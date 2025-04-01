Английский язык для карьеры: какие слова и фразы помогут получить работу

Английский язык для карьеры: какие слова помогут получить работу
В современном мире общих знаний английского часто недостаточно — нужно знать современную бизнес-лексику и специфические фразы, которые поразят рекрутеров и коллег. Корпоративный английский с JustSchool поможет вам не только уверенно чувствовать себя на собеседованиях, но и легко адаптироваться к международной рабочей среде.
Трендовый словарь для карьерного роста
Soft skills & hard skills:
- Resilience — устойчивость к трудностям;
- Agility — гибкость, способность быстро адаптироваться;
- Growth mindset — нацеленность на развитие;
- Cross-functional — способность работать в разных направлениях;
- Problem-solving mindset — подход, ориентированный на решение проблем;
- Tech-savvy — уверенное владение современными технологиями.
Трендовые профессиональные термины:
- Upskilling/Reskilling — повышение / смена квалификации;
- Digital footprint — цифровой след (важен для персонального бренда);
- Data-driven — основанный на анализе данных;
- Stakeholder management — управление заинтересованными сторонами;
- Hypergrowth — быстрый рост компании;
- Employee advocacy — привлечение сотрудников к продвижению бренда;
- Sustainable leadership — экологически ответственное лидерство;
- AI literacy — осведомленность в сфере искусственного интеллекта;
- Remote-first — стратегия работы с акцентом на удаленную занятость;
- Green skills — навыки, связанные с экологической устойчивостью;
- Employer branding — формирование имиджа работодателя;
- Agile mindset — мышление, ориентированное на гибкость и адаптацию.
Трендовые слова для резюме и LinkedIn:
- Value proposition — уникальное предложение ценности;
- Thought leadership — экспертность в сфере;
- Impact-driven — ориентированный на влияние;
- Business acumen — деловое чутье — деловое чутье;
- Deliverables — конечные результаты работы;
- Synergy — синергия, эффективное сотрудничество.
Уникальные фразы для собеседования и деловой переписки
Чтобы произвести впечатление на работодателя или рекрутера, важно использовать не только профессиональную лексику, но и современные фразы, которые показывают вашу общую осведомленность.
Фразы для собеседования:
- I thrive in fast-paced and dynamic environments. — Я эффективно работаю в динамичной среде.
- I take a proactive approach to problem-solving and innovation. — Я проявляю инициативу в решении проблем и внедрении инноваций.
- One of my key strengths is the ability to translate complex data into actionable insights. — Один из моих ключевых навыков - превращать сложные данные в конкретные решения.
- I am keen on leveraging my skills to drive meaningful change in the organization. — Я стремлюсь использовать свои навыки для существенных изменений в компании.
Фразы для деловой переписки:
- Just touching base to follow up on our previous conversation. — Пишу, чтобы вернуться к нашему предыдущему разговору.
- Could you kindly shed some light on this matter? — Могли бы вы пролить свет на этот вопрос?
- Looking forward to your insights on this. — Жду вашего мнения по этому поводу.
- Let's align on our next steps moving forward. — Давайте согласуем наши дальнейшие шаги.
- I appreciate your prompt response on this. — Буду благодарен за ваш оперативный ответ.
Знание английского языка — это не просто плюс к резюме, а стратегическое преимущество для построения успешной карьеры. Используя современные слова и уникальные фразы, вы сможете подчеркнуть свои профессиональные навыки, произвести впечатление на рекрутеров и эффективно работать в международной среде. Начните интегрировать новую лексику уже сегодня, и ваша карьера получит мощный импульс к развитию!
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