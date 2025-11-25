Автофіксація порушень ПДР в Україні: як дізнатися про штраф і сплатити його онлайн

Водій за кермом. Фото: images.unsplash.com

Система автоматичної фотовідеофіксації працює на українських дорогах вже понад п'ять років. Камери відстежують перевищення швидкості, а штрафи формуються автоматично — без контактів водія з поліцією. Розповідаємо, як перевірити постанову і сплатити штраф онлайн вчасно, зменшивши його суму.

Як працюють камери на дорогах



Дорожні камери фотовідеофіксації на трасах налаштовані на певні обмеження швидкості. Якщо водій перевищує норму, камера робить знімок. Інформація в автоматичному режимі передається до Центру обробки даних МВС, де спеціальна програма визначає номер авто та особу власника, а також формує постанову.

Реклама

Читайте також:

Після перевірки інспектором поліції упродовж щонайбільше трьох днів документ стає доступним у кабінеті водія на сайті Головного СЦ МВС, в застосунку Дія та на інших офіційних електронних сервісах. Технічні спроможності системи дозволяють фіксувати проїзд на червоне світло, рух смугою громадського транспорту і паркування в заборонених місцях. Втім, наразі автоматичне нарахування штрафів поширюється лише на перевищення швидкості.



Розмір штрафів за перевищення швидкості



Станом на 2025 рік власники автівок у разі перевищення швидкості на 20–50 км/год мають сплатити 340, на більш ніж 50 км/год — 1700 грн. У Верховній Раді розглядають новий законопроєкт, що передбачає значно жорсткішу відповідальність за недотримання ПДР. Перевищення швидкості на більш ніж 10 км/год в найближчому майбутньому може коштувати власникові ТЗ 340 грн штрафу, на 20 км/год і більше — 680, від 80 км/год — 3400 грн. Водночас порушником може бути інша особа, що користувалася автівкою.

Сплата штрафу протягом 10 днів з дати винесення постанови дозволяє скористатися знижкою у 50% від нарахованої суми. Натомість у разі несплати впродовж 15 днів його розмір збільшується вдвічі.



Де перевірити та як сплатити штраф онлайн



Інформацію про постанови можна перевірити:

в Дії;

на сайті Головного СЦ МВС;

у мобільному застосунку "Штрафи ПДР";

у банківських застосунках;

на онлайн-платформах, зокрема Portmone.

Більшість з цих сервісів дає змогу одразу ж оплатити штраф, а Portmone надає автовласникам низку додаткових переваг. Щоб знайти та сплатити штраф ПДР за допомогою популярної платформи, потрібно виконати лише кілька простих дій.

У розділі "Транспорт" або "Податки, платежі до бюджету" знайдіть функцію "Сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху". Виберіть документ для пошуку — водійське посвідчення, техпаспорт та ІПН, введіть дані з нього, натисніть "Знайти мої штрафи". Заповніть інформацію про порушення і ретельно перевірте її. Вкажіть реквізити банківської картки. Підтвердьте платіж.

Для оперативного отримання інформації про штрафи за перевищення швидкості та оплати мінімальної суми варто налаштувати сповіщення, попередньо зареєструвавшись і авторизувавшись на платформі. Крім того, на Portmone можна за лічені хвилини оплатити штраф за паркування в неналежному місці, оформити автоцивілку і "Зелену карту".

Перевіряти штрафи та сплачувати їх онлайн сьогодні можна дуже легко, швидко і без черг. Використання електронних сервісів спрощує життя автовласникам, економить час і гроші.