Обложка к книге «Пысна». Фото: Автор обложки Сергей Мирчук

18 сентября состоялась премьера сингла "Коник вороненький" — совместная работа львовской бандуристки Анастасии Войтюк (Banduragirl) и 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев. Записанный на старинной бандуре современный фолк рассказывает о связи между теми, кто воюет, и теми, кто ждет дома.

В основе песни — история девушки, которая отправляет коня на войну, чтобы тот нашёл её возлюбленного и вернулся с вестью: конь преодолевает тёмный лес, глубокое море и большое болото, а девушка посылает ему вслед луну, птицу-боривитра и солнце. Автор текста и музыки Анастасия Войтюк обращается к образам украинского фольклора, которые сегодня обретают новое звучание, — это история о расстоянии, которое знакомо тысячам украинских семей.

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Как "Черные запорожцы" присоединились к созданию песни

"Однажды ночью мне было очень трудно заснуть, и я решила поиграть на старинной бандуре, чтобы успокоиться. Тогда мне пришла в голову идея песни о смелом коньке, которого девушка отправляет на войну, чтобы он нашёл и привёл домой её возлюбленного", — рассказывает Анастасия. Первую версию песни она той же ночью записала на телефон.

Через несколько недель на концерте в Харькове к ней подошли, чтобы познакомиться, бойцы 72-й ОМБр, которых зацепил её предыдущий сингл "Боривитер". Так возникла идея сделать что-то вместе.

"Людям часто не хватает пространства и времени, чтобы поговорить о чем-то очень личном. В коллективе не всегда хочется делиться тем, что на самом деле переживаешь, потому что нужно держаться, не разваливаться. Но иногда просто нужно иметь возможность откровенно говорить о том, что чувствуешь", — говорит Антон Ткачук, менеджер по коммуникациям 72-й ОМБр.

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Звучание и запись

В треке старинная бандура — аутентичный двадцатиструнный инструмент, который долгие годы оставался скорее музейным, чем музыкальным, — звучит вместе с контрабасом, клавишными и минималистичной перкуссией. Для Анастасии работа с этим инструментом — отдельная творческая линия: последние полтора года она параллельно записывает сольный EP "Bandura World Music" при поддержке Украинского культурного фонда, сочетая различные типы бандур с современными мировыми практиками в сотрудничестве с музыкантами из Европы, США и других стран. "Коник" — часть этой же работы по возвращению инструмента к живому, современному звучанию. Трек также продолжает успешное сотрудничество Banduragirl с нидерландской продюсершей Софией Драхт.

Трек записали за одну восьмичасовую сессию на студии Africa Records под Львовом, где вместе с музыкантами работала команда отдела коммуникаций 72-й ОМБр — они присоединились к процессу и документировали его. Среди них — Тарас Галаневич, офицер отдела коммуникаций и сам музыкант:

"Когда я слушаю "Коника", мне хочется получить музыкальное образование, окончить консерваторию, стать дирижером и создать симфоническую версию. Для меня эта песня очень монументальна и кинематографична".

Что дальше

Ориентировочно через месяц выйдет «вечерняя» версия трека (night version), а также making of о создании "Коника". Banduragirl и 72 ОМБр открыты для новых интерпретаций и предлагают музыкантам и диджеям создавать собственные ремиксы.

Сингл "Коник вороненький" вышел 18 сентября на всех стриминговых платформах.

Текст и музыка — Анастасия Войтюк (Banduragirl); звукозапись — Майк Кравец (Africa Records); продюсирование, микс и мастеринг — София Драгт; контрабас — Артем Каменков; клавишные — Артем Бемба; художник обложки — Сергей Мирчук, текстовое оформление, редактирование — Лесик Панасюк

Анастасия Войтюк (Banduragirl).

Анастасия Войтук (Banduragirl) — певица и композитор, волонтёр, работающая в жанрах world music и инди-фолка, выступавшая более чем в двадцати пяти странах. Лидер группы Troye Zillia и основательница фестиваля Lviv Bandur Fest, она развивает старомирскую бандуру — почти исчезнувший инструмент — в современном звучании и часто выступает для военных и раненых. Сейчас записывает сольный EP с колядками при поддержке УКФ.

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев — подразделение Сухопутных войск ВСУ с пунктом постоянной дислокации в Белой Церкви. Бригада унаследовала имя легендарного конного полка Армии УНР эпохи Украинской революции 1917–1921 годов, а её боевой путь в современной войне продолжается с 2014 года. С 2022 года она обороняла, в частности, Киев, Угледар, Донецкую область. На момент выхода песни защищает Харьковскую область.