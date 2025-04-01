Англійська мова для кар’єри: які слова і фрази допоможуть отримати роботу

Англійська мова для кар'єри: які слова допоможуть отримати роботу
У сучасному світі загальних знань англійської часто недостатньо — потрібно знати сучасну бізнес-лексику та специфічні фрази, що вразять рекрутерів та колег. Корпоративна англійська з JustSchool допоможе вам не тільки впевнено почуватися під час співбесід, а й легко адаптуватися до міжнародного робочого середовища.
Трендовий словник для кар’єрного зростання
Soft skills & hard skills:
- Resilience — стійкість до труднощів;
- Agility — гнучкість, здатність швидко адаптуватися;
- Growth mindset — націленість на розвиток;
- Cross-functional — здатність працювати в різних напрямках;
- Problem-solving mindset — підхід, орієнтований на розв'язання проблем;
- Tech-savvy — добра обізнаність у технологіях.
Трендові професійні терміни:
- Upskilling / Reskilling — підвищення / зміна кваліфікації;
- Digital footprint — цифровий слід (важливий для персонального бренду);
- Data-driven — заснований на аналізі даних;
- Stakeholder management — управління зацікавленими сторонами;
- Hypergrowth — швидке зростання компанії;
- Employee advocacy — залучення співробітників до просування бренду;
- Sustainable leadership — екологічно відповідальне лідерство;
- AI literacy — обізнаність у сфері штучного інтелекту;
- Remote-first — стратегія роботи з акцентом на віддалену зайнятість;
- Green skills — навички, пов’язані з екологічною стійкістю;
- Employer branding — формування іміджу роботодавця;
- Agile mindset — мислення, орієнтоване на гнучкість та адаптацію.
Трендові слова для резюме та LinkedIn:
- Value proposition — унікальна пропозиція цінності;
- Thought leadership — експертність у сфері;
- Impact-driven — орієнтований на вплив;
- Business acumen — ділове чуття;
- Deliverables — кінцеві результати роботи;
- Synergy — синергія, ефективна співпраця.
Унікальні фрази для співбесіди та ділового листування
Щоб справити враження на роботодавця чи рекрутера, важливо використовувати не лише професійну лексику, а й сучасні фрази, які показують вашу загальну обізнаність.
Фрази для співбесіди:
- I thrive in fast-paced and dynamic environments. — Я ефективно працюю в динамічному середовищі.
- I take a proactive approach to problem-solving and innovation. — Я проявляю ініціативу у розв'язанні проблем та впровадженні інновацій.
- One of my key strengths is the ability to translate complex data into actionable insights. — Одна з моїх ключових навичок — перетворювати складні дані на конкретні рішення.
- I am keen on leveraging my skills to drive meaningful change in the organization. — Я прагну використовувати свої навички для суттєвих змін у компанії.
Фрази для ділового листування:
- Just touching base to follow up on our previous conversation. — Пишу, щоб повернутися до нашої попередньої розмови.
- Could you kindly shed some light on this matter? — Чи могли б ви пролити світло на це питання?
- Looking forward to your insights on this. — Чекаю на вашу думку з цього приводу.
- Let’s align on our next steps moving forward. — Узгодьмо наші подальші кроки.
- I appreciate your prompt response on this. — Буду вдячний за вашу оперативну відповідь.
Знання англійської мови — це не просто плюс до резюме, а стратегічна перевага для побудови успішної кар’єри. Використовуючи сучасні слова та унікальні фрази, ви зможете підкреслити свої професійні навички, справити враження на рекрутерів та ефективно працювати в міжнародному середовищі. Почніть інтегрувати нову лексику вже сьогодні, і ваша кар’єра отримає потужний імпульс до розвитку!
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