Фрукты и овощи. Фото: Freepik

Покупки в онлайн-супермаркетах становятся всё более популярными благодаря их удобству и экономии времени. Пользователи современных устройств могут посетить сайт магазина, сформировать виртуальную корзину и оплатить покупки — и все это в онлайн-режиме. В электронном Ашан каталоге продается свыше 30 тысяч товарных позиций. Сеть соблюдает контроль качества по системе НАССР и не устанавливает ограничений по весу заказа. Это уникальная возможность совершить приобретения, не выходя из дома.

В жаркий период года температура на улице может быть свыше + 30 ℃. Большинство покупателей не изъявляют желания выходить на свежий воздух в поисках сезонных товаров. Именно поэтому интернет-гипермаркет "Ашан" приглашает всех желающих осуществить продуктовый шоппинг в удаленном формате. Для этого нужно создать персональный профиль. Укажите контактные данные, населенный пункт, свое имя и вам будет доступен к покупке широкий ассортимент товаров на сайте маркета. Лучшие предложения на летние овощи вы найдете в разделе "Акции и скидки". Там размещена продукция пищевого и бытового назначения по сниженной стоимости.

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Сезонные фрукты. Фото: Новини.LIVE.

Постоянные клиенты охотно делятся своим мнением о сотрудничестве с компанией и отмечают, что скидки до 50% на вкус, свежесть и качество сезонных товаров не влияет. Сеть соблюдает правила товарного сосесдства, придерживается норм температурного режима хранения продовольствия, а просроченную продукцию утилизирует. Сезонные акции на спелые фрукты, овощи и ягоды — шанс сэкономить семейный бюджет и полакомиться питательными и полезными товарами, которых на полках магазина в изобилии. Покупайте источники витаминов и минералов на сервисе zakaz.ua и наслаждайтесь отдыхом даже в самый жаркий день.

Спелые арбузы. Фото: Новини.LIVE.

Разнообразие выбора товаров — все для вас

Сезонные скидки в супермаркетах часто включают скидки на самые разнообразные позиции, которые могут порадовать людей летом.

Вот несколько категорий продовольствия, которые реализуются в рамках программы лояльности:

фрукты и овощи (арбузы, ягоды, цитрусовые, огурцы, помидоры и кабачки);

прохладительные напитки (питьевая вода, соки, газировка);

молочка (мороженое, кефир, коктейли и йогурты);

алкоголь (пиво, пивные миксы);

сладости и закуски (сухофрукты, чипсы, снеки).

Супермаркет предлагает всё необходимое для мероприятий в одном месте, включая товары для гриля, уголь и одноразовую посуду. Зачастую летние акции на продукты действуют ограниченное время. Сеть публикует временные рамки, чтобы покупатели могли успеть приобрести все, что им будет по вкусу, не переплачивая.

Не знаете, как узнать о текущих событиях программы лояльности в магазине? Тогда регулярно посещайте сайт виртуального гипермаркета. Также можно установить мобильное приложение, где потребители будут получать СМС-уведомления о скидках. Торговая сеть Auchan активно публикует новости и выгодные предложения на официальных страницах в социальных сетях. Там можно будет узнать одним из первых все о скидках на летние фрукты, овощи и прочие продукты. Отслеживайте события торговой площадки в удаленном формате и экономьте свои деньги!

Преимущества акций на сезонные товары в супермаркетах

Скидочная программа на сезонные позиции в супермаркетах дает множество преимуществ как для покупателей, так и для самих супермаркетов.

Вот основные плюсы для потребителей:

экономия средств;

свежесть продуктов;

удобство покупок;

разнообразие выбора.

Акции на продукты в Auchan часто включают большой выбор сезонных продуктов, что позволяет разнообразить свой рацион. Также на сервисе zakaz.ua в электронном каталоге можно найти и экзотические фрукты, овощи, которые обычно дороже вне сезона. Поэтому вы можете попробовать что-то новое и без значительных затрат.

Сеть "Ашан" регулярно предлагает качественные продукты по выгодным ценам, что положительно воспринимается постоянными и новыми пользователями интернет-маркета. Выбирайте выгодный и удобный способ для своего летнего шопинга!