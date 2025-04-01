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Английский язык для карьеры: какие слова помогут получить работу

1 апреля 2025 09:34
Ольга Антоновская - редактор
Английский язык для карьеры: какие слова и фразы помогут получить работу
Женщины работают. Фото: JustSchool
Ольга Антоновская - редактор

В современном мире общих знаний английского часто недостаточно — нужно знать современную бизнес-лексику и специфические фразы, которые поразят рекрутеров и коллег. Корпоративный английский с JustSchool поможет вам не только уверенно чувствовать себя на собеседованиях, но и легко адаптироваться к международной рабочей среде.

Англійська мова для кар'єри
Женщины стоят у доски с заданиями. Фото: JustSchool

Трендовый словарь для карьерного роста

Soft skills & hard skills:

Читайте также:
  • Resilience — устойчивость к трудностям;
  • Agility — гибкость, способность быстро адаптироваться;
  • Growth mindset — нацеленность на развитие;
  • Cross-functional — способность работать в разных направлениях;
  • Problem-solving mindset — подход, ориентированный на решение проблем;
  • Tech-savvy — уверенное владение современными технологиями.

Трендовые профессиональные термины:

  • Upskilling/Reskilling — повышение / смена квалификации;
  • Digital footprint — цифровой след (важен для персонального бренда);
  • Data-driven — основанный на анализе данных;
  • Stakeholder management — управление заинтересованными сторонами;
  • Hypergrowth — быстрый рост компании;
  • Employee advocacy — привлечение сотрудников к продвижению бренда;
  • Sustainable leadership — экологически ответственное лидерство;
  • AI literacy — осведомленность в сфере искусственного интеллекта;
  • Remote-first — стратегия работы с акцентом на удаленную занятость;
  • Green skills — навыки, связанные с экологической устойчивостью;
  • Employer branding — формирование имиджа работодателя;
  • Agile mindset — мышление, ориентированное на гибкость и адаптацию.

Трендовые слова для резюме и LinkedIn:

  • Value proposition — уникальное предложение ценности;
  • Thought leadership — экспертность в сфере;
  • Impact-driven — ориентированный на влияние;
  • Business acumen — деловое чутье — деловое чутье;
  • Deliverables — конечные результаты работы;
  • Synergy — синергия, эффективное сотрудничество.
Англійська мова для кар'єри
Женщины работают за ноутбуком. Фото: JustSchool

Уникальные фразы для собеседования и деловой переписки

Чтобы произвести впечатление на работодателя или рекрутера, важно использовать не только профессиональную лексику, но и современные фразы, которые показывают вашу общую осведомленность.

Фразы для собеседования:

  • I thrive in fast-paced and dynamic environments. — Я эффективно работаю в динамичной среде.
  • I take a proactive approach to problem-solving and innovation. — Я проявляю инициативу в решении проблем и внедрении инноваций.
  • One of my key strengths is the ability to translate complex data into actionable insights. — Один из моих ключевых навыков - превращать сложные данные в конкретные решения.
  • I am keen on leveraging my skills to drive meaningful change in the organization. — Я стремлюсь использовать свои навыки для существенных изменений в компании.

Фразы для деловой переписки:

  • Just touching base to follow up on our previous conversation. — Пишу, чтобы вернуться к нашему предыдущему разговору.
  • Could you kindly shed some light on this matter? — Могли бы вы пролить свет на этот вопрос?
  • Looking forward to your insights on this. — Жду вашего мнения по этому поводу.
  • Let's align on our next steps moving forward. — Давайте согласуем наши дальнейшие шаги.
  • I appreciate your prompt response on this. — Буду благодарен за ваш оперативный ответ.

Знание английского языка — это не просто плюс к резюме, а стратегическое преимущество для построения успешной карьеры. Используя современные слова и уникальные фразы, вы сможете подчеркнуть свои профессиональные навыки, произвести впечатление на рекрутеров и эффективно работать в международной среде. Начните интегрировать новую лексику уже сегодня, и ваша карьера получит мощный импульс к развитию!

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10:03 РФ хочет создать "зону безопасности" на Сумщине, — Романенко

10:02 Осудили, потому что не бросил больного ребенка и не пошел в ТЦК

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

10:01 Голливуд зарабатывает на фейковых трейлерах с ИИ — что известно

09:49 Клубы Английской премьер-лиги летом планируют подписать Ваната

09:46 Очереди на границе Украины — на двух КПП пробки из машин

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