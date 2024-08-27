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Auchan Україна допомагає збирати дітей до школи

27 серпня 2024 16:58
Марина Кісаделі - Редактор
Перед початком навчального року у гіпермаркетах мережі Auchan вже традиційно запускають проєкт "Дерево знань"
Супермаркет Auchan. Фото: Auchan Україна
Марина Кісаделі - Редактор

Auchan Україна вкотре підтверджує свою відданість соціальним ініціативам, продовжуючи реалізацію проекту "Дерево знань". Ця програма, що існує з 2018 року, спрямована на підтримку вихованців дитячих будинків або дітей, якими опікуються громадські організації міст. Мета — допомогти школярам підготуватися до навчального року та забезпечити їх необхідними матеріалами.

Перед початком навчального року у гіпермаркетах мережі Auchan вже традиційно запускають проєкт "Дерево знань" — інсталяція з конкретними потребами дітей, що прикріплені на гілках дерева. Споживачі магазину можуть ознайомитися з цими потребами та придбати відповідні товари, такі як канцтовари, спортивний інвентар або одяг. Зібрані речі передаються безпосередньо дітям у спеціалізованих школах та дитячих будинках.

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Учасники проекту "Дерево знань". Фото: Auchan Україна

Проект має потужні результати. У Житомирі Auchan співпрацює зі Спеціальною школою-інтернатом, де крім стандартних запитів на канцтовари, існує потреба в наборах для творчості, засобах гігієни, та навіть в освітніх матеріалах, таких як мікроскопи та конструктори LEGO. Подібна допомога надзвичайно важлива для 130 дітей, які навчаються та проживають у цьому закладі.

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Учасники проекту "Дерево знань". Фото: Auchan Україна

"Гіпермаркет Auchan Київська співпрацює з Комунальним навчальним закладом Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Житомирської обласної ради з 2017 року. Кількість запитів про допомогу досить значна. В цьому році даний проект допоможе підготуватися до школи 97 дітям з 1 по 9 клас.  Всього у навчальному закладі близько 130 дітей віком від 7 до 18 років. Є діти сироти, які навчаються та проживають в закладі, тому крім канцелярії  надходять запити на засоби особистої гігієни, товари для дозвілля та активних ігор", — коментує Яриго Віта, начальник сектору людських ресурсів Auchan Житомир.

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Учасники проекту "Дерево знань". Фото: Auchan Україна

Гіпермаркет Auchan Біличі співпрацює зі Святошинською школою-інтернатом з 2021 року, проект допомагає близько 80-90 дітям, які постійно змінюють склад через наслідки війни. Тут запити також включають канцтовари, засоби гігієни та інші необхідні речі.

"Auchan Біличі співпрацює з Святошинською школою-інтернатом з червня 2021 року. Кожна наша зустріч, а їх 3-4 на рік, направлена на допомогу вихованцям віком від 7 до 35 років. Дуже позитивне відчуття, коли є можливість допомагати, надавати підтримку та опору тим, хто в цьому має потребу. Цьогоріч, до Дня знань, ми плануємо передати товарів особистої гігієни та канцтоварів для 87 вихованців закладу", — коментує Єфімчук-Синенька Яна, начальник сектору людських ресурсів Auchan Біличі.

Проект "Дерево знань" — це не лише про матеріальну допомогу. Це прояв турботи, підтримки та відповідальності перед тими, хто цього потребує найбільше.

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Учасники проекту "Дерево знань". Фото: Auchan Україна

"Наша місія — допомогти дітям, які проживають в будинках-інтернат або знаходяться на утриманні громадських організацій не лише підготуватися до школи, але й забезпечити їх розвиток та дозвілля протягом всього року", — зазначають у відділі корпоративної соціальної відповідальності Auchan Україна.

Доєднатися до ініціативи можна до 31 серпня в кожному гіпермаркеті мережі, адже допомагаючи дітям кожен з нас робить внесок у розвиток та їх майбутнє.

діти товари гуманітарна допомога матеріальна допомога Ашан

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