Остров Пасхи от ЭКО МАРКЕТ — выигрывайте до 100% стоимости покупки

Пасхальная акция от ЭКО МАРКЕТ. Фото: ЭКО МАРКЕТ.

Сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ запустила оригинальную Пасхальную акцию "Остров Пасхи", которая продлится с 9 апреля по 6 мая. В течение месяца покупатели смогут вернуть до 100% стоимости своих покупок в виде бонусов на мобильное приложение ЭКО МАРКЕТ.

Подарочный фонд акции — бонусы на следующие покупки и это продуманное решение, сочетающее приятный сюрприз с практической выгодой для клиента. Кроме стандартных акционных скидок на пасхальные товары, гости ЭКО МАРКЕТ получают реальный шанс вернуть потраченные средства и использовать их повторно. Такой механизм не только выгоден, но и формирует доверие и лояльность.

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ЭКО МАРКЕТ в этом году отошел от традиционных пасхальных образов — зайцев, корзин и пасхальных яиц. Зато символом акции стала яркая и необычная ассоциация — Остров Пасхи, открытый в Пасхальное воскресенье 1722 голландским мореплавателем Якобом Роггевеном.

Виталий Староминский, заместитель генерального директора ЭКО МАРКЕТ по маркетингу. Фото: ЭКО МАРКЕТ

"Мы стремились создать свежую коммуникацию, которая бы отличалась от всех, что уже были. Название острова напрямую связано с Пасхой, но визуально — это новое свежее решение. Оно бросается в глаза, вызывает улыбку, заставляет заинтересоваться. Именно это нам и нужно для большей эффективности", — рассказывает Виталий Староминский, заместитель генерального директора ЭКО МАРКЕТ по маркетингу.

Продукция супермаркета. Фото: ЭКО МАРКЕТ

Хотя визуально кампания выглядит нестандартно, ее глубина и содержание вполне соответствуют настроению украинской Пасхи. Ведь главная идея — праздничная радость, щедрость и неожиданный подарок, переданные через новую форму, но с хорошо знакомыми смыслами. Коммуникация, несмотря на креатив, сохраняет доступность и теплоту, что особенно важно для традиционно ориентированной аудитории сети.

"Это визуальное решение отличается и вызывает улыбку и заинтересованность. Так мы превращаем акцию в историю, которую хочется запомнить", — отметил Виталий Староминский.

"Мы стремимся не только предлагать нашим клиентам качественные товары, но и создавать положительные эмоции во время каждого посещения супермаркетов нашей сети".

Как присоединиться к "Острову Пасхи"

Участие в акции максимально простое.

Достаточно:

Совершить покупку на сумму от 300 гривен в любом супермаркете сети. Отсканировать QR-код в приложении ЭКО МАРКЕТ при расчете на кассе. Автоматически стать участником розыгрышей, которые проходят три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Присоединяйтесь к необычному Пасхальному путешествию с ЭКО МАРКЕТ и получите возможность вернуть средства за свои покупки, а также почувствовать атмосферу настоящего праздника.