРКЕТ з маркетингу.

Продукція супермаркета. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Хоч візуально кампанія виглядає нестандартно, її глибина й зміст цілком відповідають настрою українського Великодня. Адже головна ідея — святкова радість, щедрість і несподіваний подарунок, передані через нову форму, але з добре знайомими сенсами. Комунікація, попри креатив, зберігає доступність і теплоту, що особливо важливо для традиційно орієнтованої аудиторії мережі.

"Це візуальне рішення вирізняється та викликає усмішку і зацікавленість. Так ми перетворюємо акцію на історію, яку хочеться запам'ятати", — зазначив Віталій Старомінський.

"Ми прагнемо не лише пропонувати нашим клієнтам якісні товари, але й створювати позитивні емоції під час кожного відвідування супермаркетів нашої мережі".

Як приєднатися до "Острова Пасхи"

Участь в акції максимально проста.

Достатньо:

Здійснити покупку на суму від 300 гривень у будь-якому супермаркеті мережі. Відсканувати QR-код у додатку ЕКО МАРКЕТ під час розрахунку на касі. Автоматично стати учасником розіграшів, які відбуваються три рази на тиждень — щопонеділка, середи та п'ятниці

Приєднуйтесь до незвичайної Великодньої подорожі з ЕКО МАРКЕТ та отримайте можливість повернути кошти за свої покупки, а також відчути атмосферу справжнього свята.