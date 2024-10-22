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Auchan встановив рекорд України з найвищої вежі з профітролів на 10 річницю

22 жовтня 2024 14:39
Марина Кісаделі - Редактор
Мережа гіпермаркетів Auchan разом із "Національним Реєстром Рекордів України" зафіксувала нове досягнення — найвищу вежу з профітролів власного виробництва
ТЦ Проспект. Фото: з мережі
Марина Кісаделі - Редактор

19 жовтня мережа гіпермаркетів Auchan разом із представниками "Книги Рекордів України" зафіксувала нове досягнення — найвищу вежу з профітролів власного виробництва. Ця кулінарна споруда досягла висоти понад 3 метри і стала символом святкування 10-річчя Auchan Чернігівська та ТРЦ Проспект у Києві.

Новини.LIVE відвідали Auchan, щоб разом зафіксувати новий рекорд України. 

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На вежу пішло понад три тисячі профітролів, прикрашених у червоних та білих кольорах, що символізують логотип компанії. Для фіксації рекорду на місце запросили представників "Книги Рекордів України", які офіційно підтвердили досягнення.

 

Унікальний кулінарний шедевр

Команда гіпермаркету створила цей унікальний кулінарний шедевр на честь свого ювілею. Профітролі, французький десерт із заварного тіста, обрали не випадково, адже Auchan — це французький рітейлер, який вирішив подарувати відвідувачам незабутні емоції, нагадуючи про символ Франції — Ейфелеву вежу.

Auchan встановив рекорд України з найвищої вежі з профітролів на 10 річницю
Вежа з профітролів. Фото: Новини.LIVE. 

Скільки профітролів знадобилося 

На вежу пішло понад три тисячі профітролів, прикрашених у червоних та білих кольорах, що символізують логотип компанії. Для фіксації рекорду на місце запросили представників "Національного Реєстру Рекордів України", які офіційно підтвердили досягнення.

Auchan встановив рекорд України з найвищої вежі з профітролів
Профітролі для вежі. Фото: Новини.LIVE. 

Після встановлення рекорду гості свята мали можливість скуштувати профітролі абсолютно безкоштовно, а святкова атмосфера набула особливого значення для всіх присутніх. 

"Ми в захваті! Це був неймовірний день, і я безмежно вдячна всій нашій команді, яка доклала величезних зусиль, щоб створити цей кулінарний шедевр. Ми пишаємося тим, що наш рекорд став подарунком для наших відвідувачів у такий важливий для нас день", — поділилася своїми емоціями керівниця магазину Auchan Чернігівська Тетяна Пожидаєва. 

рекорд України з найвищої вежі з профітролів
Керівниця магазину Auchan Чернігівська Тетяна Пожидаєва. Фото: Новини.LIVE. 

Це вже не перший рекорд мережі Auchan, і, за словами представників, точно не останній. Тож в майбутньому нас чекає ще більше сюрпризів і незабутніх подій від улюбленого гіпермаркету.

"ТРК Проспект завжди шукає цікаві рішення, чим здивувати дітей і дорослих, аби згуртувати всіх та долучити до спільного сімейного відпочинку. З нагоди 10-річчя ТРК "Проспект" та 10-ї річниці Гіпермаркету "Auchan Чернігівська", разом ми вирішили подякувати нашим відвідувачам за 10 особливих років разом та пригостити всіх спеціальним десертом, закарбувавши цю подію у Книзі Рекордів України", — прокоментувала керівниця ТРК Проспект Ганна Погрібна. 

тістечка продукти ТЦ Ашан рекорд

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