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Auchan запрошує на LOCAL UKRAINE 2.0 для фермерів і крафтерів

3 грудня 2024 17:21
Марина Кісаделі - Редактор
У Києві відбудеться форум LOCAL UKRAINE 2.0, який стане платформою для співпраці між виробниками, бізнесом та владою
Форум LOCAL UKRAINE 2.0. Фото: Auchan
Марина Кісаделі - Редактор

12 грудня у Києві відбудеться форум LOCAL UKRAINE 2.0, який стане платформою для співпраці між виробниками, бізнесом та владою. Мета заходу — допомогти локальним підприємцям розвивати свої бренди, вийти на міжнародні ринки та знайти нові можливості для зростання.

Цей форум — унікальна можливість для фермерів, крафтових виробників та підприємців, які працюють у сфері аграрної продукції й тваринництва.

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Фото з минулорічного форуму. Фото: Auchan

Учасники отримають доступ до інструментів для масштабування бізнесу, зможуть дізнатися про державні програми підтримки, а також знайти партнерів для експорту до ЄС.

Що чекає на вас

  • Інсайти від представників уряду та міжнародних організацій.
  • Практичний досвід від українських виробників, які вже співпрацюють з мережею Auchan.
  • Можливість скуштувати унікальні українські продукти.
  • Нетворкінг, живе спілкування та навіть винна дегустація.
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Дегустація товарів. Фото: Auchan

Серед спікерів форуму:

  • Віталій Коваль — Міністр аграрної політики та продовольства України.
  • Тарас Висоцький — Перший заступник Міністра аграрної політики.
  • Надія Бігун — Заступник Міністра економіки України.
  • Представники Посольства Франції, франко-української торгово-промислової палати та багатьох інших організацій.

Минулорічний форум також став надзвичайно успішним. Подивіться, як це було:

Деталі події

Дата: 12 грудня 2024 року.

Час: 09:00–17:00.

Формат: офлайн/онлайн (локація буде повідомлена зареєстрованим учасникам).

Участь: благодійний внесок від 200 грн (кошти будуть спрямовані на підтримку ветеранського бізнесу).

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Деталі заходу. Фото: Auchan

Не пропустіть шанс стати частиною цієї події!

Реєстрація обов'язкова.

Зареєструватися ви можете за цим посиланням.

Більше інформації про захід ви знайдете на сайті: localukr.com.

продукти фермери Ашан форум крафтері

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