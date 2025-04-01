Английский язык для карьеры: какие слова и фразы помогут получить работу

Женщины работают. Фото: JustSchool

В современном мире общих знаний английского часто недостаточно — нужно знать современную бизнес-лексику и специфические фразы, которые поразят рекрутеров и коллег. Корпоративный английский с JustSchool поможет вам не только уверенно чувствовать себя на собеседованиях, но и легко адаптироваться к международной рабочей среде.

Женщины стоят у доски с заданиями. Фото: JustSchool

Трендовый словарь для карьерного роста

Soft skills & hard skills:

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Resilience — устойчивость к трудностям;

Agility — гибкость, способность быстро адаптироваться;

Growth mindset — нацеленность на развитие;

Cross-functional — способность работать в разных направлениях;

Problem-solving mindset — подход, ориентированный на решение проблем;

Tech-savvy — уверенное владение современными технологиями.

Трендовые профессиональные термины:

Upskilling/Reskilling — повышение / смена квалификации;

Digital footprint — цифровой след (важен для персонального бренда);

Data-driven — основанный на анализе данных;

Stakeholder management — управление заинтересованными сторонами;

Hypergrowth — быстрый рост компании;

Employee advocacy — привлечение сотрудников к продвижению бренда;

Sustainable leadership — экологически ответственное лидерство;

AI literacy — осведомленность в сфере искусственного интеллекта;

Remote-first — стратегия работы с акцентом на удаленную занятость;

Green skills — навыки, связанные с экологической устойчивостью;

Employer branding — формирование имиджа работодателя;

Agile mindset — мышление, ориентированное на гибкость и адаптацию.

Трендовые слова для резюме и LinkedIn:

Value proposition — уникальное предложение ценности;

Thought leadership — экспертность в сфере;

Impact-driven — ориентированный на влияние;

Business acumen — деловое чутье — деловое чутье;

Deliverables — конечные результаты работы;

Synergy — синергия, эффективное сотрудничество.

Женщины работают за ноутбуком. Фото: JustSchool

Уникальные фразы для собеседования и деловой переписки

Чтобы произвести впечатление на работодателя или рекрутера, важно использовать не только профессиональную лексику, но и современные фразы, которые показывают вашу общую осведомленность.

Фразы для собеседования:

I thrive in fast-paced and dynamic environments. — Я эффективно работаю в динамичной среде.

I take a proactive approach to problem-solving and innovation. — Я проявляю инициативу в решении проблем и внедрении инноваций.

One of my key strengths is the ability to translate complex data into actionable insights. — Один из моих ключевых навыков - превращать сложные данные в конкретные решения.

I am keen on leveraging my skills to drive meaningful change in the organization. — Я стремлюсь использовать свои навыки для существенных изменений в компании.

Фразы для деловой переписки:

Just touching base to follow up on our previous conversation. — Пишу, чтобы вернуться к нашему предыдущему разговору.

Could you kindly shed some light on this matter? — Могли бы вы пролить свет на этот вопрос?

Looking forward to your insights on this. — Жду вашего мнения по этому поводу.

Let's align on our next steps moving forward. — Давайте согласуем наши дальнейшие шаги.

I appreciate your prompt response on this. — Буду благодарен за ваш оперативный ответ.

Знание английского языка — это не просто плюс к резюме, а стратегическое преимущество для построения успешной карьеры. Используя современные слова и уникальные фразы, вы сможете подчеркнуть свои профессиональные навыки, произвести впечатление на рекрутеров и эффективно работать в международной среде. Начните интегрировать новую лексику уже сегодня, и ваша карьера получит мощный импульс к развитию!