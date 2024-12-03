В Киеве состоится форум LOCAL UKRAINE 2.0, который станет платформой для сотрудничества между производителями, бизнесом и властью

Форум UKRAINE 2.0. Фото: Auchan

12 декабря в Киеве пройдет форум LOCAL UKRAINE 2.0, который станет платформой для сотрудничества между производителями, бизнесом и властью. Цель мероприятия – помочь локальным предпринимателям развивать свои бренды, выйти на международные рынки и найти новые возможности для роста.

Этот форум — уникальная возможность для фермеров, крафтовых производителей и предпринимателей, работающих в сфере аграрной продукции и животноводства.

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Фото с прошлогоднего форума. Фото: Auchan

Участники получат доступ к инструментам для масштабирования бизнеса, смогут узнать о государственных программах поддержки, а также найти партнеров по экспорту в ЕС.

Что ждет вас

Инсайты от представителей правительства и международных организаций.

Практический опыт от украинских производителей, уже сотрудничающих с сетью Auchan.

Возможность попробовать уникальные украинские продукты.

Нетворкинг, живое общение и даже дегустация вина.

Дегустация товаров. Фото: Auchan

Среди спикеров форума:

Виталий Коваль — Министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Тарас Высоцкий —первый заместитель Министра аграрной политики.

Надежда Бигун — заместитель Министра экономики Украины.

Представители Посольства Франции, франко-украинской торгово-промышленной палаты и многих других организаций.

Прошлогодний форум также стал очень успешным. Посмотрите, как это было:

Детали события

Дата: 12 декабря 2024 года.

Время: 09:00–17:00.

Формат: офлайн/онлайн (локация будет сообщена зарегистрированным участникам).

Участие: благотворительный взнос от 200 грн (средства будут направлены на поддержку ветеранского бизнеса).

Детали мероприятия. Фото: Auchan

Не упустите шанс стать частью этого события!

Регистрация обязательна.

Зарегистрироваться вы можете по этой ссылке.

Больше информации о мероприятии вы найдете на сайте: localukr.com.