Обкладинка до пысны. Фото: Автор обкладинки Сергій Мірчук

18 вересня відбулася прем'єра синглу "Коник вороненький" — спільна робота львівської бандуристки Анастасії Войтюк (Banduragirl) та 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Записаний на старосвітській бандурі сучасний фолк розповідає про зв'язок між тими, хто воює, і тими, хто чекає вдома.

В основі пісні — історія дівчини, яка відсилає коня на війну, щоб той знайшов її коханого й повернувся зі звісткою: кінь долає темний ліс, глибоке море й велике болото, а дівчина відсилає йому вслід місяць, птаха-боривітра і сонце. Авторка тексту й музики Анастасія Войтюк звертається до образів українського фольклору, які сьогодні набувають нового звучання, — це історія про відстань, яку знають тисячі українських родин.

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Як Чорні Запорожці долучилися до створення пісні

"Однієї ночі мені дуже погано спалось, і я вирішила пограти на старосвітській бандурі, щоб заспокоїтись. Тоді до мене прийшла ідея пісні про сміливого коника, якого дівчина відсилає на війну, щоб він знайшов і привів додому її коханого", — розповідає Анастасія. Першу версію пісні вона тієї ж ночі записала на телефон.

За кілька тижнів на концерті в Харкові до неї підійшли познайомитися бійці 72-ї ОМБр, яких зачепив її попередній сингл "Боривітер". Так виникла ідея зробити щось разом.

"Людям часто бракує простору й часу, щоб поговорити про щось дуже особисте. У колективі не завжди хочеться ділитися тим, що насправді переживаєш, бо треба триматися, не розсипатися. Але іноді просто потрібно мати можливість говорити про те, що відчуваєш відверто", — каже Антон Ткачук, менеджер з комунікацій 72-ї ОМБр.

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Звучання й запис

У треку старосвітська бандура — автентичний двадцятиструнний інструмент, який довгі роки лишався радше музейним, ніж музичним, — звучить разом із контрабасом, клавішами та мінімалістичною перкусією. Для Анастасії робота з цим інструментом — окрема творча лінія: останні півтора року вона паралельно записує сольний EP "Bandura World Music" за підтримки Українського культурного фонду, поєднуючи різні типи бандур із сучасними світовими практиками у співпраці з музикантами з Європи, США та інших країн. "Коник" — частина цієї ж роботи з повернення інструмента в живе, сучасне звучання.Трек також продовжує вдалу співпрацю Banduragirl із нідерландською продюсеркою Софією Драхт.

Трек записали за одну восьмигодинну сесію на студії Africa Records під Львовом, де разом із музикантами працювала команда відділення комунікації 72-ї ОМБр — вони долучилися до процесу й документували його. Серед них — Тарас Галаневич, офіцер відділення комунікації і сам музикант:

"Коли я слухаю "Коника", мені хочеться отримати музичну освіту, закінчити консерваторію, стати диригентом і створити симфонічну версію. Для мене ця пісня дуже монументальна й кінематографічна".

Що далі

Орієнтовно за місяць вийде "вечірня" версія треку (night version), а також making of про створення "Коника". Banduragirl і 72 ОМБр відкриті до нових інтерпретацій і пропонують музикантам та діджеям створювати власні ремікси.

Сингл "Коник вороненький" вийшов 18 вересня на всіх стримінгових платформах.

Текст і музика — Анастасія Войтюк (Banduragirl); звукозапис — Майк Кравець (Africa Records); продюсування, мікс і мастеринг — Софія Драгт; контрабас — Артем Каменков; клавіші — Артем Бемба; художник обкладинки — Сергій Мірчук, літерація, редагування — Лесик Панасюк

Анастасія Войтюк (Banduragirl).

Анастасія Войтюк (Banduragirl) — співачка й композиторка, волонтерка, яка працює в напрямах world music та інді-фольку й виступала у понад двадцяти п’яти країнах. Лідерка гурту Troye Zillia та засновниця фестивалю Lviv Bandur Fest, вона розвиває старосвітську бандуру — майже зниклий інструмент — у сучасному звучанні й багато грає для військових і поранених. Наразі записує сольний EP колядок за підтримки УКФ.

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — з'єднання Сухопутних військ ЗСУ з пунктом постійної дислокації в Білій Церкві. Бригада успадкувала ім'я легендарного кінного полку Армії УНР доби Української революції 1917–1921 років, а її бойовий шлях у сучасній війні триває з 2014 року. З 2022 року обороняла, зокрема, Київ, Вугледар, Донеччину. На момент виходу пісні захищає Харківщину.