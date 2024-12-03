Auchan запрошує на LOCAL UKRAINE 2.0 для фермерів і крафтерів
12 грудня у Києві відбудеться форум LOCAL UKRAINE 2.0, який стане платформою для співпраці між виробниками, бізнесом та владою. Мета заходу — допомогти локальним підприємцям розвивати свої бренди, вийти на міжнародні ринки та знайти нові можливості для зростання.
Цей форум — унікальна можливість для фермерів, крафтових виробників та підприємців, які працюють у сфері аграрної продукції й тваринництва.
Учасники отримають доступ до інструментів для масштабування бізнесу, зможуть дізнатися про державні програми підтримки, а також знайти партнерів для експорту до ЄС.
Що чекає на вас
- Інсайти від представників уряду та міжнародних організацій.
- Практичний досвід від українських виробників, які вже співпрацюють з мережею Auchan.
- Можливість скуштувати унікальні українські продукти.
- Нетворкінг, живе спілкування та навіть винна дегустація.
Серед спікерів форуму:
- Віталій Коваль — Міністр аграрної політики та продовольства України.
- Тарас Висоцький — Перший заступник Міністра аграрної політики.
- Надія Бігун — Заступник Міністра економіки України.
- Представники Посольства Франції, франко-української торгово-промислової палати та багатьох інших організацій.
Минулорічний форум також став надзвичайно успішним. Подивіться, як це було:
Деталі події
Дата: 12 грудня 2024 року.
Час: 09:00–17:00.
Формат: офлайн/онлайн (локація буде повідомлена зареєстрованим учасникам).
Участь: благодійний внесок від 200 грн (кошти будуть спрямовані на підтримку ветеранського бізнесу).
Не пропустіть шанс стати частиною цієї події!
Реєстрація обов'язкова.
Зареєструватися ви можете за цим посиланням.
Більше інформації про захід ви знайдете на сайті: localukr.com.
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