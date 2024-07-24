Фрукти та овочі. Фото: Freepik

Покупки в онлайн-супермаркетах стають все популярнішими завдяки їх зручності та економії часу. Користувачі сучасних пристроїв можуть відвідати сайт магазину, сформувати віртуальний кошик і сплатити за покупки — і все це в онлайн-режимі. В електронному каталозі Ашан продається понад 30 тисяч товарних позицій. Мережа дотримується контролю якості за системою НАССР та не встановлює обмежень щодо ваги замовлення. Це унікальна можливість придбання, не виходячи з дому.

У спекотний період року температура на вулиці може бути понад +30 ℃. Більшість покупців не виявляють бажання виходити на свіже повітря у пошуках сезонних товарів. Саме тому інтернет-гіпермаркет "Ашан" запрошує всіх бажаючих здійснити продуктовий шопінг у віддаленому форматі. Для цього необхідно створити персональний профіль. Вкажіть контактні дані, населений пункт, своє ім'я і вам буде доступний для придбання широкий асортимент товарів на сайті маркету. Найкращі пропозиції на літні овочі ви знайдете в розділі "Акції та знижки". Там розміщено продукцію харчового та побутового призначення за зниженою вартістю.

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Сезонні фрукти. Фото: Новини.LIVE.

Постійні клієнти охоче діляться своєю думкою про співпрацю з компанією та зазначають, що знижки до 50% на смак, свіжість та якість сезонних товарів не впливають. Мережа дотримується правил товарного товариства, дотримується норм температурного режиму зберігання продовольства, а прострочену продукцію утилізує. Сезонні акції на стиглі фрукти, овочі та ягоди — шанс заощадити сімейний бюджет і поласувати поживними та корисними товарами, яких на полицях магазину вдосталь. Купуйте джерела вітамінів та мінералів на сервісі zakaz.ua та насолоджуйтесь відпочинком навіть у найспекотніший день.

Різноманітність вибору товарів — все для вас

Сезонні знижки в супермаркетах часто включають знижки на різні позиції, які можуть порадувати людей влітку.

Ось кілька категорій продовольства, які реалізуються у рамках програми лояльності:

фрукти та овочі (кавуни, ягоди, цитрусові, огірки, помідори та кабачки);

прохолодні напої (питна вода, соки, газування);

молочка (морозиво, кефір, коктейлі та йогурти);

алкоголь (пиво, пивні мікси);

солодощі та закуски (сухофрукти, чіпси, снеки).

Стиглі кавуни. Фото: Новини.LIVE.

Супермаркет пропонує все необхідне для заходів в одному місці, включаючи товари для грилю, вугілля та одноразовий посуд. Найчастіше літні акції на продукти діють обмежений час. Мережа публікує тимчасові рамки, щоб покупці могли встигнути придбати все, що їм сподобається, не переплачуючи.

Не знаєте, як дізнатися про поточні події програми лояльності у магазині? Тоді регулярно відвідуйте сайт віртуального гіпермаркету. Також можна встановити мобільний додаток, де споживачі будуть отримувати SMS-повідомлення про знижки. Торгова мережа Auchan активно публікує новини та вигідні пропозиції на офіційних сторінках у соціальних мережах. Там можна буде дізнатися одним з перших все про знижки на літні фрукти, овочі та інші продукти. Слідкуйте за подіями торгового майданчика у віддаленому форматі та заощаджуйте свої гроші!

Переваги акцій на сезонні товари у супермаркетах

Знижкова програма на сезонні позиції в супермаркетах дає безліч переваг як покупцям, так самих супермаркетів.

Ось основні плюси для споживачів:

економія коштів;

свіжість продуктів;

зручність покупок;

різноманітність вибору.

Акції на продукти Auchan часто включають великий вибір сезонних продуктів, що дозволяє урізноманітнити свій раціон. Також на сервісі zakaz.ua в електронному каталозі можна знайти і екзотичні фрукти, овочі, які зазвичай дорожчі за сезон. Тому ви можете спробувати щось нове та без значних витрат.

Мережа "Ашан" регулярно пропонує якісні продукти за вигідними цінами, що позитивно сприймається постійними та новими користувачами інтернет-маркету. Вибирайте вигідний та зручний спосіб для свого літнього шопінгу!