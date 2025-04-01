Англійська мова для кар’єри: які слова і фрази допоможуть отримати роботу

Жінки працюють. Фото: JustSchool

У сучасному світі загальних знань англійської часто недостатньо — потрібно знати сучасну бізнес-лексику та специфічні фрази, що вразять рекрутерів та колег. Корпоративна англійська з JustSchool допоможе вам не тільки впевнено почуватися під час співбесід, а й легко адаптуватися до міжнародного робочого середовища.

Жінки стоять біля дошки із завданнями. Фото: JustSchool

Трендовий словник для кар’єрного зростання

Soft skills & hard skills:

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Resilience — стійкість до труднощів;

Agility — гнучкість, здатність швидко адаптуватися;

Growth mindset — націленість на розвиток;

Cross-functional — здатність працювати в різних напрямках;

Problem-solving mindset — підхід, орієнтований на розв'язання проблем;

Tech-savvy — добра обізнаність у технологіях.

Трендові професійні терміни:

Upskilling / Reskilling — підвищення / зміна кваліфікації;

Digital footprint — цифровий слід (важливий для персонального бренду);

Data-driven — заснований на аналізі даних;

Stakeholder management — управління зацікавленими сторонами;

Hypergrowth — швидке зростання компанії;

Employee advocacy — залучення співробітників до просування бренду;

Sustainable leadership — екологічно відповідальне лідерство;

AI literacy — обізнаність у сфері штучного інтелекту;

Remote-first — стратегія роботи з акцентом на віддалену зайнятість;

Green skills — навички, пов’язані з екологічною стійкістю;

Employer branding — формування іміджу роботодавця;

Agile mindset — мислення, орієнтоване на гнучкість та адаптацію.

Трендові слова для резюме та LinkedIn:

Value proposition — унікальна пропозиція цінності;

Thought leadership — експертність у сфері;

Impact-driven — орієнтований на вплив;

Business acumen — ділове чуття;

Deliverables — кінцеві результати роботи;

Synergy — синергія, ефективна співпраця.

Жінки працюють за ноутбуком. Фото: JustSchool

Унікальні фрази для співбесіди та ділового листування

Щоб справити враження на роботодавця чи рекрутера, важливо використовувати не лише професійну лексику, а й сучасні фрази, які показують вашу загальну обізнаність.

Фрази для співбесіди:

I thrive in fast-paced and dynamic environments. — Я ефективно працюю в динамічному середовищі.

I take a proactive approach to problem-solving and innovation. — Я проявляю ініціативу у розв'язанні проблем та впровадженні інновацій.

One of my key strengths is the ability to translate complex data into actionable insights. — Одна з моїх ключових навичок — перетворювати складні дані на конкретні рішення.

I am keen on leveraging my skills to drive meaningful change in the organization. — Я прагну використовувати свої навички для суттєвих змін у компанії.

Фрази для ділового листування:

Just touching base to follow up on our previous conversation. — Пишу, щоб повернутися до нашої попередньої розмови.

Could you kindly shed some light on this matter? — Чи могли б ви пролити світло на це питання?

Looking forward to your insights on this. — Чекаю на вашу думку з цього приводу.

Let’s align on our next steps moving forward. — Узгодьмо наші подальші кроки.

I appreciate your prompt response on this. — Буду вдячний за вашу оперативну відповідь.

Знання англійської мови — це не просто плюс до резюме, а стратегічна перевага для побудови успішної кар’єри. Використовуючи сучасні слова та унікальні фрази, ви зможете підкреслити свої професійні навички, справити враження на рекрутерів та ефективно працювати в міжнародному середовищі. Почніть інтегрувати нову лексику вже сьогодні, і ваша кар’єра отримає потужний імпульс до розвитку!