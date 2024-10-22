Сеть гипермаркетов Auchan вместе с "Национальным Реестром Рекордов Украины" зафиксировала новое достижение — самую высокую башню из профитролей собственного производства.

ТЦ "Проспект". Фото: из сети

19 октября сеть гипермаркетов Auchan вместе с представителями "Книги Рекордов Украины" зафиксировала новое достижение — самую высокую башню из профитролей собственного производства. Это кулинарное сооружение достигло высоты более 3 метров и стало символом празднования 10-летия Auchan Черниговской и ТРЦ Проспект в Киеве.

Новини.LIVE посетили Auchan, чтобы вместе зафиксировать новый рекорд Украины.

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На башню ушло более трех тысяч профитролей, украшенных в красных и белых цветах, символизирующих логотип компании. Для фиксации рекорда на место пригласили представителей "Книги Рекордов Украины", официально подтвердивших достижение.

Уникальный кулинарный шедевр

Команда гипермаркета создала этот уникальный кулинарный шедевр в честь своего юбилея. Профитроли, французский десерт из заварного теста, выбрали не случайно, ведь Auchan — это французский ритейлер, решивший подарить посетителям незабываемые эмоции, напоминая о символе Франции — Эйфелевой башне.

Башня из профитролей. Фото: Новини.LIVE.

Сколько профитролей понадобилось

На башню ушло более трех тысяч профитролей, украшенных в красных и белых цветах, символизирующих логотип компании. Для фиксации рекорда на место пригласили представителей "Национального Реестра Рекордов Украины", официально подтвердивших достижение.

Профитроли для башни. Фото: Новини.LIVE.

После установления рекорда гости праздника имели возможность отведать профитроли совершенно бесплатно, а праздничная атмосфера приобрела особое значение для всех присутствующих.

"Мы в восторге! Это был невероятный день, и я безгранично благодарна всей нашей команде, приложившей огромные усилия, чтобы создать этот кулинарный шедевр. Мы гордимся тем, что наш рекорд стал подарком для наших посетителей в такой важный для нас день", — поделилась своими эмоциями управляющая магазином Auchan Черниговская Татьяна Пожидаева.

Управляющая магазином Auchan Черниговская Татьяна Пожидаева. Фото: Новини.LIVE.

Это уже не первый рекорд сети Auchan, и, по словам представителей, не последний. Так что в будущем нас ждет еще больше сюрпризов и незабываемых событий от любимого гипермаркета.

"ТРК Проспект всегда ищет интересные решения, чем удивить детей и взрослых, чтобы сплотить всех и приобщить к совместному семейному отдыху. По случаю 10-летия ТРК "Проспект" и 10-й годовщины Гипермаркета "Auchan Черниговская", вместе мы решили поблагодарить наших посетителей за 10 особых лет вместе и угостить всех специальным десертом, запечатлев это событие в Книге Рекордов Украины", — прокомментировала управляющая ТРК Проспект Анна Погребная.