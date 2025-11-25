Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Автофіксація порушень ПДР: як дізнатися штраф і сплатити онлайн

Автофіксація порушень ПДР: як дізнатися штраф і сплатити онлайн

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 12:22
Оновлено: 12:22
Автофіксація порушень ПДР в Україні: як дізнатися про штраф і сплатити його онлайн
Водій за кермом. Фото: images.unsplash.com

Система автоматичної фотовідеофіксації працює на українських дорогах вже понад п'ять років. Камери відстежують перевищення швидкості, а штрафи формуються автоматично — без контактів водія з поліцією. Розповідаємо, як перевірити постанову і сплатити штраф онлайн вчасно, зменшивши його суму.

Як працюють камери на дорогах

Дорожні камери фотовідеофіксації на трасах налаштовані на певні обмеження швидкості. Якщо водій перевищує норму, камера робить знімок. Інформація в автоматичному режимі передається до Центру обробки даних МВС, де спеціальна програма визначає номер авто та особу власника, а також формує постанову.

Реклама
Читайте також:

Після перевірки інспектором поліції упродовж щонайбільше трьох днів документ стає доступним у кабінеті водія на сайті Головного СЦ МВС, в застосунку Дія та на інших офіційних електронних сервісах. Технічні спроможності системи дозволяють фіксувати проїзд на червоне світло, рух смугою громадського транспорту і паркування в заборонених місцях. Втім, наразі автоматичне нарахування штрафів поширюється лише на перевищення швидкості. 

Розмір штрафів за перевищення швидкості

Станом на 2025 рік власники автівок у разі перевищення швидкості на 20–50 км/год мають сплатити 340, на більш ніж 50 км/год — 1700 грн. У Верховній Раді розглядають новий законопроєкт, що передбачає значно жорсткішу відповідальність за недотримання ПДР. Перевищення швидкості на більш ніж 10 км/год в найближчому майбутньому може коштувати власникові ТЗ 340 грн штрафу, на 20 км/год і більше — 680, від 80 км/год — 3400 грн. Водночас порушником може бути інша особа, що користувалася автівкою.

Сплата штрафу протягом 10 днів з дати винесення постанови дозволяє скористатися знижкою у 50% від нарахованої суми. Натомість у разі несплати впродовж 15 днів його розмір збільшується вдвічі. 

Де перевірити та як сплатити штраф онлайн

Інформацію про постанови можна перевірити:

  • в Дії;
  • на сайті Головного СЦ МВС;
  • у мобільному застосунку "Штрафи ПДР";
  • у банківських застосунках;
  • на онлайн-платформах, зокрема Portmone.

Більшість з цих сервісів дає змогу одразу ж оплатити штраф, а Portmone надає автовласникам низку додаткових переваг. Щоб знайти та сплатити штраф ПДР за допомогою популярної платформи, потрібно виконати лише кілька простих дій.

  1. У розділі "Транспорт" або "Податки, платежі до бюджету" знайдіть функцію "Сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху".
  2. Виберіть документ для пошуку — водійське посвідчення, техпаспорт та ІПН, введіть дані з нього, натисніть "Знайти мої штрафи".
  3. Заповніть інформацію про порушення і ретельно перевірте її.
  4. Вкажіть реквізити банківської картки.
  5. Підтвердьте платіж.

Для оперативного отримання інформації про штрафи за перевищення швидкості та оплати мінімальної суми варто налаштувати сповіщення, попередньо зареєструвавшись і авторизувавшись на платформі. Крім того, на Portmone можна за лічені хвилини оплатити штраф за паркування в неналежному місці, оформити автоцивілку і "Зелену карту". 

Перевіряти штрафи та сплачувати їх онлайн сьогодні можна дуже легко, швидко і без черг. Використання електронних сервісів спрощує життя автовласникам, економить час і гроші.

дороги штраф водії ПДР правила дорожнього руху
Олена Максимова - редактор
Автор:
Олена Максимова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації