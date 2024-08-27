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Auchan Украина помогает собирать детей в школу

27 августа 2024 16:58
Марина Кисадели - Редактор
Перед началом учебного года в гипермаркетах сети Auchan уже традиционно запускают проект "Дерево знаний"
Супермаркет Auchan. Фото: Auchan Украина
Марина Кисадели - Редактор

Auchan Украина в очередной раз подтверждает свою приверженность социальным инициативам, продолжая реализацию проекта "Дерево знаний". Эта программа, существующая с 2018 года, направлена на поддержку воспитанников детских домов или детей, которыми занимаются общественные организации городов. Цель – помочь школьникам подготовиться к учебному году и обеспечить их необходимыми материалами.

Перед началом учебного года в гипермаркетах сети Auchan уже традиционно запускают проект "Дерево знань"— инсталляция с конкретными потребностями детей, прикрепленных на ветках дерева. Потребители магазина могут ознакомиться с этими потребностями и приобрести товары, такие как канцтовары, спортивный инвентарь или одежда. Собранные вещи передаются детям в специализированных школах и детских домах.

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Участники проекта "Дерево знань". Фото: Auchan Украина

У проекта есть мощные результаты. В Житомире Auchan сотрудничает со Специальной школой-интернатом, где кроме стандартных запросов на канцтовары существует потребность в наборах для творчества, средствах гигиены, и даже в образовательных материалах, таких как микроскопы и конструкторы LEGO. Подобная помощь очень важна для 130 детей, которые учатся и проживают в этом заведении.

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Участники проекта "Дерево знань". Фото: Auchan Украина

"Гипермаркет Auchan Киевская сотрудничает с Коммунальным учебным заведением Бердичевской специальной общеобразовательной школы-интерната Житомирского областного совета с 2017 года. Количество запросов о помощи достаточно значительно. В этом году этот проект поможет подготовиться к школе 97 детям с 1 по 9 класс. Всего в учебном заведении около 130 детей от 7 до 18 лет. Есть дети сироты, которые учатся и проживают в заведении, поэтому, кроме канцелярии, поступают запросы на средства личной гигиены, товары для досуга и активных игр", — комментирует Яриго Вита, начальник сектора человеческих ресурсов Auchan Житомир.

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Участники проекта "Дерево знань". Фото: Auchan Украина

Гипермаркет Auchan Беличи сотрудничает со Святошинской школой-интернатом с 2021 года, проект помогает около 80-90 детям, постоянно меняющим состав из-за последствий войны. Здесь запросы также включают в себя канцтовары, средства гигиены и другие необходимые вещи.

"Auchan Беличи сотрудничает со Святошинской школой-интернатом с июня 2021 года. Каждая наша встреча, а их 3-4 в год, направлена на помощь питомцам в возрасте от 7 до 35 лет. Очень позитивное ощущение, когда есть возможность помогать, оказывать поддержку и сопротивление нуждающимся. В этом году, ко Дню знаний, мы планируем передать товаров личной гигиены и канцтоваров для 87 воспитанников заведения", — комментирует Ефимчук-Синенькая Яна, начальник сектора человеческих ресурсов Auchan Беличи.

Проект "Дерево знань" — это не только материальная помощь. Это проявление заботы, поддержки и ответственности перед теми, кто в этом нуждается больше всего.

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Участники проекта "Дерево знань". Фото: Auchan Украина

"Наша миссия — помочь детям, проживающим в домах-интернатах или находящихся на содержании общественных организаций не только подготовиться к школе, но и обеспечить их развитие и досуг в течение всего года", — отмечают в отделе корпоративной социальной ответственности Auchan Украина.

Присоединиться к инициативе можно до 31 августа в каждом гипермаркете сети, ведь помогая детям каждый из нас вносит вклад в развитие и их будущее.

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