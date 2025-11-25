Автофиксация нарушений ПДД в Украине: как узнать о штрафе и оплатить его онлайн

Водитель за рулем. Фото: images.unsplash.com

Система автоматической фотовидеофиксации работает на украинских дорогах уже более пяти лет. Камеры отслеживают превышение скорости, а штрафы формируются автоматически — без контактов водителя с полицией. Рассказываем, как проверить постановление и оплатить штраф онлайн вовремя, уменьшив его сумму.

Как работают камеры на дорогах



Дорожные камеры фотовидеофиксации на трассах настроены на определенные ограничения скорости. Если водитель превышает норму, камера делает снимок. Информация в автоматическом режиме передается в Центр обработки данных МВД, где специальная программа определяет номер авто и личность владельца, а также формирует постановление.

Реклама

Читайте также:

После проверки инспектором полиции в течение максимум трех дней документ становится доступным в кабинете водителя на сайте Главного СЦ МВД, в приложении Дія и на других официальных электронных сервисах. Технические возможности системы позволяют фиксировать проезд на красный свет, движение по полосе общественного транспорта и парковку в запрещенных местах. Впрочем, пока автоматическое начисление штрафов распространяется только на превышение скорости.



Размер штрафов за превышение скорости



По состоянию на 2025 год владельцы автомобилей в случае превышения скорости на 20-50 км/ч должны заплатить 340, на более чем 50 км/ч — 1700 грн. В Верховной Раде рассматривают новый законопроект, предусматривающий значительно более жесткую ответственность за несоблюдение ПДД. Превышение скорости на более чем 10 км/ч в ближайшем будущем может стоить владельцу ТС 340 грн штрафа, на 20 км/ч и более — 680, от 80 км/ч — 3400 грн. При этом нарушителем может быть другое лицо, пользовавшееся автомобилем.

Уплата штрафа в течение 10 дней с даты вынесения постановления позволяет воспользоваться скидкой в 50% от начисленной суммы. Зато в случае неуплаты в течение 15 дней его размер увеличивается вдвое.



Где проверить и как оплатить штраф онлайн



Информацию о постановлениях можно проверить:

в Дії;

на сайте Главного СЦ МВД;

в мобильном приложении "Штрафы ПДД";

в банковских приложениях;

на онлайн-платформах, в частности Portmone.

Большинство из этих сервисов позволяет сразу же оплатить штраф, а Portmone предоставляет автовладельцам ряд дополнительных преимуществ. Чтобы найти и оплатить штраф ПДД с помощью популярной платформы, нужно выполнить всего несколько простых действий.

В разделе "Транспорт" или "Налоги, платежи в бюджет" найдите функцию "Оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения". Выберите документ для поиска — водительское удостоверение, техпаспорт и ИНН, введите данные из него, нажмите "Найти мои штрафы". Заполните информацию о нарушении и тщательно проверьте ее. Укажите реквизиты банковской карты. Подтвердите платеж.

Для оперативного получения информации о штрафах за превышение скорости и оплаты минимальной суммы стоит настроить оповещения, предварительно зарегистрировавшись и авторизовавшись на платформе. Кроме того, на Portmone можно за считанные минуты оплатить штраф за парковку в неположенном месте, оформить автогражданку и "Зеленую карту".

Проверять штрафы и оплачивать их онлайн сегодня можно очень легко, быстро и без очередей. Использование электронных сервисов упрощает жизнь автовладельцам, экономит время и деньги.