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Auchan установил рекорд Украины по самой высокой башне из профитролей на 10 годовщину

22 октября 2024 14:39
Марина Кисадели - Редактор
Сеть гипермаркетов Auchan вместе с "Национальным Реестром Рекордов Украины" зафиксировала новое достижение — самую высокую башню из профитролей собственного производства.
ТЦ "Проспект". Фото: из сети
Марина Кисадели - Редактор

19 октября сеть гипермаркетов Auchan вместе с представителями "Книги Рекордов Украины" зафиксировала новое достижение — самую высокую башню из профитролей собственного производства. Это кулинарное сооружение достигло высоты более 3 метров и стало символом празднования 10-летия Auchan Черниговской и ТРЦ Проспект в Киеве.

Новини.LIVE посетили Auchan, чтобы вместе зафиксировать новый рекорд Украины.

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На башню ушло более трех тысяч профитролей, украшенных в красных и белых цветах, символизирующих логотип компании. Для фиксации рекорда на место пригласили представителей "Книги Рекордов Украины", официально подтвердивших достижение.

 

 

Уникальный кулинарный шедевр

Команда гипермаркета создала этот уникальный кулинарный шедевр в честь своего юбилея. Профитроли, французский десерт из заварного теста, выбрали не случайно, ведь Auchan — это французский ритейлер, решивший подарить посетителям незабываемые эмоции, напоминая о символе Франции — Эйфелевой башне.

Auchan установил рекорд Украины по самой высокой башне из профитролов на 10 годовщину
Башня из профитролей. Фото: Новини.LIVE.

Сколько профитролей понадобилось

На башню ушло более трех тысяч профитролей, украшенных в красных и белых цветах, символизирующих логотип компании. Для фиксации рекорда на место пригласили представителей "Национального Реестра Рекордов Украины", официально подтвердивших достижение.

Auchan установил рекорд Украины по самой высокой башне из профитролов
Профитроли для башни. Фото: Новини.LIVE.

После установления рекорда гости праздника имели возможность отведать профитроли совершенно бесплатно, а праздничная атмосфера приобрела особое значение для всех присутствующих.

"Мы в восторге! Это был невероятный день, и я безгранично благодарна всей нашей команде, приложившей огромные усилия, чтобы создать этот кулинарный шедевр. Мы гордимся тем, что наш рекорд стал подарком для наших посетителей в такой важный для нас день", — поделилась своими эмоциями управляющая магазином Auchan Черниговская Татьяна Пожидаева.

рекорд Украины с самой высокой башни из профитролов
Управляющая магазином Auchan Черниговская Татьяна Пожидаева. Фото: Новини.LIVE.

Это уже не первый рекорд сети Auchan, и, по словам представителей, не последний. Так что в будущем нас ждет еще больше сюрпризов и незабываемых событий от любимого гипермаркета.

"ТРК Проспект всегда ищет интересные решения, чем удивить детей и взрослых, чтобы сплотить всех и приобщить к совместному семейному отдыху. По случаю 10-летия ТРК "Проспект" и 10-й годовщины Гипермаркета "Auchan Черниговская", вместе мы решили поблагодарить наших посетителей за 10 особых лет вместе и угостить всех специальным десертом, запечатлев это событие в Книге Рекордов Украины", — прокомментировала управляющая ТРК Проспект Анна Погребная.

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