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Англійська мова для кар'єри: які слова допоможуть отримати роботу

1 квітня 2025 09:34
Ольга Антоновська - редактор
Англійська мова для кар’єри: які слова і фрази допоможуть отримати роботу
Жінки працюють. Фото: JustSchool
Ольга Антоновська - редактор

У сучасному світі загальних знань англійської часто недостатньо — потрібно знати сучасну бізнес-лексику та специфічні фрази, що вразять рекрутерів та колег. Корпоративна англійська з JustSchool допоможе вам не тільки впевнено почуватися під час співбесід, а й легко адаптуватися до міжнародного робочого середовища.

Англійська мова для кар'єри
Жінки стоять біля дошки із завданнями. Фото: JustSchool

Трендовий словник для кар’єрного зростання

Soft skills & hard skills:

Читайте також:
  • Resilience — стійкість до труднощів;
  • Agility — гнучкість, здатність швидко адаптуватися;
  • Growth mindset — націленість на розвиток;
  • Cross-functional — здатність працювати в різних напрямках;
  • Problem-solving mindset — підхід, орієнтований на розв'язання проблем;
  • Tech-savvy — добра обізнаність у технологіях.

Трендові професійні терміни:

  • Upskilling / Reskilling — підвищення / зміна кваліфікації;
  • Digital footprint — цифровий слід (важливий для персонального бренду);
  • Data-driven — заснований на аналізі даних;
  • Stakeholder management — управління зацікавленими сторонами;
  • Hypergrowth — швидке зростання компанії;
  • Employee advocacy — залучення співробітників до просування бренду;
  • Sustainable leadership — екологічно відповідальне лідерство;
  • AI literacy — обізнаність у сфері штучного інтелекту;
  • Remote-first — стратегія роботи з акцентом на віддалену зайнятість;
  • Green skills — навички, пов’язані з екологічною стійкістю;
  • Employer branding — формування іміджу роботодавця;
  • Agile mindset — мислення, орієнтоване на гнучкість та адаптацію.

Трендові слова для резюме та LinkedIn:

  • Value proposition — унікальна пропозиція цінності;
  • Thought leadership — експертність у сфері;
  • Impact-driven — орієнтований на вплив;
  • Business acumen — ділове чуття;
  • Deliverables — кінцеві результати роботи;
  • Synergy — синергія, ефективна співпраця.
Англійська мова для кар'єри
Жінки працюють за ноутбуком. Фото: JustSchool

Унікальні фрази для співбесіди та ділового листування

Щоб справити враження на роботодавця чи рекрутера, важливо використовувати не лише професійну лексику, а й сучасні фрази, які показують вашу загальну обізнаність.

Фрази для співбесіди:

  • I thrive in fast-paced and dynamic environments. — Я ефективно працюю в динамічному середовищі.
  • I take a proactive approach to problem-solving and innovation. — Я проявляю ініціативу у розв'язанні проблем та впровадженні інновацій.
  • One of my key strengths is the ability to translate complex data into actionable insights. — Одна з моїх ключових навичок — перетворювати складні дані на конкретні рішення.
  • I am keen on leveraging my skills to drive meaningful change in the organization. — Я прагну використовувати свої навички для суттєвих змін у компанії.

Фрази для ділового листування:

  • Just touching base to follow up on our previous conversation. — Пишу, щоб повернутися до нашої попередньої розмови.
  • Could you kindly shed some light on this matter? — Чи могли б ви пролити світло на це питання?
  • Looking forward to your insights on this. — Чекаю на вашу думку з цього приводу.
  • Let’s align on our next steps moving forward. — Узгодьмо наші подальші кроки.
  • I appreciate your prompt response on this. — Буду вдячний за вашу оперативну відповідь.

Знання англійської мови — це не просто плюс до резюме, а стратегічна перевага для побудови успішної кар’єри. Використовуючи сучасні слова та унікальні фрази, ви зможете підкреслити свої професійні навички, справити враження на рекрутерів та ефективно працювати в міжнародному середовищі. Почніть інтегрувати нову лексику вже сьогодні, і ваша кар’єра отримає потужний імпульс до розвитку!

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09:37 РФ піде на ескалацію конфлікту через перемовини — Плетенчук

09:35 Українська ППО збила дві авіаційні ракети — подробиці

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