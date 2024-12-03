В Киеве состоится форум LOCAL UKRAINE 2.0, который станет платформой для сотрудничества между производителями, бизнесом и властью

Auchan приглашает на LOCAL UKRAINE 2.0 для фермеров и крафтеров
12 декабря в Киеве пройдет форум LOCAL UKRAINE 2.0, который станет платформой для сотрудничества между производителями, бизнесом и властью. Цель мероприятия – помочь локальным предпринимателям развивать свои бренды, выйти на международные рынки и найти новые возможности для роста.
Этот форум — уникальная возможность для фермеров, крафтовых производителей и предпринимателей, работающих в сфере аграрной продукции и животноводства.
Участники получат доступ к инструментам для масштабирования бизнеса, смогут узнать о государственных программах поддержки, а также найти партнеров по экспорту в ЕС.
Что ждет вас
- Инсайты от представителей правительства и международных организаций.
- Практический опыт от украинских производителей, уже сотрудничающих с сетью Auchan.
- Возможность попробовать уникальные украинские продукты.
- Нетворкинг, живое общение и даже дегустация вина.
Среди спикеров форума:
- Виталий Коваль — Министр аграрной политики и продовольствия Украины.
- Тарас Высоцкий —первый заместитель Министра аграрной политики.
- Надежда Бигун — заместитель Министра экономики Украины.
- Представители Посольства Франции, франко-украинской торгово-промышленной палаты и многих других организаций.
Прошлогодний форум также стал очень успешным. Посмотрите, как это было:
Детали события
Дата: 12 декабря 2024 года.
Время: 09:00–17:00.
Формат: офлайн/онлайн (локация будет сообщена зарегистрированным участникам).
Участие: благотворительный взнос от 200 грн (средства будут направлены на поддержку ветеранского бизнеса).
Не упустите шанс стать частью этого события!
Регистрация обязательна.
Зарегистрироваться вы можете по этой ссылке.
Больше информации о мероприятии вы найдете на сайте: localukr.com.
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